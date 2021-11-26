Топ пустынь мира: Где искать отели из соли, редкие пейзажи и миражи

От Антарктики до Боливии – куда стоит ехать за новыми впечатлениями

Пустыня Сахара Фото из открытых источников

В мире можно найти немало природных см. Это горы, водопады и многие другие вещи. Ради них путешественники со всего мира отправляются в путешествия на тысячи километров. Но думали ли вы, что обычные пустыни тоже могут быть интересными для туристов?

В них можно встретить редкие виды животных и растений, увидеть миражи и просто насладиться пейзажами песчаных дюн. Да и проведенное там время лучше поможет понять планету. Какие пустыни мира существуют и почему их стоит посетить, читайте далее в нашем материале.

Пустыня Сахара

Является самой жаркой пустыней в мире. Занимает площадь 9 миллионов км². Расположенная в Северной Африке и охватывает сразу 10 стран: Алжир, Чад, Египет, Ливия, Мавритания, Мали, Нигер, Судан, Марокко и Тунис. Сахара простирается от Красного моря до Атлантики. Впервые пустыню вспоминают еще в I веке до нашей эры.

В ней можно увидеть горные выступы и каменные плато. Здесь встречается 2800 видов растений. В оазисах даже выращивают апельсины и лимоны. Кое-где растут кактусы. В некоторых районах водятся еще не одомашненные верблюды.

Не менее интересными будут газели, тушканчики и многие виды змей. И именно в Сахаре каждый год появляются тысячи миражей. Если вы хотите исследовать пустыню без препятствий, то выбор будет лишь между тремя странами: Египтом, Тунисом и Марокко.

Аравийская пустыня

Расположена между долиной Нила и Красным морем. Ее территория охватывает несколько стран: Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Катар, Оман, Йемен и ОАЭ. В основе пустыни – кристаллические породы, которые перекрыты красными нубийскими песчаниками и известняками.

Здесь разрабатывают залежи нефти, фосфоритов и олова. Флора и фауна пустыни – одна из худших на планете. Причиной этого являются местные экстремальные температуры: от +56°С днем до -12°С ночью. Рельеф состоит преимущественно из ям, которые образуют пыльные бури и сильные ветры.

Аравийская пустыня Фото из открытых источников

Антарктическая пустыня

Если мы говорим о самой большой пустыне на планете Земля, то это Антарктическая. Ее площадь – 14,2 млн км². Она является самым холодным местом планеты. В зимние месяцы столбик термометра опускается до -60...-70°C, а летом поднимается до +30...+50°C. Из флоры здесь встречаются мхи, лишайники и несколько видов водорослей.

Фауна тоже не очень богата. В Антарктической пустыне можно увидеть несколько видов эндемичных птиц. Также есть пингвины. Воды Антарктики богаты планктоном. Им питаются рыбы, тюлени и киты. Время от времени встречаются косатки.

Австралийская пустыня

Больше всего Австралия известна Большой океанской дорогой. Бескрайние пляжи, рифы и не только – вот за чем едут путешественники со всего мира сюда. Впрочем, почти половину континента покрывают пустыни. Они занимают около 3,8 млн км².

На этой территории вы увидите около двух тысяч видов растений. Наиболее интересной здесь выступает фауна. Встречаются кенгуру, дикие австралийские собаки Динго, эму и тому подобное. Есть немало рептилий, редкие змеи и насекомые.

Пустыня Калахари

Расположена в Южной Африке. Простирается на территории нескольких государств. Это Намибия, Ангола, Ботсвана, ЮАР, Зимбабве. Ее площадь – 930 тыс. км². Климат здесь преимущественно тропический. На севере встречаются саванны с Акациями, молочайными и баобабами. Есть два национальных парка: Этоши и Калахари-Гемсбок.

Флора пустыни чрезвычайно разнообразна. Здесь попадаются жирафы, зебры, леопарды, гепарды. Можно увидеть варанов, черных носорогов, сурикатов. Среди птиц водятся страусы, дрофы и тому подобное.

Пустыня Калахари в Южной Африке Фото из открытых источников

Пустыня Каракумы

Расположена в Средней Азии, в пределах Туркменистана. Имеет площадь около 350 тыс. км². В ней есть месторождения серы и природного газа. Здесь текут реки Мургаб и Теджен с гор Гиндукуш. На территории пустыни расположен газовый кратер Дерваза – именно его часто называют дверью в ад.

Флора здесь не очень богата. Впрочем, животный мир представлен многими видами. Здесь попадаются ящерицы, змеи, черепахи. Водятся азиатские дикие ослы и антилопы. Кроме того, местные жители разводят овец и верблюдов.

Пустыня Каракумы Фото из открытых источников

Пустыня Такла-Макан

Расположена на западе Китая. Является одной из крупнейших песчаных пустынь в мире. Ее площадь – более 300 тыс. км². Климат здесь умеренный, но иногда выпадает снег. Большая часть территории лишена растительного покрова. Но кое-где встречаются тополя, верблюжьи колючки и оливковые деревья.

Животных тоже немного. Водятся тушканчики, зайцы, антилопы. В долинах реки попадаются кабаны. Для путешественников особенно интересными будут оазисы и руины древних поселений.

Пустыня Такла-Макан на западе Китая Фото из открытых источников

Пустыня Салар-де-Уюни

Расположена в Боливии. Это самый большой солончак в мире площадью 10 582 км². Его можно найти на высоте 3650 м в Андах. Поверхность солончака преимущественно состоит из гипса и галита. Озеро здесь существовало около 40 тысяч лет назад.

Соль добывают на этой территории и сегодня. Кроме того, солончак Уюни играет роль главного маршрута в большое плато Альтиплано. Туризм тоже развивается очень быстрыми темпами. Местные даже строят отели из соляных блоков. Одной из самых известных достопримечательностей Уюни является кладбище паровозов тоже. Не менее интересно, как пустыня отражает небо.

Напоминаем, что ранее выходил материал о необычных местах мира, в котором рассказывается о Руке в пустыне Атакама, долине гоблинов и японском острове Кошек.

Также есть материал о загадочных туристических достопримечательностях, где можно прочитать подробнее о дверях в ад в Туркменистане, острове Холланд и озере Натрон.