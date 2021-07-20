Топ необычных ферм Украины: приключения с ослами и зубры вместе с атмосферными пейзажами

Улиточные фермы Полтавщины, литр ослиного молока за 1000 грн и устрицы на берегу моря

Венгерские коровы редкой породы Фото из открытых источников

Летом всегда есть возможность куда-то поехать. Некоторые выбирают отдых за границей, пока остальные уже загорает на украинских курортах. Но ограничиваться длительными поездками не стоит.

На территории Украины есть такие места, которые можно осмотреть только за день. Определенная часть-действительно очень особенная. Это локации, где выращивают улиток или устриц и ухаживают за зубрами. А в некоторых регионах можно покормить ослов или оленей. Так какие необычные фермы есть в Украине, читайте далее в нашем материале.

"Лесная улитка"

Это название улиточной фермы под Полтавой. Она расположена в селе Терентовка Новоселовской территориальной общины. Работает уже несколько лет подряд. Это уникальная ферма, где выращивают съедобных улиток в промышленных масштабах. Также здесь производят полуфабрикаты для кафе, торговых заведений и ресторанов.

На ферме проводят экскурсии. Сейчас это одно из популярных направлений экологического туризма. Путешественники могут посмотреть на технологии производства и попробовать разнообразные блюда на территории фермы. К столу подают всемирно известное блюдо-эскарго, а также паштет, улиточное филе и икру. Летом экскурсии проводят после 16: 00.

Улитки на ферме Фото из открытых источников

Jiffy

В селе Горбовичи Киевской области также есть улиточная ферма. Здесь тоже их выращивают для гастрономии. Она является одной из крупнейших в Украине. В 2019 году прогнозируемый объем производства был 50 тонн. Все хозяйство занимает площадь в 4 гектара. Также здесь вы увидите сад, где растет около 100 фруктовых деревьев и овощные парники.

Построены современные помещения для вскармливания домашней птицы: индюков, уток и кур. На выходных владельцы проводят экскурсии и дегустации для гостей. Во время посещения рассказывают об улитках, их истории и популярности в столицах мира. На территории хозяйства есть небольшое кафе для путешественников.

Ресторан на территории улиточной фермы Jiffy Фото из открытых источников

"Долина страусов"

Если поехать в село Ясногородка Вышгородского района Киевской области, можно увидеть еще одну интересную локацию. Это страусиная ферма "Долина страусов". Она является крупнейшей на территорию Украины и занимает площадь 80 га. Существует уже много лет. Здесь вы сможете узнать немало о привычках, характере и образе жизни страусов. Иногда вместе с ними проживают эму и нанду белого цвета – еще одни крупные нелетающие птицы.

На территории хозяйства путешественники смогут прогуляться по улиточной ферме. Для детей самым интересным будет контактный зоопарк. В нем можно увидеть различных птиц, верблюдов, шотландских коров. Есть ламы, свиньи и другие животные. Экскурсии проводят только в сопровождении работников. Причиной этого является агрессивность страусов. Зоопарк доступен в течение всего дня.

"Долина страусов" на Киевщине Фото из открытых источников

Венгерские коровы

Сейчас на Закарпатье есть два места, где выращивают таких животных. Это села Ботар и Добронь. Здесь выращивают редких коров, которых легко узнать по длинным изогнутыми рогами и ушами. Быки этой породы весят около 700-900 кг. Продолжительность жизни-до 30 лет. Молока они не дают и в питание неприхотливы. Летом они почти все время находятся на выпасе и зимуют под открытым небом.

Выращивают их ради мяса. Гурманы ценят его именно из-за способа питания животных. Венгерские коровы потребляют то, что и дикие лесные звери – олени и лани. В селе Ботар будет также возможность увидеть особых свиней мангалица. Это венгерская порода, которая отличается наличием густого вьющегося меха. Именно на этой ферме вы сможете понаблюдать за животными. Кроме того, будет возможность попробовать или приобрести местные продукты.

Венгерские коровы Фото из открытых источников

"Устрицы Скифии"

В селе Украинка (ранее Червоноукраинка) на Николаевщине тоже есть что посмотреть. Один из самых интересных вариантов-ферма по выращиванию устриц. Ее основал предприниматель из Киева. Устриц выращивают на берегу Черного моря в экологически чистой местности, которая входит в состав национального парка.

Туристам здесь предлагают разнообразные блюда из морепродуктов. Это рапаны, мидий, креветки и тому подобное. К этим блюдам обычно подбирают вино. Ферма является популярной и благодаря возможностью дегустировать все прямо на берегу моря. Эскурсии проводят всегда, неподалеку есть база кайтинга.

"Устрицы Скифии" Фото из открытых источников

"Osloff"

Это ослиная ферма под Киевом в с. Большие Дмитровичи. Ехать от столицы всего 20 километров. По состоянию на 2020 год она была единственной в Украине. Здесь вы сможете посетить контакный зоопарк. Во время экскурсий предусмотрена дегустация молока. Самих ослов разрешают кормить, а потому сюда часто приедают с детьми.

На территории фермы проводят фотосессии. По желанию есть баня на дровах и разрешенная рыбалка. Здесь сейчас проживает более 50 ослов. История развития довольно длинная и напряженная. Впрочем, сегодня владельцы продают литр ослиного молока за 1000 грн.

Ослиная ферма Фото из открытых источников

Ферма пятнистых оленей

В селе Иза, неподалеку Хуста, расположен один из самых известных туристических объектов Закарпатья – ферма пятнистых оленей. Сюда ежегодно приезжают не только украинцы, но и иностранцы. Этих животных завезли в регион еще в 1987 году. Тогда планировали добывать пантокрин из рогов –лекарственное вещество, которое применяют при переутомлении, слабой сердечной мышце, гипотонии. Некоторое время это было довольно прибыльно.

Но во времена независимости дело значительно подешевело. Именно поэтому ферму решили сделать туристическим объектом. На ней сегодня можно увидеть более 150 пятнистых животных. Если вы решили поехать сюда, стоит захватить побольше хлеба и сухариков – это любимое лакомство оленей. Но ласкать и трогать животных не стоит. Причиной является возможность получить копняк передними ногами.

Ферма пятнистых оленей Фото из открытых источников

Ферма зубров

Расположена в селе Мысловка на Прикарпатье. Она не популярна. В открытых источниках информации о ней мало. Чтобы доехать сюда, нужно воспользоваться трассой Долина-Хуст, а перед указателем "Мысловка" свернуть налево. Раскрученной и обустроенной фермы вы здесь не найдете.

Но ехать сюда все равно стоит. Вас ждет уникальная атмосфера. Посреди леса и гор будут ходить зубры. Осталось их совсем немного и ухаживают за ними местные лесники. Также будет возможность встретить косуль. Все эти животные всегда есть на территории, но не факт, что к вам подойдут.

Зубры на Прикарпатье Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о неизведанных уголках Запада Украины, в котором рассказывается о крупнейшей в стране буйволиной ферме, Чернелицком замке и радарной станции.

Также есть материал о Львовской области, где можно прочитать о улиточной и банановой фермах, водопадах и живописных озерах региона.