Топ-10 аквапарков Украины: Где подарить незабываемые воспоминания о лете не только детям, но и себе

У моря и с бассейнами от Львова до Одессы

Аквапарк в Бердянске Фото из открытых источников

Лето – это пора, когда можно оставить тяжелый труд и наконец отдохнуть. В Украине обычно привыкли получать новые эмоции у моря или в горах. Но есть еще один интересный вариант.

И это – аквапарки. Там есть куча горок для взрослых и детей, бассейны, медленные реки, и тому подобное. И они расположены не только у моря, но и в мегаполисах. Какие аквапарки Украины стоит посетить и сколько это стоит, читайте далее в нашем материале.

"Терминал"

Расположен на улице Киевской, 31б в городе Бровары. Это около 20 минут на авто от Киева. В этом году его открыли 15 мая. Аквапарк имеет площадь, которая может вместить до 1500 человек. Накрыт раздвижной стеклянной крышей. Есть бассейны. На территории можно заниматься в фитнес-центре. Для гостей продают напитки в баре.

Аттракционов тоже в изобилии. Воду очищают четыре раза в сутки. Аквапарк работает без выходных с 11 утра до 10 вечера. Цена входа в будние дни для взрослых – 320 грн. Детский – 250 грн, а студенческий – 180 грн. Если это 10 человек и более, действует определенная скидка. Кроме того, есть опция заказа праздничных меню.

Как доехать: самый удобный вариант – на маршрутке со станции метро "Лесная".

"Пляж"

Расположен во Львове на улице Княгини Ольги, 114. Это самый большой крытый аквапарк на западе Украины. Сочетает в себе спортивный, развлекательный и оздоровительный отдых. Площадь аквапарка около 8,5 тыс. м2. В нем туристов ждут экстремальные горки разного уровня сложности и высоты.

На территории есть пять бассейнов. В зоне "Релакс" можно увидеть бани и сауны. Также есть джакузи, бары, кафе и детская комната. За качеством воды следит химическая лаборатория. Результаты получают каждые три часа. Цена входа в аквапарк на полный день – 350 грн. Если вы хотите отдохнуть в зоне "Релакс", то это обойдется в 450 грн. График работы: с 7 утра до 9 вечера.

Как доехать: автобусы: 131, 41, 45, 51.

Аквапарк "Пляж" во Львове Фото из открытых источников

"7 океан"

Расположен в Хмельницком на улице Тернопольской, 7. Открытый с 2015 года. Его общая площадь 20 тысяч квадратных метров. Он имеет морскую тематику. При входе можно сразу увидеть огромную скульптуру осьминога. Здесь есть 8 водяных горок, джакузи, зона для детей, речушка и места, чтобы перекусить.

Обычно летом работает терраса. Можно воспользоваться саунами. Есть отдельный развлекательный комплекс для детей. Для взрослых обустроено несколько беговых дорожек. Аквапарк работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Стоимость билета для взрослого – 380 грн в будний день.

Как доехать: автобусы 11, 21, 22, 51.

"Коблево"

Аквапарк-отель расположен в одноименном поселении-курорте. Это в 70 км от Николаева и 40 км от Одессы. Вино, которое производят здесь – одна из самых известных мировых марок. Пляжи чистые, а воздух – свежий. Аквапарк "Коблево" считается одним из крупнейших в Украине. Открылся еще в 2007 году.

Сейчас вас здесь ждут разнообразные горки самого высокого европейского уровня, плавательные бассейны и джакузи. Также есть кафе для детей, джакузи и удобный паркинг для авто. Воду делает чистой многоуровневая система очистки. О безопасности беспокоятся спасатели. Цена входа для взрослых – 800 грн, для детей – 600 грн. Также отдельно нужно доплачивать 20 грн за собственный шкаф для вещей. Находиться на территории можно с 10:00 до 18:00.

