Топ-10 романтических мест на День влюбленных: Куда можно поехать в Украине со второй половинкой

От уютных городских двориков до живописной природы

Влюбленные в "тоннели любви" На Ровенщине Фото из открытых источников

День святого Валентина уже не за горами. 14 февраля отмечают праздник, который объединяет сердца. Влюбленные пары традиционно обмениваются подарками и проводят время вдвоем. А некоторые признаются в любви или даже делают предложение руки и сердца.

К тому же, этот день – хороший повод покинуть город и отправиться в путешествие со второй половинкой. Какие романтические места есть в Украине и как до них доехать, читайте в нашем материале.

Львов

Город Льва действительно создан для влюбленных. Здесь есть много старинных улиц, различных кафе и ресторанов. Все они имеют особую атмосферу. Многие достопримечательности расположены рядом с ратушей, с которой можно наслаждаться видами на Старый город.

Если вы хотите выпить кофе вдвоем, то посетите Итальянский (Венецианский дворик) на ул. Площадь Рынок, 6. Это самое романтичное место Львова, куда шум с соседних улиц не попадает.

Вот еще несколько идей куда пойти во Львове на день Святого Валентина:

Лавочка для влюбленных возле помещения Львовского городского совета, на ней оставляют замочки как символ преданности;

Kiss Place, Площадь Кафедральная, здесь расположено "Кафе №1", а также "место для поцелуев";

Смотровая площадка собора св. Ольги и Елизаветы на площади Кропивницкого, 1, это одно из самых высоких сооружений города, с которого можно лицезреть Львов;

Высокий замок, тоже панорама на город;

Памятник Ромео и Джульетте на ул. Вячеслава Чорновола, 2б.

Это лишь маленькая часть любопытных мест города. Когда вы гуляете по нему, то обращайте особо внимание на дворики – они уже очень старые, но в тоже время интересные. В них вы увидите архитектуру еще ХVIII века.

Лавка влюбленных во Львове Фото из открытых источников

Тоннель Любви Ровенской области



В 20 км от Ровно, неподалеку пгт Клевань, есть еще одно интересное место – "Тоннель любви". Он имеет форму арки, которая полностью заросла деревьями и кустами. В нем проложена железнодорожная колея, которой уже очень много лет.

Растения прячут ее не просто так. Раньше в близлежащих селах были военные базы. Их нужно были маскировать. Сначала деревья подрезали, но потом перестали. Постепенно они начали расти вверх и образовали коридор.

От местных можно также услышать об интересной истории любви. По преданию когда-то давно влюбленным из соседних деревень запретили видеться. Парень был инженером из Польши, а девушка жила в Ровенской области. Юноша вроде бы предложил проложить железнодорожное полотно из поселка Клевань до Оржева через лес, чтобы создать короткий путь к любимой.

Сегодня в этом месте устраивают фотосессии во время свадьбы. Нередко можно увидеть и просто влюбленные пары. Существует даже фильм "Клевань: Тоннель любви" японского режиссера Акийоши Имазаки. Зимой это место выглядит действительно особенно. Впрочем, обычно рекомендуют ехать сюда летом и весной.

До пгт Клевань можно доехать электричками из Львова и Ковеля. До поселка также ходят маршрутки.

Тоннель любви на Ровенщине Четверта влада

Острова Влюбленных

В селе Старый Солотвин Бердичевского района Житомирской области расположен довольно интересный памятник Украины - "Остров любви". Его создали еще в 1970 году искусственным способом. Затем достроили "хижину рыбака и охотника", где рыбаки прятались от дождя. Остров и сушу соединили деревянным мостиком. Сегодня эта достопримечательность выглядит действительно особенно в любое время года.

Остров любви Фото из открытых источников

Впрочем, это не единственный остров Украины. Еще один есть в Тернополе. Это уникальное и живописное место, которое создано в результате человеческого труда. Его создали после Второй мировой войны во время восстановительных работ. Оно расположено в центре Тернопольского пруда.

Попасть на него можно через мостик от набережной, на котором оставляют замочки. По вечерам здесь часто гуляют молодожены. Это одно из самых романтичных мест Украины.

