Топ подарков на День Святого Валентина: Чем порадовать вторую половинку в самый романтичный праздник

Скоро День Всех Влюбленных Фото из открытых источников

Только отдохнули от выбора подарков на Новый год, а тут – День Валентина

Новогодне-рождественские праздники давно закончились, но зима порадует нас еще одним ярким и очень романтичным праздником – Днем Святого Валентина. А это значит, что снова нужно выбирать презенты, упаковывать их и дарить-дарить-дарить!

Выбор хорошего подарка – это всегда непросто, но очень увлекательно, особенно если вы больше всего хотите удивить и порадовать вторую половину.

Варианты подарков, о которых пойдет речь далее, не панацея от мучений выбора презентов, но все же они помогут вам определиться. Далее рассказываем, что можно подарить в самый романтичный праздник своим любимым, чтобы показать заботу и нежность.

Общие советы по выбору подарка

Трудно сказать, на какие именно вещи стоит обращать внимание в первую очередь при выборе подарка. Праздник романтический, значит, и подарок должен быть с определенным флером романтики, эстетики, чтобы намекнуть или прямо сказать о признании в чувствах. Впрочем, для каждого это имеет свой смысл и у каждого свое видение. Если вторая половина пошла практическим путем и решила "заказать" какой-то конкретный подарок, то покупайте его, даже если вам кажется, что эта вещь не слишком романтична. Если же пожеланий не было, придется выбирать из многообразия.

Выбирайте подарок с хорошим настроением и трепетным вниманием Фото из открытых источников

Не нужно покупать что-то мелочное, такое, что быстро испортится, потеряется, что-то лишенное вкуса, изящества и красоты: "побрякушки", безделушки для интерьера, в которых нет ни функциональности, ни эстетичности.

Главное правило выбора подарка – вне зависимости от цены, подбирайте вещь индивидуально для дорогого человека, не ведитесь на интернет-хитрости и не покупайте универсальную, а следовательно – обезличенную вещь. Хорошо подумайте, что именно хотела бы получить ваша половина. Опирайтесь скорее на ее вкусы, а не на свои.

Также подумайте над "обрамлением" подарка – цветами, сладостями, открыткой, романтической атмосферой дома или в ресторане. Это, кстати, касается и мужчин, и женщин.

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Для жены. Дарите то, о чем с уверенностью можете сказать: "Это точно порадует жену". Попросите ее составить перечень желаемых подарков. Так вы сможете выбрать что-то одно и будете уверены, что не прогадали. Любимая получит и желанную вещь, и сюрприз, потому что до последнего не будет знать, что из списка вы выберете.

Самое главное – придумать "тот самый" подарок Фото из открытых источников

Сколько в мире женщин, столько существует и женских желаний на День Всех Влюбленных. Подарком для жены может стать практически что угодно, при условии, что вы знаете – это ей нравится или она это любит.

Подарок зависит от ее предпочтений и, конечно, вашего кошелька. К вечной классике можно с уверенностью отнести ювелирные украшения, дорогие аксессуары, качественную бижутерию, платья, сумочки, туфли, духи, курс массажа, романтическое путешествие, полет на воздушном шаре, курсы занятий на ее вкус: обучение маникюру, макияжу, шитью, массажа, живописи, лепке из глины, вышиванию, пробное занятие в йога-группе, абонемент в спортзал или на занятия конкретным видом спорта: плаванием, боксом, балетом, гимнастикой.

Для мужа. Аналогичны советы и при выборе подарка для мужей – прислушайтесь к своему любимому или спросите, что бы он хотел получить от вас на праздник. А после этого отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать что-то стоящее и по-настоящему особенное.

Подарки могут быть креативными Фото из открытых источников

Можно выбрать что-то среди таких подарков: ювелирные украшения, кошелек, ремень, портмоне, галстук, одежда, техника, компьютерная игра, билеты на футбольный матч, на баскетбол, хоккей или волейбол или же на концерт музыкальной группы. Подумайте также о курсах по чему-то, о чем он давно мечтал: игре на гитаре, фортепиано, занятиях боксом, боевыми искусствами и тому подобное.

Для любимой. Сценарий выбора подарка для девушки, с которой вы не в браке, аналогичен актуальному для жены. Подарки выбирайте по той же "схеме": внимательно слушайте любимую – она может дать вам подсказку в разговоре, или же спросите прямо, что бы она хотела получить.

Можете выбрать что-то из этого: фоторамка, возможно, изготовленная на заказ, качественный и красивый декор для дома, аромадиффузор, плед, картина, путешествие по Украине или за границу, элемент мебели, ювелирные украшения, книги, коллекция чая, ремень, перчатки, косметика, шкатулка для украшений, светильник, кошелек, ежедневник, бытовая техника.

Кстати, можно подарить парный подарок, который одинаково будет касаться обоих сразу: парные банные халаты, настольная игра, билеты в театр, оперу, филармонию или на квест по интересам, набор бокалов или кофейный или чайный сервиз, постельное белье, набор для выращивания комнатных растений, пробное занятие в школе вокала, на курсах массажа, на занятиях по боксу, карате или балету для взрослых.

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Для любимого. Можете подарить что-то из этого перечня: креативная записная книжка, изготовленная на заказ, настольный светильник или увлажнитель воздуха, чашка для кофе или чая с блюдцем, зонт, книги, компьютерная игра, билеты на спортивную игру, записная книжка с посеребренной или позолоченной ручкой, какая-то функциональная вещь для рабочего кабинета.