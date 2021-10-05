Топ бухт мира для требовательных туристов: Как и где отдохнуть на тысячах островов среди скал и под пальмами

От вьетнамской Ха-лонг до Сан-Францисского залива

Которский залив Фото из открытых источников

На улице уже осень. Постепенно становится все холоднее. Именно в такое время хочется отправиться куда–то далеко - в теплые края. И желательно, чтобы можно было купаться, заниматься дайвингом или кататься на различных яхтах. Для этого стоит посетить бухты или заливы.

В них можно увидеть скалы, сотни островов и даже пещеры. И это лишь маленькая часть всего. В чем особенность бухты Ха-Лонг, что интересного можно найти в Новой Зеландии и других уголках мира, читайте далее в нашем материале.

Ха-Лонг

Это бухта, которая расположена во Вьетнаме, в Тонкинском заливе Южнокитайского моря. Включает около 3000 островов – почти тысяча из них имеет собственные имена. Также можно увидеть небольшие скалы, пещеры и утесы. Площадь - около 1500 кв. км. По легенде, бухту создал огромный дракон. Когда он погрузился в море, остались лишь маленькие островки земли. Они заполнились водой.

Местные жители считают, что здесь до сих пор живет дракон. Самым большим островом в бухте является Катба. Около половины этой территории объявили национальным парком в 1986 году. Самым цивилизованным островом является Туанчау. Именно здесь была резиденция вьетнамского деятеля Хо Ши Мина. Самой красивой пещерой считается грот Дау Го. Кроме того, есть множество водопадов, а также прибрежные коралловые рифы и озера. Бухта Халонг внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Которский залив

Это самая большая бухта Адриатического моря. Она окружена территорией Хорватии и Черногории. Время от времени ее называют самым южным фиордом Европы, но это не так. Территория вокруг водоема была заселена еще со времен античности. Поэтому даже сегодня можно увидеть немало городов: Котор, Пераст и тому подобное. Они являются важными туристическими достопримечательностями для черногорского и хорватского народов.

На берегах залива можно увидеть немало старинных православных и католических церквей. Некоторые из них являются местами паломничества. Можно купаться, кататься на байдарках и арендовать лодки для осмотра городов. Напоследок, будет возможность провести время в ресторане на берегах залива.

Пхангна

Расположена в Таиланде. Ее можно найти в Андаманском море между островом Пхукет и частью Малайского полуострова. С 1981 года входит в Национальный парк Ао-Пханг-Нга. Пхангна получила известность несколько раньше. Бухта стала известной после выхода в прокат фильма "Мужчина с золотым пистолетом".

Остров Ко-Тапу или Джеймса Бонда является самым известным. Известняковая скала на нем была изображена в кинофильме. Также туристов здесь ждут пещеры, таинственные гроты и многое другое. Самое крупное поселение на берегу залива – Ао-Лук.

Бухта островов

Также известна как Бэй-оф-Айлендс. Расположена в Новой Зеландии. Является одним из самых популярных рыболовных и туристических направлений в стране. Бухта имеет неправильную форму шириной 16 километров. Также охватывает систему затопленных долин и естественную гавань. Сюда входят 144 острова. Самый крупный из них Урупукапука.

Здесь вы увидите длинные песчаные пляжи и немало отдельных бухт. Ехать сюда 60 км к северо-западу от города Фангареи. Эта местность считается одной из самых красивых в стране. И именно возле нее когда-то высадились первые европейские поселенцы.

Бухта Пемба

Расположена в одноименном городке, в африканской стране Мозамбик. Окружена полуостровом Пемба. Больше всего эта местность известна черным рынком - здесь можно приобрести незаконную слоновую кость. Впрочем, большинство туристов приезжают сюда не за этим.

Собственно бухта является воплощением тропического рая. Вокруг можно увидеть только белые пески и воду яркого синего оттенка. Не стоит забывать и о пальмах. Пемба расположена недалеко от экватора. Здесь всегда тепло и можно заниматься водными видами спорта и дайвингом.

Бухта Пемба в Мозамбике Фото из открытых источников

Залив Фанди

Расположен на атлантическом побережье Северной Америки. Его можно найти между канадскими провинциями Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Небольшая часть залива омывает штат Мэн. Фанди известна в мире благодаря рекордной высоте приливов – до 18 метров. Считается, что название такое ей дали португальские исследователи в ХVI веке.

К ней впадают реки Сент-Джон и Сент-Круа. Больше всего это место известно флорой и фауной. Здесь проживают североатлантические правые киты под угрозой исчезновения. В то же время в скалах есть немало окаменелостей динозавров. Природные формы и красота залива ежегодно привлекает сюда все больше посетителей.

Бухта Фанди у побережья Северной Америки Фото из открытых источников

Гуанабара

Расположена в юго-восточной Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро. Это вторая по размеру бухта в Бразилии. В ней можно увидеть более 130 островов. Самый большой называется Говернадор. Гуанабару окружают тропические леса, окрестности Рио-де-Жанейро и две горы.

Такое название ей дали португальцы в ХVI веке. Если вы хотите увидеть лучшие пейзажи, то стоит подняться на гору Корковадо. Именно здесь расположена статуя Христа-Спасителя. Отсюда видна бухта да не только. Также есть возможность арендовать катер, яхту и что-либо на ваш вкус.

Гуанабара в Бразилии Фото из открытых источников

Залив Сан-Франциско

Расположена в штате Калифорния, США. Этот лиман считается одним из самых известных в мире. Он соединен с Тихим океаном с помощью залива Золотые Ворота. Его акватория – это яркий образец ватового моря. В этих водах довольно большое биоразнообразие.

Впрочем, большинство туристов это место привлекает не только этим, но и уникальный мост Золотые Ворота. Пейзажи вокруг дополняют канатные дороги, а также одноименная Национальная зона отдыха.

Залив Сан-Франциско Фото из открытых источников

И напоследок, не забывайте о безветренные бухты Шарм-Эль-Шейхе в Египте.

Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших пляжах Европы, в котором рассказывается о морской косе Золотой Рог в Хорватии и курорте Ая-Напа.

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