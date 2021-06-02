Топ мест в Украине для отдыха на море: От безлюдного мыса Аджигол до малоизвестных сел-курортов

Тайны небольшой Грибовки, редкие животные Тендры и Черноморск

Мыс Аджигол в Николаевской области Фото из открытых источников

Летом многие получают отпуска. А потому это лучшее время куда-то поехать отдохнуть. В Украине обычно лучшим вариантом является море. И что делать, когда нет желания ехать в Одессу, Бердянск или Херсон. На самом же деле юг Украины имеет гораздо больше интересных мест.

Иногда это села-курорты, где проходят масштабные фестивали. В других случаях – это идеальные локации для отдыха без людей вообще. Так что куда именно ехать в этом году на отдых у моря и сколько придется отдать за жильё, читайте далее в нашем материале.

Мыс Аджигол

Расположен в Николаевской области. Это безлюдное место в 55 километрах от областного центра. В этой местности вы не увидите большого количества других людей. Сюда обычно приезжают только рыбаки: в воде здесь водятся караси, камбала.

Во время путешествия сначала стоит добраться до Николаева, затем – поехать в город Очаков. В нем можно остаться и ночевать. Цены на жилье там начинаются от 500 грн. До самого мыса нужно добираться автостопом или на личном авто – других способов нет. Это еще около 20-25 км.

Место безлюдное, а потому придется спать в палатках. О воде и других средствах стоит тоже позаботиться заранее. Развлечений вроде аренды лодок или каяков вы не найдете. Но вода здесь чистая, а песок не заилен. Мыс Аджигол – одно из самых интересных мест для отдыха без шума.

Очаков и Ольвия

Очаков – город в Николаевской области. У него долгая и запутанная история. За него боролись Османская и Российская империи, неоднократно нападали казацкие отряды, и тому подобное. Раньше здесь была крепость. Но в XVIII веке ее разрушили. На ее месте заложили новый портовый город.

Таким образом Очаков постепенно расстраивали. Сегодня город подходит тем, кто любит познавательный и семейный отдых. Это тихий городок, где есть десятки памятников истории и архитектуры. Стоимость жилья на базах отдыха в среднем начинается от 450 грн за ночь на двоих. Но можно найти варианты немного дешевле – в частных домах.

Развлечений здесь хватает, но это дополнительные средства. Обычно туристы посещают аквапарк в поселке неподалеку. Кроме того, отсюда около 20 км до Национального историко-археологического заповедника "Ольвия". Здесь вы увидите городище и некрополь древнего периода.

Пляж в Очакове Фото из открытых источников

Тендровская коса

Также известна как Тендра или ристалище Ахилла. Это длинный узкий остров-коса в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. Он отделен от побережья Тендровским заливом и узким проливом.

Длина косы около 65 км. Ширина – до 1, 8 км. Площадь острова-косы 1289 гектаров. Здесь гнездятся и зимуют птицы. На территории косы также можно увидеть единственный в Европе табун диких лошадей – черных мустангов. В 1790 году у острова произошло сражение между русской и турецкой эскадрой.

Напоследок, здесь можно увидеть Тендровский маяк. Добраться до косы можно от Железного порта, Очакова и даже Одессы. Свободного доступа нет, а потому нужно позаботиться о разрешении. Жить можно в палатках, а еду готовить собственно на косе.

Каролино-Бугаз

Это село в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Здесь отсутствуют промышленные предприятия. Это курортное поселение, которое является одним из самых экологически чистых на Черноморском побережье. Песчаная полоса здесь достигает двух десятков километров. А пляжи имеют ширину более 100 метров.

Большинство баз отдыха расположены непосредственно вдоль береговой линии. Есть кафе, рестораны, дискотеки. Можно брать в аренду водные мотоциклы. От Одессы сюда экскурсии. Добраться можно электропоездом или автостопом. Цены на жилье в среднем 600 грн за одну ночь.

Каролино-Бугаз в Одесской области Фото из открытых источников

Будакская коса

Расположена в Одесской области. Имеет 18 километров. Ширина косы от 60 до 200 метров. Со стороны Будакского лимана берег покрыт камышом. Это излюбленное место ценителей серфинга. Пляж со стороны моря – чистый и песчаный. Попасть на косу можно от пгт Затоки или пгт Сергеевки. Отдыхающих на ней обычно немного.

Мини-отели здесь стоят 600 грн. Если хочется более комфортных условий, то придется отдавать 1300-1500 грн за ночь. Базы отдыха предлагают собственные услуги за 200-300 грн.

Будацька коса в Одесской области Фото из открытых источников

Приморское

Это село в Измаильском районе Одесской области. В то же время Приморское – самый южный курорт Бессарабии. От областного центра по автодорогам сюда ехать 208 км В отличие от других похожих вариантов отдыха курорт имеет весомое преимущество. Он расположен в непосредственной близости от нескольких известных мест:

Дунайский биосферный заповедник – здесь встречается более 350 видов птиц, среди которых весомую долю занимают розовые пеликаны. Также можно увидеть норку европейскую и кота лесного. Дельта Дуная – это одна из самых богатых в Европе флорой и фауной местностей. Сама река – это главная водная артерия Европы.

– здесь встречается более 350 видов птиц, среди которых весомую долю занимают розовые пеликаны. Также можно увидеть норку европейскую и кота лесного. Дельта Дуная – это одна из самых богатых в Европе флорой и фауной местностей. Сама река – это главная водная артерия Европы. Озеро Сасык – также известный как Кундук. Это один из крупнейших водоемов Северного Причерноморья.

Цены на жилье здесь начинаются от 400 грн. Самая распространенная стоимость – 600-1200. За такие деньги вы сможете ночевать в отеле класса полулюкс или на базах отдыха.

Приморское-курорт в Измаильском районе Одесской области Фото из открытых источников

Черноморск

Это город Одесской области. Сегодня он известен как один из крупнейших портов Украины. Отсюда ходят регулярные паромные рейсы в Грузию и Турцию. Город существует уже несколько веков. Впрочем, этот статус получил только в ХХ веке.

Здесь активно развивается пляжный туризм. Береговая линия в Черноморске достигает 12 километров. Обычно пляжи чистые. Транспортные развязки тоже удобны – позволяют комфортно доезжать до мест отдыха из жилых районов. Развлечений немного – море, бары и кафе. Цены здесь относительно доступные. За ночь в гостинице на двоих хотят получить 600-800 грн. Таких предложений немало.

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Грибовка

Расположена в Одесской области. Это село основали в 1791 году как казацкий хутор. Сегодня оно имеет развитую инфраструктуру. Здесь есть луна-парк, детские аттракционы и немало кафе. Туристы могут арендовать водные мотоциклы, брать в аренду катера и яхту, заниматься рыбалкой.

Начиная с 2011 года в Грибовке начали проводить фестиваль Summer Sound GRIBOFFKA. Это мероприятие проходило на пляже "Европа" площадью в два гектара. Цены в отеле на двоих в среднем от 750 грн за ночь.

Пляж в с. Грибовка Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о других местах для отдыха на море, в котором рассказывается об Арабатской стрелке, преимуществах отдыха на острове Джарылгач и Хорлы.

Также есть материал о Херсонской области, где можно прочитать о розовых озерах, пустыне Украины и других интересных локациях на юге.