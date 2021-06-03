Топ-9 мест для отдыха на день: Васильковские Карпаты, охотничьи угодья и пейзажи водохранилищ

От стоянок, которым более 13 тысяч лет до руин дворцов

Панорама на Днепр в селе Витачов Фото из открытых источников

Обычно летом есть немало желающих поехать на отдых у моря. Но в Украине можно найти места для релакса не хуже водоемов. Многие из них расположены в Киевской области.

Кроме того, их вы не увидите в путеводителях для туристов. Иногда это живописные холмы, которые называют еще одними Карпатами. Кое-где – села, где открываются прекрасные панорамы на Днепр. О других интересных местах отдыха на день, читайте далее в нашем материале.

Васильковские Карпаты

Иногда это место называют Хоббитляндией. Оригинальное название – Васильковские холмы. Это заказник местного значения. Он расположен между селами Большая Бугаевка, Гвоздов, Крушинка и Рославичи Киевской области. Здесь можно увидеть много больших и малых холмов, обрывов и оврагов.

В заказнике также гнездится более 30 видов птиц. Преимущественно это типичные представители фауны. Местность является уникальной, ведь ее не использовали для сельского хозяйства. Степная растительность здесь хорошо сохранилась. Определенным образом Васильковские Карпаты похожи на каньон. Сюда стоит приезжать, чтобы посмотреть на закат.

Боярка

Это город в Фастовском районе. Это в 13 километрах от столицы. Сюда ходят маршрутки №725 и 825. В городе можно увидеть паровоз "Кукушка" - единственный образец, который сохранился до нашего времени. Кроме того, именно в Боярке происходили события романа "Как закалялась сталь" советского писателя Н. А. Островского.

В его честь здесь основан краеведческий музей. В фондах есть более 10 тысяч предметов. Они охватывают живопись, графику, археологические материалы, и тому подобное. Также есть полотенца, рубашки, предметы домашнего обихода. Эти вещи характеризуют материальное и духовное наследие украинского народа.

Определенная часть посвящена писателю Н. Островскому. Можно увидеть его книги, художественные труды, сборники стихов. Есть работы других художников. Ежегодно в музее проходят разнообразные выставки художественных и декоративных работ.

Боярский краеведческий музей Фото из открытых источников

Витачов

Это село в Украине. Оно расположено в 77 километрах к югу от Киева. Считается одним из древнейших поселений. Оно упоминается еще в Х веке в трудах византийского императора. Село видно на днепровских холмах. На этой территории есть десятки курганов. Здесь можно забраться на гору Красуху – некоторые эзотерики считают ее мощным местом силы.

В последнее время Витачов привлекает фотографов и художников. Ранее здесь снимали несколько фильмов: "Поводырь", "Богдан-Зиновий Хмельницкий" и "Право на любовь". В селе открывается панорама на Днепр. Тропами также можно найти ветряную мельницу, которую построили в конце ХХ века, и реконструкцию часовни с рисунков украинского поэта и художника Т. Г. Шевченко.

Сухолучье

Все мы уже слышали о "музее коррупции" в Межигорье – бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича. На самом же деле его любимые места были и за пределами Новых Петровцев. Одно из таких – вблизи села Сухолучье Вышгородского района в 73 км от столицы. Здесь есть "Днепровско-Тетеревское охотничье хозяйство".

Угодья для охоты занимают 30 тысяч гектаров. Большую часть занимает лес, другая – это водоемы для вылова рыбы. По состоянию на сегодня на этой территории живет около 320 оленей, 350 диких кабанов, и десятки и сотни зайцев, бобров и тому подобное. Бывший президент любил здесь отдыхать. Сейчас Сухолучье не является частным объектом и доступно всем посетителям. Кроме того, животных здесь можно кормить. Есть обустроенные места для пикника и выход к Днепру.

Сухолучье-парк и охотничье угодье на Киевщине Фото из открытых источников

Ослиная ферма Osloff

Расположена в с. Большие Дмитровичи. Это в 33 километрах от Киева. Она является уникальной – в Украине похожих пока нет. Создал ее частный предприниматель вместе с женой. Они держат в хозяйстве 30 животных. На ферме позволяют попробовать ослиное молоко, кататься на зверьках и даже устраивать фотосессии. Это довольно неплохое место для отдыха вместе с семьей.

Ослиная ферма Фото из открытых источников

Змиевы валы

Именно так называют одни из первых видов дерево-земляных оборонительных сооружений в виде валов. Они распространены на территории Среднего Приднепровья. Их остатки можно увидеть в лесостепной зоне Украины. Общая длина около 2000 км. На территории нашего государства они начали появляться еще в XI-XII вв.

Некоторые историки предполагают, что их возвели киевские князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый для защиты границ Руси от печенегов. Лучше всего такие укрепления сохранились возле села Круглик и Ходосовка под Киевом. Во втором также есть пещера Геонавт.

Дворец Остен-Сакенов

Расположен на границе пгт Немешаево и с. Мироцкое. Это памятник архитектуры первой половины XIX века, который в свое время был роскошным дворцом. Некоторое время он принадлежал русскому дипломату Карлу Ивановичу фон дер Остен-Сакену. Потом владельцы менялись.

В ХХ веке рядом с сооружением возвели биохимический завод. В самом дворце был клуб для рабочих. Долгое время внутри также хранилась мебель начала прошлого века. В 2000 году дворец охватил пожар. Сегодня он в полуразрушенном состоянии. Крыши нет, так же как и некоторых стен. Но это не уменьшает привлекательности сооружения.

Дворец Остен-Сакенов Фото из открытых источников

Имение Раковичей

Расположен в с. Соколовке Черниговской области. Это в 75 км от столицы. Здесь можно увидеть целый комплекс зданий жилого и хозяйственного назначения. Это 5 сооружений, которые когда-то принадлежали роду Раковичей, берущему свое начало от Прилуцкого полкового писаря Семена.

Некоторые здания до сих пор используются. Самыми интересными являются руины двух небольших дворцов, имеющих элементы неоготики и классицизма. По состоянию на сегодня они находятся в ужасном состоянии. Впрочем, прочность стен и построение еще позволяет реконструкцию. Рядом с ними растет 300-летний дуб.

Имение Раковичей на Черниговщине Фото из открытых источников

Добраничевская стоянка

Так зовется археологический музей. Он расположен в с. Добраничевка Бориспольского района. Это уникальное место, где нашли стоянку первобытных людей. Они обустраивали жилище здесь из костей. На этой территории есть четыре жилых комплекса. Предполагают, что их основали около 13 тысяч лет назад. Вблизи стоянки также есть Ташанский парк – памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Музей " Добраничевская стоянка" Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о других достопримечательностях возле столицы, в котором подробнее рассказывается о Межигорье, Голубом озере возле Обуховской трассы и Ходосовке.

Также есть материал о местах отдыха у моря, где можно прочитать о мысе Аджигол, преимуществах отдыха в Черноморске Одесской области и Тендровской косе.