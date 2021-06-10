Топ небанальных "морских" мест отдыха в Украине: Острова, затерянные курорты и очаги истории

В Херсоне – море и горы, в Одесской области – уют, а в других регионах – покой

Пляж в Затоке в Одесской области Фото из открытых источников

Море – популярный способ отдыха. Многие украинцы ежегодно выбирают для путешествия, дестинации - места вроде Бердянска, Железного порта или Одессы. Впрочем, в Украине есть гораздо больше интересных локаций.

В некоторых регионах море и горы сочетаются, создавая живописные пейзажи, а в других – просто уютно и тихо. Какие места выбрать для отдыха в 2021 году, чем там заниматься и во сколько обойдется жилье, читайте далее в нашем материале.

Станислав

Когда мы говорим об отдыхе на море в Херсонской области, сразу думаем о Железном порте или Скадовске. Но яркие впечатления можно получить в селе Станислав Белозерского района на берегу Днепровского лимана – в 45 км от Херсона. Сюда курсируют автобусы междугороднего сообщения, а потому добраться нетрудно.

Само место действительно уникально. Здесь расположены Херсонские горы. Они – настоящие и совершенно нетипичные для этой местности. И хотя это лишь берег Днепро-Бугского лимана, пейзажи здесь не хуже традиционного моря. Отдыхать можно в палатках – таким образом не нужно будет платить за жилье.

Развлечений тоже в изобилии. Здесь предлагают туры на каяках по лиману и дельте Днепра. Также с берега виден в бинокль Аджигольский маяк. Однодневные экскурсии в горы предлагают за 310-450 грн. Аренда туристического снаряжения тоже стоит около 350-500 грн.

Джарылгач

Самый необитаемый остров не только Украины, но и Европы. До него можно добраться катером от города Скадовск Херсонской области. Вариантов жилья здесь немного - только кемпинг. Цены на 2021 год за место в палаточном городке начинаются от 150 грн. Также нужно учитывать трансфер и расходы на еду. Для сравнения – однодневный тур стоит от 790 грн.

Но несмотря на возможные сложности с жильем, сюда стоит ехать отдыхать. Здесь вас ждут более 400 соленых озер. На острове обитают краснокнижные животные: дикие лошади, муфлоны, лисы, кабаны и многие другие. А еще у берегов появляются дельфины. Одной из самых известных достопримечательностей является Джарылгачский маяк – его каркас изготовили в Париже. Напоследок, за бирюзовый цвет воды это место часто называют "украинскими Мальдивами".

Катранка

В открытых источниках ее иногда называют "потерянным курортом". На самом деле это рекреационная зона в пределах села Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области. Здесь можно отдохнуть на побережье лимана Джантшейский. Он входит в состав Тузловских, которые отделены от моря песчаной косой.

На территории курорта сейчас есть около 40 баз отдыха. Он соединен с морской косой деревянными мостиками через лиман. Цены в двухместном номере на лето колеблются в пределах 400-600 грн за номер на двоих. Если это база отдыха - то стоимость 200-300 грн.

Досуга здесь немного. В лиманах можно выловить карпа. Неподалеку расположен еще один бальнеологический - грязевой курорт – рекреационная зона Рассейка. Стоит отметить, что все эти поселения можно найти возле с. Приморское Белгород-Днестровского района.

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Катранка Фото из открытых источников

Крыжановка

Это село в Одесском районе. Оно расположено на берегу Черного моря. Фактически является пригородом Одессы. В отличие от уже упомянутых локаций, добраться сюда вообще не сложно. Это неплохая альтернатива отдыху в областном центре – чистый воздух, пляжи, а также отсутствие шумных вечеринок. Жилье на двоих за ночь здесь будет стоить от 450 грн.

Отдых в с. Крыжановке Одесской области Фото из открытых источников

Затока

Этот поселок городского типа уже не первый год является одним из самых популярных направлений для отдыха. Сюда приезжают не только одесситы, но и люди со всех уголков Украины. На этом курорте вас ждет пляж длиной более 20 км. Здесь есть немало баз отдыха, гостиничных комплексов и аквапарк.

Кроме того, от областного центра ехать сюда довольно удобно. Здесь вы увидите Черное море, Каролино-Бугазскую косу и Днестровский лиман. Цена в отеле на двоих начинается от 450 грн за номер в гостинице на двоих. Самая распространенная стоимость - около 700-800 грн.

Курортное

Это село в начале Будакской косы в Одесской области. Географически расположено на высоком обрыве. С него открываются живописные пейзажи. В селе есть немало баз отдыха, пансионатов. Многие из них можно увидеть непосредственно недалеко от береговой линии. Кафе, баров и ресторанов тоже хватает. Аренда жилья здесь стоит от 150 грн. Самое большое преимущество - большое количество квартир.

Курортное Фото из открытых источников

Охримовка

Когда мы говорим о Запорожской области, то обычно думаем об отдыхе в Бердянске. Но в этом регионе есть другие интересные места. По уюту и безлюдности они вполне могут сравниться с отдыхом в Херсонской области.

Одно из таких – это село Охримовка. В нем нет шумных дискотек и бесчисленного количества баров или кафе. Но здесь можно увидеть правый берег Молочного лимана. Грязи этого водоема обладают лечебными свойствами. Кроме того, это неплохое место для наблюдения за птицами. С жильем здесь проблематично - лучше ехать с палатками.

Очаков

Город расположен в Николаевской области. Она имеет многовековую историю. Добраться сюда тоже не проблема. Эта местность омывается Днепро-Бугским лиманом и Черным морем. Поиск жилья здесь тоже не сложный. Но отдых здесь является особенным благодаря достопримечательностям на окраинах.

В 28 километрах к востоку от города расположен Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия". Там вы увидите городище и некрополь. Есть остатки крепостных стен, цитадель и памятки еще до нашей эры. Кроме того, от Очакова можно попасть на Тендровскую косу – там обитает единственный в Европе табун диких мустангов. Цена на жилье в городе колеблется в пределах 400-700 грн за сутки в квартире.

Пляж в Очакове Николаевской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших местах для отдыха на море, в котором рассказывается о мысе Аджигол, селе Приморском Измаильского района и Черноморске.

Также есть материал об отдыхе в Хорватии, где можно прочитать о памятниках времен Римской империи, городах-курортах побережья Адриатического моря и других интересных местах.