Как доехать: на автобусе Николаев – Коблево или на маршрутном такси с автостанции "Привоз" в Одессе.

Коблево Фото из открытых источников

"Мыс Доброй Надежды"

С 2019 года входит в состав аквапарков сети "Акваленд". Подобные можно увидеть в Железном Порту в Херсонской области и на Арабатской стрелке. Один из самых интересных расположен в городе Бердянск Запорожской области. Считается одним из крупнейших в Украине и Европе. Его площадь около 50 000 м2. Открылся в 2006 году – уже тогда количество гостей било рекорды по посещению аттракционов.

Территория водного пространства занимает 3000 кв. м и имеет несколько зон. Здесь можно нырять, играть в командные игры и погружаться в джакузи. Рядом с водными аттракционами есть кафе и рестораны. Высота гор в среднем – 10-16 метров или дом до 5 этажей. Вход для взрослых сегодня стоит 555 грн. График работы с 10 утра до 6 вечера.

Как доехать: автобусы №8 и 8 А в Бердянске.

"Одесса"

Расположен на 7-м км Овидиопольской дороги в Одессе. Считается одним из крупнейших на юго-востоке Украины. Площадь парка более 5 гектаров. Здесь есть 11 горок, разнообразные бассейны, ресторан, и тому подобное. Есть удобная автостоянка. Одна из горок имеет высоту 7-этажного дома.

Аквапарк "Одесса" – один из крупнейших водных парков на юго-востоке Украины. Располагается в городе Одесса. Площадь парка составляет 5 га, на которой расположено 11 горок и несколько бассейнов. Цена входа для взрослых – 800 грн. Иногда есть акции, которые позволяют приобрести билет вдвое дешевле. Аквапарк работает с 10:00 до 18: 00 ежедневно.

Как доехать: маршрутное такси №1511 от центрального вокзала Одессы.

"Остров Сокровищ"

Расположен в пгт Кирилловка Запорожской области. Аквапарк имеет 60 тыс. кв. м. На этой территории расположено 16 аттракционов для взрослых и 18 для детей. Центральный бассейн имеет площадь в 1700 кв. м. Аквапарк оформлен в пиратском стиле.

На территории можно пообедать в пиццерии или детских кафе. Кроме того, гости могут участвовать в конкурсах, а также играть в волейбол или водное поло. Цены для взрослых и детей колеблются в пределах 490-550 грн. График работы с 9 утра до 7 вечера.

Как доехать: ул. Первомайская, 1б.

Аквапарк "Остров Сокровищ" в пгт. Кирилловке Запорожской области Фото из открытых источников

В какие другие аквапарки можно ехать летом

Очаков. Аквапарк в этом городе в Николаевской области занимает площадь в 18 тысяч кв. м. Здесь есть 7 взрослых и 3 детских горки. Довольно особенным является большой каскадный бассейн с водяным баром. Цены в зависимости от дня колеблются в пределах 250-500 грн. Аквапарк работает с 10:00 до 19:00.

Аквапарк в г. Очаков на Николаевщине Фото из открытых источников

"Джунгли". Расположен в Харькове. Еще несколько лет назад был одним из самых известных аквапарков закрытого типа. Здесь есть скоростные горки и бассейны. На территории есть финская сауна, кафе и джакузи. Билет сюда стоит всего 260 грн.

"Джунгли" в Харькове Фото из открытых источников

"Акватория". Расположен в городе Скадовск Херсонской области. Его можно увидеть в нескольких десятках метров от моря. Неподалеку есть парк аттракционов. Отдых здесь совсем недорогой, ведь цена билета для взрослых – 200 грн. Аквапарк открыт с 9:00 до 20:00.

Аквапарк в г. Скадовск Херсонской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших безлюдных местах для отдыха на море: мысе Аджигол, Тендровской косе и других.

Также есть материал об отдыхе на море за границей, где можно прочитать о лучших городах-курортах Хорватии и других нюансах путешествий в эту страну.