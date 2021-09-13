Остров призраков, шпионские музеи и эксперименты над пришельцами: Топ мест, куда нельзя попасть туристам

Военные базы США, опасные локации Бразилии и не только

Змеиный остров в Бразилии Фото из открытых источников

В мире есть немало удивительных мест. Это туристические магниты, которые ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Архитектура Европы, каньоны США, реки Африки – все это причины отправляться в путешествия.

Но в мире есть также места, куда не попасть ни за какие деньги. Иногда это острова, где вроде бы водятся призраки, а в других случаях – секретные военные базы. Итак, какие локации мира закрыты для туристов, читайте далее в нашем материале.

Зона 51

Расположена на озере Грум-Лейк в Южной Неваде. Является военным объектом ВВС США и удаленным подразделением авиабазы Эдвардс. Цель ее функционирования до сих пор неизвестна. Предполагают, что здесь испытывают экспериментальные самолеты и системы вооружения – черные проекты. Попасть на территорию невозможно. Ведется 24-часовое наблюдение. Всюду видны запрещающие знаки.

Кроме того, об этом объекте есть целый ряд легенд. В частности, говорят о следующем:

Здесь хранятся тела пришельцев;

В зоне изучаются внеземные летательные аппараты;

Ученые пытаются управлять природными явлениями.

Также предполагают, что на этом объекте пытаются создать технологии невидимости. Все эти вещи сделали территорию вокруг Зоны 51, вместе с маленьким городком Рейчел, популярным туристическим направлением.

Зона 51 В США Фото из открытых источников

Музей национальной безопасности

Расположен в Цзянсу, восточной провинции Китая. Посвящен истории разведки. Внутри можно увидеть много разных экспонатов. Есть документы, связанные с деятельностью разведчиков КНР, а также Шпионские приборы: миниатюрное оружие, подслушивающие устройства и многое другое. Некоторые вещи датируются первой половиной ХХ века.

Внутрь путешественники попасть не могут. КНР запрещает посещать музеи иностранцам, ведь не хочет демонстрировать достижения разведки – хоть и прошлого века. Поэтому сюда разрешен вход только гражданам Китая.

Музей разведки в Китае Фото из открытых источников

Повелья

Расположен на севере Италии. Является одним из самых известных островов Венецианской лагуны. Упоминается впервые еще в 421 году. На него прибывали беглецы из Падуи и Эсте, спасавшиеся от варваров. С 1379 года остров был необитаемым. Лишь в 1645 г. венецианское правительство построило на нем восьмигранный форт. Эта достопримечательность сохранилась до наших дней. На исходе XVIII века на Повелье создали карантинный изолятор для моряков.

Такую функцию выполнял остров недолго. В 1922 г. на нем открыли психиатрическую больницу. Под конец ХХ в. его снова покинули. В 2014 году правительство Италии завило о сдаче острова в аренду. Больницу должны превратить в отель. Местные обычно никогда не посещают Повелью.

Предполагают, что остров раньше использовали как место ссылки для больных чумой. Поэтому на нем было похоронено до 160 тысяч человек. Души умерших как будто превратились в призраков. Мрачная репутация усиливается и рассказами об ужасных экспериментах над больными в больнице. Исследователи паранормальных явлений считают это место одним из самых жутких мест на Земле.

"Чумной остров Повелья в Италии Фото из открытых источников

Пещера Ласко

Расположена во Франции, в историческом регионе Перигор. Является одной из важнейших палеолитических памятников по качеству, количеству и сохранности наскальных изображений. Это место иногда называют "Сикстинской капеллой первоначальной живописи". Когда появились наскальные надписи точно неизвестно. Предполагают, что это было в ХVIII-XV вв. до н. э. Росписи относят к Солютрейской культуре.

Пещеру Ласко открыли четыре подростка в 1940 году. После Второй мировой войны ее оборудовали для туристических посещений. Впрочем, в 1955 году заметили первые признаки повреждения изображений. Их вызвал углекислый газ, который появился от дыхания людей. Улучшить ситуацию пытались с помощью климатических систем. Но ничего не помогало. Грибы и болезни распространялись.

Их смогли остановить лишь в 2006 году. Некоторое время каждые две недели команда в специализированных защитных комбинезонах руками очищала грибные образования со стен. Они до сих пор появляются время от времени. Сегодня туристы могут взглянуть лишь на копию фрагмента пещеры Ласко II, которую репродуцировали в начале 1970-х годов.

Пещера Ласко во Франции Фото из открытых источников

Змеиный остров

Расположен в Атлантическом океане в 35 км от берегов бразильского штата Сан-Паулу. Также известен как Кеймада-Гранди и "остров смерти". Его площадь всего 0,43 км². Высота над уровнем моря – 200 м. Путешествовать туристам сюда запрещено. Здесь живут тысячи змей. В частности, на этой территории встречается островной ботропс. Укус этого животного вызывает быстрое омертвение тканей. Собственно остров считается одним из самых опасных островов на Земле.

Сегодня это небольшой заповедник. На острове можно увидеть маяк. К нему время от времени наведываются работники, чтобы обслуживать. На Кеймаду-Гранди обычно никто не рискует попасть – даже подплыть близко. Сюда иногда наведываются лишь биопираты – охотники, продающие редкие виды змей на черном рынке. Впрочем, далеко не каждый из них завершает свою миссию успешным образом.

Змеиный остров в Бразилии TheTravel

Ниихау

Также известен как "Запретный остров на Гавайях". Расположен в 29 км к западу от Кауаи. Имеет около 30 км в длину и 10 километров в ширину. Образовался около 4,9 миллиона лет назад. С 1864 года принадлежит семье Робинсон. Один из ее членов сделал Ниихау недоступным для большинства посетителей. Даже родственники должны были получать специальное разрешение, чтобы попасть на Ниихау.

Сегодня здесь проживает тот самый род. По разным данным, на острове проживает около 100-130 человек. На острове нет дорог и других благ цивилизации. Даже система водоснабжения зависит от осадков. Экономику местные поддерживают с помощью рыболовства и сельского хозяйства. Посещать остров также могут военные США, дипломаты и т. п.

Остров Ниихау Фото из открытых источников

Святилище Исэ

Расположено в одноименном городе, префектура Мие в Японии. Официальное название – Джингу. По легенде, создано около 2000 лет назад. С тех пор является центральной синтоистской святыней Японии. Собственно храм имеет два основных святилища и более ста других. Его территория закрыта четырьмя высокими стенами от внешнего глаза. Входить туда могут лишь около ста священнослужителей.

Туристам вход запрещен. Весь район вокруг храма – это национальный парк Исэ-сима. В нем есть немало исторических памятников. Через него также проходит несколько паломнических маршрутов.

Святилище Исэ Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Калифорнии, в котором рассказывается об Алькатрасе, лучших достопримечательностях Лос-Анджелеса и пляжи для отдыха.

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