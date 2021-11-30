Топ новостей из мира туризма: Новые правила въезда, обновление аэропортов и опасность отдыха на испанском острове

Ограничения Великобритании, а также уменьшение цен на внутренние авиарейсы

Украинские самолеты Фото из открытых источников

В пандемию коронавируса путешествовать стало не так просто. Многие страны ввели карантинные ограничения или даже вообще закрыли границы. И, несмотря на это, туризм остался в тренде.

Поэтому для путешественников есть немало событий, о которых стоит знать. Они касаются Украины, путешествий в другие государства и не только. Поэтому, о важнейших туристических новостях, читайте далее в нашем материале.

В Украине появится новая авиакомпания

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится новый авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA). Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Большое строительство: авиа и туризм".

"Я всегда говорил о том, что очень нужны проекты, которые сшивают Украину. Сегодня мы возвращаем миру идею о европейском самолете. Теперь это общая наша уже "Мрия", украинская "Мрия" и общая "Мрия" с нашими коллегами из Европы.

В Украине есть прекрасный "Антонов", прекрасные мощности для полного цикла создания современного самолета. В этом году строится 3 самолета для нашего государства. У нас есть все мощности для серийного производства, вплоть до обеспечения комплексной, уже послепродажной поддержки", - отметил на выступлении президент.

Он также добавил, что сейчас ведут переговоры с западными коллегами по созданию современного авиахаба "для модернизации пассажирских самолетов в грузовые самолеты".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос Фото из открытых источников

Чтобы воплотить проект в жизнь, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Airbus во время форума. Документ закрепляет общую цель нашего государства и Франции. Также в нем определен алгоритм дальнейшего сотрудничества.

По состоянию на сегодня известно, что полеты Национальная авиакомпания UNA начнет в 2022 году с двух внутренних и 14 международных направлений. Об этом рассказал консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазьє на брифинге 25 ноября. Кроме того, он добавил, что до 2026 года планируют осуществлять 2100 дальнемагистральных рейсов в год.

Цены на внутренние авиарейсы могут стать ниже

Авиабилеты на внутренние рейсы в Украину могут стать дешевле. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями авиакомпаний, сообщил "Урядовий портал".

"Авиапутешествия Украины должны стать более доступными для людей, поскольку это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику", – отметил премьер.

Также он добавил, что пандемия заметно повлияла на отрасль авиаперевозок. И когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, авиабилеты должны быть доступными.

Самолеты МАУ Фото из открытых источников

В Украине начнут ремонтировать аэропорты

В следующем году планируют начать ремонт в трех региональных аэропортах: в Полтаве, Житомире и Черновцах.

"В 2022 году планируем... начало работ в аэропорту "Полтава", поскольку проектно-сметная документация до конца этого года будет утверждена государственной экспертизой, будет объявлен тендер, и мы надеемся, что в следующем году начнутся строительные работы", - сообщил советник программы президента "Большое строительство" Олег Варивода во время форума "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве.

Также он отметил, что в 2022 году должны закончить ремонт в аэропортах Кривого Рога и Днепра.

Аэропорт "Полтава" Фото из открытых источников

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма

Во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма открылись новые жерла. Лава из них грозит распространиться на территорию домов и дорог, из которых ранее были эвакуированы люди.

Кроме того, на острове зафиксировали не менее 80 землетрясений. Одно из них стало самым сильным за все время с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха с магнитудой 5, сообщил El Pais.

Напоследок, жителей и гостей острова предупредили об "очень неблагоприятном" качестве воздуха из-за увеличения диоксида серы (SO2). Активного отдыха рекомендуют избегать, а на улице использовать респираторы с защитой FFP2.

Границы - новые ограничения и правила въезда

Великобритания. С 30 ноября в стране вступают новые правила по въезду. По прибытии необходимо сделать ПЦР-тест в течение двух дней. До получения результата путешественники должны находиться на изоляции.

Израиль. В связи с новым штаммом коронавируса Omicron страна закрыла границы для иностранных туристов. Карантин продлится две недели. Вакцинированные граждане Израиля, прибывающих из других стран, должны сделать ПЦР-тесты в аэропорту, а затем 72-часовой карантин.

С 13 декабря страна может вновь открыться для путешественников. Главным условием будет наличие сертификата о вакцинации и форме пассажиров. Кроме того, въезд разрешат лишь тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета. По прибытии необходимо сделать еще один.

Израиль Фото из открытых источников

Украина. Вводит ограничения для путешественников из семи африканских стран. В частности, украинцы, находившиеся в Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Южно-Африканской Республике и Республике Мозамбик более 7 дней, должны пройти 14-дневную изоляцию.

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Кроме того, Марокко и Япония закрыли границы для иностранцев тоже.

Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших горнолыжных курортах Украины, в котором рассказывается о тонкостях отдыха в Яремче, Буковеле и других местах Карпат.

Также есть материал о Таллине, где можно прочитать о лучших местах для туристов в эстонской столице: От ратуши до музея Куму.