Топ новостей для путешественников: Новые условия въезда в ЕС, археологические находки Черниговской области и платный BlaBlaCar

Все, что стоит знать путешественникам по состоянию на сегодня

Самолет МАУ Фото из открытых источников

В последние недели эпидемиологическая ситуация в Украине резко ухудшилась. Было зафиксировано рекордное количество случаев коронавирусной болезни. В Европе уже на это отреагировали, поэтому вскоре правила пересечения границ могут измениться.

Одновременно ирландский лоукостер запланировал сотни новых направлений на зимний период, а в Украине появилась новая авиакомпания. Что произойдет с сервисом BlaBlaCar, чем выделился город Нежин и о других новостях туризма, читайте далее в нашем материале.

BlaBlaCar станет платным

В приложении для поиска попутчиков BlaBlaCar будут взимать плату за сервис. Это начнут делать ориентировочно к марту 2022 года. Об этом сообщил соучредитель компании Николю Брюссон в интервью "РБК-Украина".

Комиссия на платформе появится для пассажиров. Во время онлайн-бронирования будут взимать около 10-15% от стоимости поездки. Окончательный размер пока не определен. Если какая-либо сторона отменяет ее, то деньги будут возвращать обратно пассажирам. Кроме того, предварительных оплат не будет – только непосредственно во время поездки.

"Это нововведение однозначно повысит ответственность всех участников поездки – как пассажиров, так и водителей", – подытожил Николю Брюссон.

Фото из открытых источников

Украина покидает зеленый список: можно ли будет путешествовать в Европу

На этой неделе Европейский Союз исключит Украину из зеленого списка для путешествий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Решение согласовали еще 5 ноября, но официальную рекомендацию предоставят только на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Впрочем, это не будет означать автоматические изменения правил пересечения границ и их тотальное закрытие. Финальные решения будут принимать страны-члены ЕС самостоятельно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал приложить максимум усилий, чтобы наши граждане могли свободно путешествовать.

Самолеты новой украинской авиакомпании Twitter Дмитрий Кулеба

После улучшения ситуации с коронавирусом летом ЕС начал постепенно разрешать въезд для несущественных поездок. Несмотря на то, что Украину в зеленую зону Совет ЕС внес еще 14 июля, страны открывались постепенно. Сначала Хорватия и Болгария, а едва ли не последними – Италия и Польша. В то же время все имели собственные условия въезда.

Именно поэтому есть большая вероятность того, что лица с COVID-сертификатами о прививках в дальнейшем смогут беспрепятственно пересекать границы. Ведь страны-члены ЕС не будут вводить ограничения. Все актуальные правила въезда стоит проверять на сайте посольств и официальной карте от МИД Украины.

США открывает границы для вакцинированных туристов

После 20 месяцев запрета путешествия в Соединенные Штаты стали возможными. С 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных против коронавируса туристов. Об этом сообщает BBC.

Иностранные путешественники должны предоставить подтверждение полного курса прививки перед полетом. С момента однодозной или двухдозной вакцины должно пройти две недели. Въезд в США разрешен при условии прививки следующими вакцинами:

Janssen;

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

той, которую признает ВОЗ: AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac.

В течение трех дней после прилета все путешественники должны сделать ПЦР-тест.

Горные курорты – только после прививки

Украинские горнолыжные курорты этой зимой будут принимать только вакцинированных посетителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас, когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать – чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в отеле только вакцинированных", – отметил он.

Кроме того, для посещения канатных дорог необходимо будет иметь COVID-сертификат. По словам министра, подобную практику уже ввели некоторые ТРЦ. А Минздрав работает с Ассоциацией отелей, чтобы внедрить такую практику.

Горнолыжный курорт "Буковель" Фото из открытых источников

Новые рейсы от Ryanair – более 200 направлений

Ирландская бюджетная авиакомпания продолжает экспансию на рынке перевозок. До 18 ноября появится 250 новых маршрутов. Они охватят 34 страны и 116 аэропортов. Некоторые из них будут пролегать за пределами Европы – Израиль, Марокко и тому подобное.

Больше всего авиарейсов будет из этих стран:

Италия – 88;

Испания – 64;

Великобритания – 33;

Марокко – 32;

Франция – 29;

Швеция – 27;

Польша – 24.

Кроме того, достаточно неожиданным стали новые направления в Хельсинки. До этого лоукостер совершал перелеты в Финляндскую столицу только из Вены. Отныне пассажиры смогут туда добраться из Лондона, Брюсселя, Каунаса, Милана, Парижа, Познани, Риги и Варшавы.

Ryanair

Еще один региональный перевозчик в Украине

Air Ocean Airlines, новая украинская авиакомпания начала продажу билетов на четыре внутренних рейса. С 21 ноября появятся следующие маршруты:

Киев – Запорожье, 1250 грн в тарифе Promo и 1902 грн – в Basic;

Киев – Черновцы, 1276 грн и 1928 грн;

Киев – Львов, 789 грн и 1928 грн;

Харьков – Львов, 1610 грн и 2392 грн.

В стоимость билетов первого тарифа входит багаж весом 23 кг и 7 килограммов ручной клади размерами 55х40х20. Basic имеет больше возможностей. В частности, тариф предусматривает возврат билетов со штрафом в $50.

Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт "Киев" (Жуляны). Полеты будут осуществлять на самолетах АН-148. Пока что их только два, но в следующем году планируют увеличить воздушный флот.

Самолеты новой украинской авиакомпании Фото из открытых источников

В Нежине нашли старинное подземелье

Археологи нашли подземелье в г. Нежине Черниговской области. Считают, что это 2 подвальных помещения здания дворянского собрания конца XVIII века. Об этом рассказал руководитель археологических работ, кандидат исторических наук, доцент Нежинского государственного университета им. Н. Гоголя Иван Кедун, сообщает "Укринформ".

"В ходе реконструкции улицы Гоголя, во время надзора за закладкой дренажного колодца, мы выявили остатки кирпичной кладки. Расчистили ее, исследовали и нашли отверстие. Мы туда спустились и увидели подвальное помещение из двух комнат. Одно площадью примерно 7х9, второе – 7х3 метра, комнаты разделяет арка. Замеры – поверхностные, потому что там трудно дышать, опасно находиться, и поэтому делали мы их очень быстро", – рассказал археолог.

Подвальные помещения в Нежине Укринформ

Исследовать находку будут только в следующем году. Сейчас нельзя напускать холод в старое подземное помещение. Кроме того, нужно получить финансирование. Археолог предположил, что это подвалы бывшего здания, которое снесли в прошлом веке. Вход засыпали, когда строили памятник мореплавателю Юрию Лисянскому неподалеку.

Напоминаем, что ранее выходил материал о малоизвестных местах Европы, куда стоит поехать отдыхать: об итальянском городе Бризигелла, словенской долине Випава и многом другом.

Также есть материал о лучших локациях Украины для осеннего путешествия, в котором рассказывается о Смотрицком каньоне, историко-культурном заповеднике "Качановка" и парке в Белой Церкви.