Топ небанальных "морских" мест отдыха в Украине: Острова, затерянные курорты и очаги истории
В Херсоне – море и горы, в Одесской области – уют, а в других регионах – покой
Море – популярный способ отдыха. Многие украинцы ежегодно выбирают для путешествия, дестинации - места вроде Бердянска, Железного порта или Одессы. Впрочем, в Украине есть гораздо больше интересных локаций.
В некоторых регионах море и горы сочетаются, создавая живописные пейзажи, а в других – просто уютно и тихо. Какие места выбрать для отдыха в 2021 году, чем там заниматься и во сколько обойдется жилье, читайте далее в нашем материале.
Станислав
Когда мы говорим об отдыхе на море в Херсонской области, сразу думаем о Железном порте или Скадовске. Но яркие впечатления можно получить в селе Станислав Белозерского района на берегу Днепровского лимана – в 45 км от Херсона. Сюда курсируют автобусы междугороднего сообщения, а потому добраться нетрудно.
Само место действительно уникально. Здесь расположены Херсонские горы. Они – настоящие и совершенно нетипичные для этой местности. И хотя это лишь берег Днепро-Бугского лимана, пейзажи здесь не хуже традиционного моря. Отдыхать можно в палатках – таким образом не нужно будет платить за жилье.
Развлечений тоже в изобилии. Здесь предлагают туры на каяках по лиману и дельте Днепра. Также с берега виден в бинокль Аджигольский маяк. Однодневные экскурсии в горы предлагают за 310-450 грн. Аренда туристического снаряжения тоже стоит около 350-500 грн.
Джарылгач
Самый необитаемый остров не только Украины, но и Европы. До него можно добраться катером от города Скадовск Херсонской области. Вариантов жилья здесь немного - только кемпинг. Цены на 2021 год за место в палаточном городке начинаются от 150 грн. Также нужно учитывать трансфер и расходы на еду. Для сравнения – однодневный тур стоит от 790 грн.
Но несмотря на возможные сложности с жильем, сюда стоит ехать отдыхать. Здесь вас ждут более 400 соленых озер. На острове обитают краснокнижные животные: дикие лошади, муфлоны, лисы, кабаны и многие другие. А еще у берегов появляются дельфины. Одной из самых известных достопримечательностей является Джарылгачский маяк – его каркас изготовили в Париже. Напоследок, за бирюзовый цвет воды это место часто называют "украинскими Мальдивами".
Катранка
В открытых источниках ее иногда называют "потерянным курортом". На самом деле это рекреационная зона в пределах села Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области. Здесь можно отдохнуть на побережье лимана Джантшейский. Он входит в состав Тузловских, которые отделены от моря песчаной косой.
На территории курорта сейчас есть около 40 баз отдыха. Он соединен с морской косой деревянными мостиками через лиман. Цены в двухместном номере на лето колеблются в пределах 400-600 грн за номер на двоих. Если это база отдыха - то стоимость 200-300 грн.
Досуга здесь немного. В лиманах можно выловить карпа. Неподалеку расположен еще один бальнеологический - грязевой курорт – рекреационная зона Рассейка. Стоит отметить, что все эти поселения можно найти возле с. Приморское Белгород-Днестровского района.
Крыжановка
Это село в Одесском районе. Оно расположено на берегу Черного моря. Фактически является пригородом Одессы. В отличие от уже упомянутых локаций, добраться сюда вообще не сложно. Это неплохая альтернатива отдыху в областном центре – чистый воздух, пляжи, а также отсутствие шумных вечеринок. Жилье на двоих за ночь здесь будет стоить от 450 грн.
Затока
Этот поселок городского типа уже не первый год является одним из самых популярных направлений для отдыха. Сюда приезжают не только одесситы, но и люди со всех уголков Украины. На этом курорте вас ждет пляж длиной более 20 км. Здесь есть немало баз отдыха, гостиничных комплексов и аквапарк.
Кроме того, от областного центра ехать сюда довольно удобно. Здесь вы увидите Черное море, Каролино-Бугазскую косу и Днестровский лиман. Цена в отеле на двоих начинается от 450 грн за номер в гостинице на двоих. Самая распространенная стоимость - около 700-800 грн.
Курортное
Это село в начале Будакской косы в Одесской области. Географически расположено на высоком обрыве. С него открываются живописные пейзажи. В селе есть немало баз отдыха, пансионатов. Многие из них можно увидеть непосредственно недалеко от береговой линии. Кафе, баров и ресторанов тоже хватает. Аренда жилья здесь стоит от 150 грн. Самое большое преимущество - большое количество квартир.
Охримовка
Когда мы говорим о Запорожской области, то обычно думаем об отдыхе в Бердянске. Но в этом регионе есть другие интересные места. По уюту и безлюдности они вполне могут сравниться с отдыхом в Херсонской области.
Одно из таких – это село Охримовка. В нем нет шумных дискотек и бесчисленного количества баров или кафе. Но здесь можно увидеть правый берег Молочного лимана. Грязи этого водоема обладают лечебными свойствами. Кроме того, это неплохое место для наблюдения за птицами. С жильем здесь проблематично - лучше ехать с палатками.
Очаков
Город расположен в Николаевской области. Она имеет многовековую историю. Добраться сюда тоже не проблема. Эта местность омывается Днепро-Бугским лиманом и Черным морем. Поиск жилья здесь тоже не сложный. Но отдых здесь является особенным благодаря достопримечательностям на окраинах.
В 28 километрах к востоку от города расположен Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия". Там вы увидите городище и некрополь. Есть остатки крепостных стен, цитадель и памятки еще до нашей эры. Кроме того, от Очакова можно попасть на Тендровскую косу – там обитает единственный в Европе табун диких мустангов. Цена на жилье в городе колеблется в пределах 400-700 грн за сутки в квартире.
Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших местах для отдыха на море, в котором рассказывается о мысе Аджигол, селе Приморском Измаильского района и Черноморске.
Также есть материал об отдыхе в Хорватии, где можно прочитать о памятниках времен Римской империи, городах-курортах побережья Адриатического моря и других интересных местах.