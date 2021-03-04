Топ интересных идей к 8 Марта: Чем порадовать дочку, девушку, жену, маму

Выбирая подарок стоит помнить о предпочтениях женщины

Иллюстративное фото Pixabay

Приближается прекрасный весенний праздник – Международный женский день. Поэтому стоит подумать о подарках. Сладости, цветы, украшения, косметика, посуда – стандартные подарки, которые дарят подругам, коллегам, дочкам, мамам каждый год. Однако, чтобы действительно порадовать близкого человека и выразить свою привязанность стоит использовать немного смекалки и фантазии.

Предлагаем несколько вариантов интересных подарков на 8 Марта.

Как выбрать подарок

Не нужно покупать что-то пустяковое, такое, что быстро испортится, потеряется, что-то лишенное вкуса, изящества и красоты: "побрякушки", безделушки для интерьера, в которых нет ни функциональности, ни эстетичности.

Главное правило выбора подарка – вне зависимости от цены, подбирайте вещь индивидуально для человека, не ведитесь на интернет-хитрости и не покупайте универсальную, а следовательно – обезличенную вещь.

Если девушка, подруга, жена или мама заказали конкретную вещь в подарок, то стоит выбрать именно этот вариант, даже если он кажется банальным и обычным. Ведь именно эта вещь необходима для дорогого вам человека и подарит максимум впечатлений.

В общем хорошая идея – попросить написать вишлист желаемых подарков и руководствоваться именно им. Однако, если его нет, можно выбрать как необычный, так и практичный подарок.

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Впечатления и наслаждение

Одним из самых интересных подарков можно назвать впечатления. Они подойдут как детям так и взрослым – развлечения в квест-комнате, мастер-классы, прогулки на лошадях, посещение аттракционов, SPA-услуги, билеты на концерт – выбор огромный.

Порадовать родных можно билетами на концерт Pixabay

Главное знать предпочтения, тогда впечатления будут максимально приятными. Такие подарки стоит выбирать для близких людей.

Набор для хобби

Конечно такой подарок кто-то может назвать банальным, однако чтобы его приобрести нужно хорошо знать предпочтения женщины. Каким именно хобби она занимается? Узнав это можно смело отправляться в магазин или искать необходимые аксессуары в интернете. Для ценителей рисования можно выбрать набор маркеров, холст или кисть с натуральной щетиной.

Стоит обратить внимание на предпочтения того, кому выбираете подарок Pixabay

Для тех, кто шьет, понадобятся хорошие портновские ножницы: большие – для раскроя тканей и маленькие – для ручного шитья.

К тому же можно обратить внимание на разнообразные несессеры для хранения инструмента. Такие подарки можно выбрать как для близкого человека, так и для коллеги.

Мотивационный подарок

Приятным подарком может стать скретч-карта. Это может быть как карта путешественника, где нужно "открывать" места, которые ты посетил. Так и, например, мотивационный скретч-постер с планами, которые необходимо воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

Мотивационный подарок подтолкнет к действиям Pixabay

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Практические вещи

В мире цифровых технологий уместным будет подарить USB-накопители, наушники, другие аксессуары к телефонам или другим гаджетам.

Аксессуары к гаджетам - хороший подарок Pixabay

Вещи для спорта

Сегодня все больше людей выбирает здоровый образ жизни и занятия спортом. Если ваша девушка, подруга или мама любит проводить время в тренажерном зале или на занятиях йогой, пилатесом и т. п., подходящим подарком будет одежда для занятий и разнообразные аксессуары.

Для ценителей спорта Pixabay

Однако не стоит выбирать такой подарок для человека, который со спортом "не дружит" – подарок может обернуться намеком и праздник будет испорчен.

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Каким бы ни был подарок, его стоит выбирать вдумчиво, персонифицировано и с желанием подарить максимум приятных эмоций. И тогда праздник будет незабываемым.