Напоследок, в Хмельницком тоже есть подобный остров. Его можно увидеть с набережной реки Южный Буг в парке культуры и отдыха им. Михаила Чекмана. Там есть смотровая площадка, откуда видна волшебная памятка.

Беседка на острове влюбленных в Тернополе Фото из открытых источников

Харьков и Запорожье

В Харькове есть немало достопримечательностей, которые привлекают туристов из года в год. Здесь много площадей: свободы, Конституции, архитекторов. Каждый год сюда едут, чтобы погулять в парке им. Горького и по улицам, где можно увидеть архитектуру еще XIX века.

Для влюбленных в городе особые достопримечательности. На День святого Валентина можно посетить Эйфелеву башню. Это миниатюрная копия, которую изготовили из 35 тонн металла. Интересно то, что все пропорции французского оригинала тоже сохранили. На башне есть специальная смотровая площадка, откуда наслаждаются панорамой.

Здесь всегда много влюбленных пар. Иногда встречаются свадебные кортежи и просто люди, которые делают фотосессии. Вход к достопримечательности свободный, поэтому каждый желающий может взобраться на башню. Чтобы попасть сюда, нужно ехать на бульвар Академика Павлова, 44 Б. Башня является частью ТРЦ "Французский бульвар".

Эйфелева башня в Харькове find-way.com.ua

Кроме того, в Харькове есть памятник влюбленным. Скульптуру установили студенты. Она стоит на площади Архитекторов. Памятник – это фигура девушки и парня, которые целуются.

В Запорожье есть известный мост Влюбленных, который расположен в Вознесенском парке. Здесь проводят время молодожены. Рядом есть озеро, фонарики и скамьи.

Мост влюбленных в Запорожье Фото из открытых источников

Черновцы и Одесса

Черновцы – это жемчужина Буковины. Этот город на западе Украины уже давно называют "украинским Парижем". Именно здесь находится Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, который занесен в реестр мировых памятников.

Рядом с ним расположен парк на 10 гектаров, где гуляют студенты и рядовые люди. Это замечательное место, чтобы побыть с любимыми. Кроме того, в Черновцах множество старых улиц, аллей и кафе.

Черновицкий университет им. Ю. Федьковича Фото из открытых источников

В Одессе тоже не меньше романтических мест. Одни лишь улицы Дерибасовская и Екатерининская в центре создают прекрасную атмосферу для влюбленных. Также есть Тещин мост, где молодые пары тоже оставляют замочки. Он расположен недалеко от Воронцовского дворца, который сейчас находится на реконструкции.

Но это лишь маленькая часть, ведь вы можете пойти в такие места:

Морской вокзал;

Улица Ришельевская и Пушкинская;

Одесский оперный театр;

Лестница влюбленных (спуск Кангун на ул. Греческой, 26-34);

Городской сад.

Городской сад в Одессе Фото из открытых источников

Романтические места Киева

В столице влюбленные могут пойти в Крещатый парк, где расположен "Мостик влюбленных". Здесь признаются в любви. Некоторые ходят на романтические свидания. Мост украшен маленькими замочками, где пары отчеканили свои имена.

Существует поверье, что когда молодожены проходят его, то больше никогда не разойдутся. За это традиция писать признания в любви на перилах. Сам мост соединяет Городской сад и Крещатый парк.

В Киеве стоит посетить и Михайловскую площадь, возле которой вы можете увидеть пятиметровый "фонтан желаний", который состоит из 21 бронзовой чаши. Они покрыты декоративным листом золота, где изображена греческая богиня Ника. А над каждой чашей есть голова грифона, из которой льется вода.

Также вы можете посетить памятник Вечной любви неподалеку ст. метро "Арсенальная", Андреевский спуск или Пейзажную аллею.

Мост Влюбленных в Киеве ZeFt

День святого Валентина – это шанс побыть вдвоем вместе со своей половинкой и провести хорошо время. И не стоит ограничиваться путешествиями только романтическими местами, ведь в Украине есть много интересных локаций, где можно посетить парки, посмотреть на архитектуру и на живописную природу.

К слову, мы писали о Львове, где рассказали о достопримечательностях, которые внесены в реестр мирового наследия ЮНЕСКО.

Напоминаем, что у нас есть материал об экстремальном туризме, где можно прочитать про рафтинг, прыжки с парашютом и альпинизм.