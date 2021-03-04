Топ интересных идей к 8 Марта: Чем порадовать дочку, девушку, жену, маму
Выбирая подарок стоит помнить о предпочтениях женщины
Приближается прекрасный весенний праздник – Международный женский день. Поэтому стоит подумать о подарках. Сладости, цветы, украшения, косметика, посуда – стандартные подарки, которые дарят подругам, коллегам, дочкам, мамам каждый год. Однако, чтобы действительно порадовать близкого человека и выразить свою привязанность стоит использовать немного смекалки и фантазии.
Предлагаем несколько вариантов интересных подарков на 8 Марта.
Как выбрать подарок
Не нужно покупать что-то пустяковое, такое, что быстро испортится, потеряется, что-то лишенное вкуса, изящества и красоты: "побрякушки", безделушки для интерьера, в которых нет ни функциональности, ни эстетичности.
Главное правило выбора подарка – вне зависимости от цены, подбирайте вещь индивидуально для человека, не ведитесь на интернет-хитрости и не покупайте универсальную, а следовательно – обезличенную вещь.
Если девушка, подруга, жена или мама заказали конкретную вещь в подарок, то стоит выбрать именно этот вариант, даже если он кажется банальным и обычным. Ведь именно эта вещь необходима для дорогого вам человека и подарит максимум впечатлений.
В общем хорошая идея – попросить написать вишлист желаемых подарков и руководствоваться именно им. Однако, если его нет, можно выбрать как необычный, так и практичный подарок.
Впечатления и наслаждение
Одним из самых интересных подарков можно назвать впечатления. Они подойдут как детям так и взрослым – развлечения в квест-комнате, мастер-классы, прогулки на лошадях, посещение аттракционов, SPA-услуги, билеты на концерт – выбор огромный.
Главное знать предпочтения, тогда впечатления будут максимально приятными. Такие подарки стоит выбирать для близких людей.
Набор для хобби
Конечно такой подарок кто-то может назвать банальным, однако чтобы его приобрести нужно хорошо знать предпочтения женщины. Каким именно хобби она занимается? Узнав это можно смело отправляться в магазин или искать необходимые аксессуары в интернете. Для ценителей рисования можно выбрать набор маркеров, холст или кисть с натуральной щетиной.
Для тех, кто шьет, понадобятся хорошие портновские ножницы: большие – для раскроя тканей и маленькие – для ручного шитья.
К тому же можно обратить внимание на разнообразные несессеры для хранения инструмента. Такие подарки можно выбрать как для близкого человека, так и для коллеги.
Мотивационный подарок
Приятным подарком может стать скретч-карта. Это может быть как карта путешественника, где нужно "открывать" места, которые ты посетил. Так и, например, мотивационный скретч-постер с планами, которые необходимо воплотить в жизнь в ближайшем будущем.
Практические вещи
В мире цифровых технологий уместным будет подарить USB-накопители, наушники, другие аксессуары к телефонам или другим гаджетам.
Вещи для спорта
Сегодня все больше людей выбирает здоровый образ жизни и занятия спортом. Если ваша девушка, подруга или мама любит проводить время в тренажерном зале или на занятиях йогой, пилатесом и т. п., подходящим подарком будет одежда для занятий и разнообразные аксессуары.
Однако не стоит выбирать такой подарок для человека, который со спортом "не дружит" – подарок может обернуться намеком и праздник будет испорчен.
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Каким бы ни был подарок, его стоит выбирать вдумчиво, персонифицировано и с желанием подарить максимум приятных эмоций. И тогда праздник будет незабываемым.