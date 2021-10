Топ парков развлечений от США до Европы: Как и за сколько можно попасть в мир Гарри Поттера и мультфильмов

Мечты Уолта Диснея, которые стали реальностью и другие чудеса для детей и взрослых

Disney World Фото из открытых источников

На нашей планете есть много интересного. Живописная природа, памятники архитектуры и не только - причины путешествовать по миру. А некоторые места будет очень интересно посетить вместе с детьми. И это - парки развлечений.

Они дают возможность попасть в волшебный мир мультфильмов или сказок. А еще это возможность покорить известные американские горки - некоторые из них имеют высоту более 60 метров. О лучших тематических парках США и других уголков мира, читайте далее в нашем материале.

Парк Диснейленд

Расположен в городе Анагайме, штат Калифорния в США. Открыт в 1955 году. Он является воплощением идей американского художника-мультипликатора Уолта Дисней. Собственно парк принадлежит компании, которая названа в честь него. Гости Диснейленда смогут попасть в целый мир мультфильмов и сказок площадью 200 га. Ежегодно это место посещают более 10 миллионов человек.

Парк поделен на разнообразные зоны - "страны". У вас будет возможность попасть в джунгли, обычный город США ХХ века и даже перенестись в будущее. Также есть места, посвященные лишь героям диснеевских мультфильмов. Стоит обратить внимания и на монорельсовую железную дорогу. Старинные авто, магазины, 55 аттракционов – все это создает особую атмосферу. Провести день здесь будет стоить от 104 долларов США.

Дисней Ворлд

Больше известен как "Всемирный центр отдыха Уолта Дисней". Расположен в Орландо, штат Флорида. Считается самым большим комплексом для развлечений в мире. В него входит 23 тематических отелей, четыре парка и два аквапарка. Именно это место является воплощением давней мечты Уолта Диснея. И оно значительно отличается от калифорнийского варианта.

Аттракционов здесь гораздо больше. Есть парки с подводным миром, космическими кораблями и сюжетами мультфильмов. Все это занимает площадь более 100 км². Стоит посетить Hollywood Studios. Здесь вы сможете перенестись в самые любимые мультфильмы вроде "История игрушек", "Звездные войны " и тому подобное. Вход стоит 109 долларов США.

Шесть флагов

Более известный как Six Flags или Six Flags Theme Park. Является одним из самых известных в мире. Компания владеет 21 парками развлечений, аквапарками и семейными развлекательными центрами во всей Северной Америке. Их можно найти в таких штатах: Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Оклахома. Компания была основана в Техасе. В ближайшие годы планирует открыть немало ячеек в странах Азии. Один из самых известных центров расположен в калифорнийском городе Вальехо - Six Flags Discovery Kingdom.

Этот парк известен своими американскими горками. Некоторые из них имеют высоту около 50 метров. А скорость во время поездки может достигать более 60 км / ч. Самыми известными аттракционы называются "Медуза", "Бэтмен" и "Супермен". Но это далеко не все. Провести один день здесь будет стоить в среднем от $ 50.

Леголенд

Если в Диснейленд будет интересно и взрослым, то этот больше подходит детям. Это сеть парков, которые почти полностью построили из конструктора LEGO. Сегодня их можно увидеть в той же самой Калифорнии, Англии, Германии и Дании. Есть ячейки в Малайзии и ОАЭ. Первый парк построили в центре полуострова Ютландия, в датском городке Биллунн. Он имеет несколько тематических зон. Одна из самых популярных – это "Миниленд".

Она является сердцем парка - именно отсюда началось строительство. Сюда потратили около 20 миллионов кубиков LEGO. Здесь можно увидеть Биг-Бен, статую Свободы и многие другие уголки мира в миниатюре. Довольно интересно Королевство рыцарей. В этой зоне расположен огромный замок эпохи Средневековья с аттракционами. Кое-где в парке встречаются настоящие города из конкструктора, пещеры и многое другое. Входной билет стоит 50 евро.

Волшебный мир Гарри Поттера

Это тематический район большого парка, который называется Universal Orlando Resort. Расположен в городе Орландо, штат Флорида в США. Здесь можно увидеть аттракционы, магазины и рестораны. Все построили по образцу Хогвартса, городка Хогсмид и аллеи Диагон.

На этой территории вы сможете приобрести волшебные палочки. Также будет возможность проехаться на Хогвартс-экспрессе. Туристов ждут американские горки-драконы, настоящая хижина Рубеуса Хагрида и многое другое. Довольно часто можно встретить различные шоу - студенты исполняют песни как в кинофильмах и организуют спектакли. Эта часть парка по состоянию сегодня является одной из самых популярных среди туристов.

Буш Гарденс

Небольшая сеть парков развлечений. Самый известный расположен в окрестностях города Тампа, штат Флорида. Экстремальные американские горки и пиво уже давно сделали его популярным для путешественников со всего мира. В барах и кафе предлагают десятки напитков для дегустации. Собственно парк оформлен в стиле африканских земель. Обычно это настоящая территория, но вымышленные части тоже.

В Буш Гарденс есть зоопарк. Там обитают жирафы, зебры, страусы. Некоторых животных разрешают кормить с рук. Вдоль парка расположены карусели, колесо обозрения, лабиринты и тому подобное. Американские горки тоже достойны внимания - некоторые из них имеют высоту более 60 метров и скорость около 55 км/ч. Кроме того, все время работают водные аттракционы. Цена входа - от 90 долларов США.

Долливуд

Это парк развлечений, который расположен в Пиджен-Фордж, штат Теннесси. Принадлежит певице Долли Партон. Имеет десять тематических зон. Они охватывают лесной каньон, зону Showstreet и не только. Самой известной частью парка является аттракцион Drop Line 101. Это башня высотой 70 метров. Сначала вы поднимаетесь вверх, а затем находитесь в свободном падении.

Ежегодно здесь проводят немало фестивалей. В 2010 году Долливуд получил награду Applause Award - она посвящается лучшим паркам мира. Ежегодно сюда приезжает более двух миллионов туристов. За вход придется заплатить от $79.

