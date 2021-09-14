Топ книг, которые вдохновляют путешествовать: От классической литературы до авторских записок

Бедные регионы Индии, путешествия на велосипеде и гастрономический тур по Франции

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Иногда путешествовать можно из дома. Не нужно тщательно планировать поездку, покупать билеты или беспокоиться о трансфере до аэропорта. Все, что вам потребуется – книга.

Она поможет перенестись за сотни тысяч километров. Вы сможете посетить не только США XIX века, но и отдаленные районы Индии и многое другое. Поэтому, какие книги мотивируют путешествовать, читайте в нашей подборке.

Вокруг света за 80 дней

Автором книги является французский писатель Жюль Верн. Уже много лет это произведение остается одним из лучших в приключенческом жанре. Сюжет здесь довольно напряженный и интересный. Главным героем является лондонский эсквайр-филантроп Филеас Фогг. Источники его богатства неизвестны. Недавно он получил нового слугу Жана Паспарту. Однажды во время игры в карты в Реформ-клубе Фогг спорит со своими товарищами на 20 тысяч фунтов, что сумеет совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней.

Миссию эту считают невыполнимой, но новость разлетается быстро. Филантроп и слуга отправляются путешествовать. Но в это же время в Лондоне грабят банк. Описание преступника очень похоже на Фогга. Узнать правду пытается инспектор Фикс, который тоже следует за главными героями. Выигрывает ли филантроп пари? В какие места он попадает со слугой и что пытается сделать инспектор, чтобы арестовать Фогга, можно прочитать в книге.

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Французские уроки. Путешествие с ножом, вилкой и штопором

Автором этой книги является английский писатель Питер Мейл. Он имеет достаточно большое творческое наследие. Получил славу благодаря серии книг, где описывал собственную жизнь во французской провинции Прованс. Автор имеет несколько почетных британских литературных наград.

Книга позволяет читателям попасть в гастрономический тур по Франции. Увлечение автора делает его действительно приятным. Материал для произведения Питер Мейл собирал в течение года. Для этого он объездил всю страну. Поэтому вы узнаете не только о лучших сезонах для употребления определенной пищи, но и винные марафоны, куриные праздники и лягушачьи уик-энды.

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Что я делала, пока вы рожали детей

Автор книги - Кристин Ньюман. Она является американской сценаристкой культового комедийного сериала "Как я встретил вашу маму". Собственно книга является дерзкой историей приключений от нее. Она отвечает на вопрос, которым задается каждая женщина.

Во время прочтения произведения вы попадаете в особую жизнь. Там есть свобода, чувства, яркие эмоции. И, конечно же, путешествия в Аргентину, Бразилию, Россию и тому подобное. Стоит отметить, что рецензии на книгу достаточно разные. Именно поэтому ее стоит прочитать и сделать собственные выводы.

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В тени вечной красоты. Жизнь, смерть и любовь в трущобах Мумбая

Автор книги - американская журналистка Кэтрин Бу. Она имеет немало знаковых литературных наград. Самым большим ее достижением является цикл работ, в которых раскрывается жизнь бедных людей из Пакистана, Северной Кореи и тому подобное. Сюжет в книге довольно интересный.

Здесь вы узнаете о мусорщике Абдуле, который имеет семью из 11 человек, красавице Манджу и других героев. Все они проживают в беднейшем квартале Индии, когда рядом расположено одно из лучших достижений ХХІ века – аэропорт Мумбаи. Герои не имеют настоящего дома и уверенности в завтра. Они пытаются постоянно вырваться из крайней бедности.

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Восхождение

Это произведение имеет двух авторов. Первый – американец Г. Вестон ДеУолт. Второй - это советский казахский высотный альпинист Анатолий Николаевич Букреев. Книга посвящена трагическим событиям 1996 года. Они происходили во время восхождения на гору Эверест. В основу сюжета положена история героизма и гибели альпинистов на самой высокой вершине мира.

В сочинении можно прочитать свидетельства одного из главных участников экспедиции. Анатолий Букреев подробно описывает ход событий. Кроме того, он постепенно пытается разобраться в первоисточниках трагедии. Книга точно достойна внимания. Сам Анатолий умер через 1,5 года после событий, которые описаны в книге.

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Простаки за границей

Автором книги является американский писатель Марк Твен. Это творческое наследие, с которого он начинал карьеру. Собственно книгу стоит читать как серию отдельных репортажей. В ней есть немало событий, героев, интересных мест и тому подобное. Кроме того, территориальный охват тоже впечатляет: от Нью-Йорка до Палестины. "Простаки за границей" - это о том, как раньше люди путешествовали без самолетов и других транспортных достижений.

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В дикой глуши

Эту книгу написал американский писатель Джон Кракауэр. "В дикой глуши" - один из лучших образцов жанра документалистики. В основу сюжета положена история юноши Криса Мак-Кэндлесса. Он парень из состоятельной семьи и заканчивает университет.

Но он решает отбросить материальные ценности современного общества. Оставляет деньги и все другие блага цивилизации и отправляется в путешествие. Его главной целью является Аляска. На пути туда он встречает разнообразных людей. В книге раскрывается связь человека с природой и стремление главного героя к свободе.

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Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов

Автором этого произведения является японская и немецкая писательница Йоко Тавада. По состоянию на сегодня ее считают одной из самых талантливых в стране. В основе сюжета этой книги положены приключения молодой японской девушки. Она - путешествующая танцовщица. Каждый следующий город, где она находится - это новая неповторимая история.

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Весь мир. Записки велосипедиста

Это книга американца Дэвида Бирна. В нее положены мысли автора во время путешествий на велосипеде. Читая, вы сможете понять, что такое активная жизнь и ощущение свободы. Кроме того, будут описания событий, которые происходили в разных городах и локациях. Все в книге - это о странствиях автора и филофских размышлениях во время них.

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На все четыре стороны

Является книгой британского критика и журналиста Адриана Гилла. В основе сюжета его история о странствиях. Вы сможете увидеть Америку, Кубу, Индию, Шотландию сквозь призму впечатлений автора. Он целенаправленно ищет то, чего раньше не замечали. В книге вдоволь юмора. Кроме того, авторский стиль улучшает восприятие.

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Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших фильмах о путешествиях, которые могут перенести вас на Аляску, Рим и полностью погрузить в приключения.

Также есть материал о малоизвестных туристических местах, где можно прочитать о статуях Христоса на дне океана и заброшенных домах.