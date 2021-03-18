Топ мест для фото в Кировоградской области: Заброшенные мельницы, каньоны и урочища

Обзор природных и архитекурных памятников Кировоградской области

Водяная мельница возле села Луполово в Кировоградской области Фото из открытых источников

Каждый регион Украины имеет свои особенности и уникальные места. Кировоградская область не является исключением. Именно здесь можно увидеть водяную мельницу, которая похожа на дворец и древнейшую тектоническую структуру нашего государства.

Также в Кировоградской области есть место сосредоточения водопадов, которые не характерны для равнинной Украины вообще. Эти пейзажи дополняют редкие узкоколейные железные дороги, каньоны и музеи. Как выглядят эти места и где они расположены, читайте далее в нашем материале.

Урочище Каскады

Является памятником природы местного значения. Расположено в долине реки Буки, возле села Злынка. На берегах можно увидеть разнообразные растения: ирисы, тюльпаны, суккуленты. Имеет площадь 2,5 гектара. В этой местности выходят на поверхности элементы древнейшей тектонической структуры нашего государства – украинского щита.

Исследователи предполагают, что некоторые части глыб образовались еще около 2 миллионов лет назад. Когда-то они могли играть роль скифского святилища. Здесь также есть затопленные пещеры. Каскады – одно из немногих мест сосредоточения водопадов на Приднепровской возвышенности и равнинной Украине. Девять видов растений этой местности занесены в Красную книгу. На территории урочища встречаются редкие животные. 58 представителей фауны охраняются Бернской конвенцией. Еще 14 являются краснокнижными. Некоторые виды на грани исчезновения.

Урочище Монастырище

Расположено вблизи пгт Устиновка. Это юг Кировоградской области. Здесь течет р. Ингул. Она пронизывает гранитный щит, образуя крутой каньон с большой скалой вдоль русла. Возле подъемника можно увидеть большие глыбы. На скале высотой в 13 метров есть еще несколько. Эта местность отличается от окружающих степей. Этот естественный опорный пункт когда-то использовали казаки. Также есть много легенд, связанных с урочищем. Рядом с селами Анно-Требиновка и Завтурово, между которыми оно расположено, находили поселения черняховской и сабатиновской культур.

Урочище Монастырище вблизи пгт. Устиновка в Кировоградской области Фото из открытых источников

Хутор Надия

Является государственным заповедником-музеем украинского драматурга и писателя И. К. Карпенко-Карого (Тобилевича). Расположен в селе Николаевка Кропивницкого района. Создан в усадьбе писателя, которую заложил в 1871 отец деятеля. Она получила название в честь его жены – Надежды Тарковской. Имеет площадь 11 гектаров и пруд.

Сначала семья вела собственное хозяйство. С тех времен до нас дошла "Батькова хата" и чумацкий колодец. С 1887 года здесь начинает жить Иван Карпович. Здесь он написал 11 из 18 пьес. Произведения "Сто тысяч", "Хозяин" и многие другие вошли в золотой фонд национальной классической драматургии. В разные времена усадьбу посещали известные корифеи украинского театра: актер М. Садовский, актриса М. Заньковецкая, драматург М. Кропивницкий и многие другие деятели, художники и писатели.

Сегодня туристы также могут увидеть мемориальный дом, помещение литературно-мемориального музея и памятник-бюст И. Карпенко-Карого. В последние годы в усадьбе проводят традиционные театральные праздники. На территории до сих пор есть дубы, которые посадили корифеи украинского театра. Каждый год это место посещают более тысячи путешественников.

Каньон реки Синюхи

Расположен в селе Терновка в устье реки Синюха, притока Южного Буга. Этот водоем является одним из самых чистых в Украине и имеет длину более 100 километров. Каньон образован гранитными породами, вышедшими на поверхность. Берега покрыты редкими лесными породами растений. Это популярная локация для фотографий. Стоит также пройтись до ГЭС, которая расположена выше по течению от села. Недалеко от каньона есть ландшафтный заказник "Когутовка".

Каньон реки Синюхи на Кировоградщине Фото из открытых источников

Кочубеевские штольни

Расположены вблизи села Анновка Петровского района. Этот промышленный объект также известен как Кочубеевский рудник. Он работал всего 10 лет - с 1904 по 1915 год. Потом века пустовал. Ранее принадлежал украинскому зажиточному роду Кочубеев. Именно они были владельцем этих земель в ХХ веке.

Карьер имеет длину 185 метров. Есть 5 штолен. Их общая длина достигает 250 метров. Внимание к объекту вновь привлек фильм "Червоный" по роману украинского писателя Андрея Кокотюхи в 2016 году. После съемок остались некоторые декорации. К карьеру ведет грунтовая дорога. Само место расположено посреди поля. Поэтому добраться сюда довольно трудно.

Кочубеевские штольни в Кировоградской области Фото из открытых источников

Музей ракетных войск стратегического назначения

Расположен в пгт Побугское. Это филиал военного музея Николаевской области. Для создания экспозиции использовали командный пункт и боевую позицию 46-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения.

В музее туристы смогут увидеть 3000 объектов. Они охватывают ракетные комплексы, двигатели и системы космической связи. Рядом есть мини-отель и кафе. Чтобы осмотреть все, нужно около 2-х часов. Стоимость экскурсии 70 грн. Для учеников и студентов – 30 грн.

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Экспонаты музея ракетных войск стратегического назначения в Кировоградской области Фото из открытых источников

Водяная мельница

Расположен возле села Луполово на берегу одного из рукавов Южного Буга. И хотя сооружение похоже на замок или дворец, оно является просто зданием водяной мельницы. В конце XIX века ее возвел украинский помещик Константин Смирнов.

Для строительства использовали серый бутовый камень. Из-за этого мельница скорее похожа на дворец. Сооружение имеет черты модерна. Сегодня – довольно запущено. На протяжении длительного времени не было оконных стекол и крыши. Недавно начинали реставрацию. Здание должны были использовать как гостиницу. По неизвестным причинам работы прекратили. До наших времен сохранились плотина и водопад, который вращал мельничное колесо.

Водяная мельница возле села Луполово в Кировоградской области Фото из открытых источников

Что стоит еще посетить

Гайворонская узкоколейная железная дорога. Чтобы ее увидеть, нужно ехать в город Гайворон. Узкоколейка является одной из немногих железных дорог такого типа, которые до сих пор работают в Украине. Построена еще в 1897 году.

Гайворонская узкоколейная железная дорога Фото из открытых источников

Берестоватое озеро. Расположен в пределах Знаменского района вблизи села Водяного. Окружено гидрологической достопримечательностью общегосударственного значения "Черный лес". Известно тем, что до сих пор не установлена истинная глубина озера. Вода очень холодная и имеет одинаковую температуру во все времена года. Здесь живет лишь один вид рыбы - земляной карась.

Берестоватое озеро вблизи села Водяного на Кировоградщине Фото из открытых источников

Вознесенский собор. Расположен в селе Бобринец. Собор был заложен в 1898 году. Строительством руководил елисаветградский зодчий Яков Паученко. Храм имеет неовизантийский стиль и является пятиглавым. Особенно заметна высотность здания. Интерьер довольно необычный.

Вознесенский собор в селе Бобринец Кировоградской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об Ивано-Франковской области, в котором рассказывается об озерах и водопадах Прикарпатья, национальном заповеднике "Давний Галич" с памятниками XI века и уникальных музеях, где представлена культура гуцулов.

Также есть материал о Кропивницком, где можно прочитать об истории города, первом украинском профессиональном театре и дендропарке с миллионами тюльпанов.