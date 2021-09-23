Топ обзорных площадок мира: Где можно "прогуляться по небу" и получить острые ощущения

Горы, озера и долины с высоты более 500 метров

Шаг в пустоту, Франция Фото из открытых источников

В мире есть сотни уникальных мест. Это города, горы, моря. Как можно не любоваться дворцами Европы или обходить водоемы вне мегаполисов. Но это не все, что можно увидеть. Кое-где живописная природа и инженерные навыки людей сочетаются.

И отражение этого феномена – в обзорных площадках. Некоторые расположены в небоскребах, а другие – прямо в горах на высоте в тысячи километров над уровнем моря. Где искать уникальные пейзажи в мире, читайте далее в нашем материале.

Бурдж-Халифа

Это самый высокий небоскреб в мире. Он расположен в Дубае, ОАЭ. Высота этого сооружения – 828 метров. Официально открыто – в 2010 году. Здание известно скоростными лифтами, которые движутся со скоростью 18 метров в секунду, а также роскошными квартирами и отелями. Их интерьер разрабатывал итальянской дизайнер Джорджо Армани.

Туристов сюда привлекают также две смотровые площадки. Первый расположен на 148-м этаже. Это высота 555 метров. Второй можно увидеть уже на 124-м этаже. Это 452 м над землей. Напоследок, после спуска с площадок есть интерактивная галерея. В ней можно ознакомиться с историей строительства небоскреба.

Бурдж Халифа - самый высокий небоскреб в мире Фото из открытых источников

Башня Стратосфера

"Стратосфера Лас-Вегас" – это отель-казино. Его можно найти в штате Невада. Город – Лас-Вегас. В отеле 2444 номера и казино площадью 7000 м². Его башня является самой высокой в США. Ее высота – 350 метров. На вершине также расположен ресторан, который вращается. Но это не все.

Наиболее интересна башня своими аттракционами. Их несколько:

The Big Shot – можно увидеть на высоте 329 метров. Является самым высоким аттракционом в мире;

Insanity the Ride – на высоте 274 м. Это карусель, которая вращается со скоростью около 40 миль в час над землей.

X-Scream – находится на высоте 264 м.

Напоследок, вы можете попробовать собственные силы в прыжках с веревкой. SkyJump Las Vegas – это банджи-джампинг, который находится на высоте 261 метр. Он позволяет находиться в свободном падении с бешеной скоростью.

Башня Стратосфера в Лас-Вегасе Фото из открытых источников

Альпспикс

Если вы планируете путешествие в Баварские Альпы, стоит обязательно посетить смотровую площадку. Он расположен на вершине Альпшпитце высотой 2628 метров. Его открыли более 10 лет назад. Имеет необычную форму. Дизайнеры спроектировали площадку так, чтобы туристы могли видеть все вокруг.

Аліпспікс предстает перед путешественниками в форме двух скрещенных помостов длиной 25 метров. Часть конструкции висит в воздухе – именно это добавляет острых ощущений. Добраться сюда можно с помощью канатной дороги.

Смотровая площадка Альпспикс Фото из открытых источников

Небесный мост Лангкави

Расположен в Малайзии. Это 125-метровый пешеходный тросовый мост. Возводили его в 2004-2005 годах. На строительство потратили 1,2 миллиона долларов США. Палубу моста можно увидеть на высоте 660 м над уровнем моря. Это вершина горы Мунунг Мат Синканг.

Сюда можно добраться на канатной дороге и подъемнике. Из-за расположения над ущельем конструкция получила название "Небесный мост". В 2012-2015 провели реконструкцию. Сегодня на мост может попасть каждый. С него видно Андаманское море и густые леса.

Небесный мост в Малайзии Фото из открытых источников

Лифт Хамметшванд

Расположен на горе Бургеншток, Швейцария. Построен в 1905 году. Тогда его создали, чтобы гости могли свободно добраться до одного из отелей на вершине. Сразу после открытия лифт стал известен. Более того, он превратился в одну из главных достопримечательностей страны.

До сих пор его считают самым высоким внешним лифтом в Европе – более 150 м. Именно он поднимает туристов на высоту 1128 м над уровнем моря. Со смотровой площадки вы увидите Фирвальдштетское озеро и сможете полюбоваться видами небольшого городка Люнцерн. Приезжать сюда лучше в период с мая по октябрь.

Напоследок, на смотровой площадке работает ресторан. Там будет возможность попробовать национальную кухню и взять кофе.

Тропа Веры

Если вы хотите попробовать что-то действительно экстремальное, стоит поехать в Китай. Именно там расположена "Тропа Веры". Ее можно увидеть на горе Тяньмэнь в провинции Хунань. Имеет длину около 60 метров.

Стеклянная тропинка виднеется на высоте в 1430 метров. Поэтому будет возможность пройти прямо над пропастью. В хорошую погоду стекло настолько чистое, что кажется, будто вы делаете шаг непосредственно вниз.

Тропа веры в Китае Фото из открытых источников

Прейкестолен

Это массивная скала. Она расположена на высоте 604 метра над Люсе-фьордом в Норвегии. Больше всего она известна своей вершиной, имеющей размеры 25 на 25 метров. Это достопримечательность, которую ежегодно посещают около 200 тысяч человек.

Путь на Прейкестолен не считается трудным. В зависимости от физической подготовки на вершину можно добраться за 1-3 часа. Сюда не рекомендуют подниматься весной и зимой – в эти периоды еще все покрыто снегом и льдом.

Прейкестолен в Норвегии Фото из открытых источников

Шаг в пустоту

Расположен во Французских Альпах. Это полностью прозрачный стеклянный куб. Когда вы заходите в него, словно делаете шаг в пропасть. Конструкция расположена на высоте 3842 метра. Считается, что она может выдерживать порывы ветров до 200 км в час.

Отсюда видна высшая точка Европы – массив Моблан. Куб спроектировал и придумал французский дизайнер Пьер Ив Шаи. Он вдохновился похожим мостом в США в Большом каньоне.

Франция-обзорный маданчик "шаг в пустоту" Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте посетить виадук Мийо во Франции и небоскреб Lottle World Tower в Южной Корее.

Напоминаем, что ранее выходил материал о смотровых площадках Украины, в котором рассказывается о лучших панорамах в крупных городах: от Харькова до Днепра.

Также есть материал о каньонах мира, где подробнее можно прочитать о долинах возрастом в миллионы лет и особенностях их посещения.