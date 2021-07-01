Топ-10 водохранилищ Украины: Водоемы, где можно купаться вволю, рыбачить и не только

От Канева до Херсона – отдых как на море

Киевское море Фото из открытых источников

Когда на улице жара, всегда хочется попасть на море. Там есть чем заняться. Можно позагорать на пляже, посетить кафе и не только. Впрочем, в Украине необязательно ехать туда. Есть другие не менее интересные варианты – водохранилища.

Их также часто называют "морями", ведь длина их береговой линии иногда достигает восьмисот километров. Возле них есть базы отдыха, гостиницы и обустроенные пляжи. На какие водохранилища стоит ехать отдыхать этим летом, читайте далее в нашем материале.

Каневское водохранилище

Является самым молодым на Днепре. Образовано плотиной Каневской ГЭС. Его наполняли водой в 1974-1976 годах. Имеет площадь 675 км² и длину около 123 км. Глубина достигает 21 м, а максимальная ширина – 8 км. Самые крупные реки, которые впадают – это Трубеж и Стугна. Именно водохранилище охватывает несколько крупных городов: Канев, Переяслав и Украинку. Рядом с этими населенными пунктами можно отдыхать.

Каневское водохранилище Фото из открытых источников

Обычно берега обустроены. Туристы преимущественно занимаются яхтингом, разбивают палатки или просто загорают на пляжах. Большинство баз отдыха сосредоточены в Каневском районе Черкасской области.

Кроме того, стоит посетить с. Гусинцы Киевской области. Здесь, на островке в 200 метрах от берега, стоит памятник архитектуры XIX века – Спасо-Преображенская церковь. За последнее десятилетие ее реконструировали. К ней также ведет небольшой мост. Если вы хотите взглянуть на сооружение издалека, то стоит ехать сразу на другую сторону – г. Ржищев.

Киевское водохранилище

Это самое высокое по течению Днепровское водохранилище. Оно также известно как Киевское море. Охватывает Киевскую и Черниговскую области. Образовано плотиной Киевской ГЭС. Заполнено в 1964-1966 годах. Имеет длину 110 км. Сюда впадают несколько рек: Ирпень, Припять и Тетерев.

В то же время это одно из самых популярных мест отдыха. От столицы сюда ехать около 20-30 минут. Довольно часто маршрутные транспортные средства курсируют от станции метро "Героев Днепра". Проезд стоит от 25 грн. Стоимость также зависит от выбранной локации.

Ехать можно сразу в несколько населенных пунктов: с. Лютеж, с. Новые и Старые Петровцы, с. Лебедевка. Непосредственно перед береговыми линиями построено немало санаториев и баз отдыха. Если вы хотите просто приехать на день, то есть подъезды к воде автомобилем.

Кременчугское водохранилище

Расположено на реке Днепр. Охватывает Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Создано плотиной Кременчугской ГЭС. Водохранилище заполнено в 1959-1961 годах. Имеет площадь 2252 км² – является крупнейшим в Украине. Длина – 185 км. Береговая линия – 800 км.

Базы отдыха преимущественно расположены под городом Кременчуг в Полтавской области. На территории обычно есть беседки и обустроенные пляжи. Номер на двоих в этом году стоит от 400 грн. Если вы хотите попасть на острова, то стоит ехать к Сулинскому заливу.

Кременчугское водохранилище Фото из открытых источников

Каменское водохранилище

Расположено на территории 3-х областей: Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской. До 2017 года называлось Днепродзержинским. Как и многие другие, образовано во второй половине ХХ века. Имеет площадь 567 км² и максимальную глубину – 16 м. Длина береговой линии – 360 км.

Этот водоем больше подходит для ценителей рыбалки. Здесь водятся лещи, судаки, сомы и щуки. Есть ракообразные и моллюски. Если вы хотите отдохнуть на берегу, то можно заглянуть в крупнейшие населенные пункты: Кременчуг, Каменское, Верхнеднепровск и Горишные Плавни.

Каменское водохранилище Фото из открытых источников

Печенежское водохранилище

Можно увидеть в Харьковской области. Это Волчанский район, где течет одна из самых чистых рек страны – Северский Донец. Имеет длину 65 км. Из-за близости к с. Старый Салтов водоем называют Салтовским морем. Начинается у поселка Печенеги и простирается до реки Старица.

На берегах есть природные пляжи. Само водохранилище окружают сосновые леса. Здесь можно ходить по ягоды и грибы. Напоследок, в водоеме водятся щуки, окуни и судаки. Вдоль береговой линии есть различные детские лагеря, санатории и отели.

Оскольское водохранилище

Расположено на реке Оскол в Харьковской области. Сегодня имеет длину 84,6 км и площадь 122,6 км². Охватывает Изюмский, Купянский и Боровской районы. Плотина водохранилища расположена в с. Оскол. На берегах есть коттеджные комплексы и базы отдыха. Довольно часто сюда приезжают, чтобы просто порыбачить.

Оскольское водохранилище Фото из открытых источников

Каховское водохранилище

Имеет длину 230 км и охватывает несколько областей: Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую. Длина береговой линии водоема – 896 км. Есть много островов. Самые известные из всех – это орнитологический заказник "Большие и Малые Кучугуры".

Водоем покрывает водой территорию наиболее плодородных земель, учитывая днепровские плавни. На дне расположена историческая местность – Большой Луг. Также на берегах водохранилища есть немало интересных мест. Они охватывают курган "Мамай-гора" возле с. Великая Знаменка, церковь Рождества Святой Богородицы в с. Князе-Григоровка и казацкие Сечи.

Каховское водохранилище Фото из открытых источников

Днестровское водохранилище

Также известно как Галицкое море. На самом деле это два водохранилища: главное и буферное. Расположены на реке Днестр. Охватывают территорию Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей. Длина – 194 км. Берега здесь обрывистые и скалистые. Самый популярный вид отдыха – сплавы на байдарках. Также есть базы отдыха и возможность аренды плавучих домов.

Водоем расположен на территории Национального природного парка "Подольские Товтры". Поэтому именно в этой местности вы сможете увидеть "украинскую Атлантиду" – затопленное село Бакота в Хмельницкой области.

Ладыжинское водохранилище

Это большое русловое водохранилище на р. Южный Буг. Расположено на территории Винницкой области. Охватывает Немировский, Гайсинский и Тульчинский районы. Создано в 1964 г. как водоем-охладитель Ладыжинской ТЭС. Настоящей жемчужиной для отдыха в этом регионе выступает село Степашки. В нем есть базы отдыха, обустроенные пляжи и многое другое. Обычно сюда приезжают на несколько дней.

Карачуновское водохранилище

Расположено на реке Ингулец, возле Кривого Рога. Водохранилище является основным источником водоснабжения города. Имеет площадь более 36 км². Это природная жемчужина региона. Воду сдерживает мощная плотина, а на берегах высажены леса. На правом берегу можно увидеть курган Ляхова Могила. А неподалеку расположено Искирвское водохранилище.

Это далеко не весь список водохранилищ. Их в Украине больше тысячи. У них можно устраивать пикники, загорать и просто проводить время с друзьями.

Напоминаем, что ранее выходил материал о других водоемах Украины, в котором рассказывается об отдыхе на Солотвинских озерах, Хренницком водохранилище и долине реки Рось.

Также есть материал о локациях для релакса у моря, где можно прочитать о Тендровской косе, городе Черноморск и Грибовке.