Только с COVID-сертификатом: Кого в Украине имеют право отстранить от работы и где "ковидные" документы обязательны для всех

Работника, отказавшегося вакцинироваться от COVID-19, запрещено увольнять

Фото из открытых источников

Сегодня работодатели не только имеют право, но и должны отстранить от работы работников, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. При этом заработная плата в период "простоя" не выплачивается, однако рабочее место сохраняется.

Однако доказывать свою безопасность должны не только работники некоторых профессий, но и рядовые граждане при определенных условиях.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Кого могут отстранить от работы

В Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, невакцинированных работников некоторых профессий не будут допускать на работу. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, утвердив постановление от 20 октября 2021 года № 1096.

Пока прививки от коронавируса в Украине обязательны для:

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, послевузовского, профессионального, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Список профессий в будущем обещают расширить. Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу.

Предлагается дополнить перечень работниками:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

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Как постановление будет действовать на практике

Отстранение работников и государственных служащих должно осуществляться путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.

При этом новые ограничения не коснуться людей, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19. Для этого они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданный учреждением здравоохранения.

По общему правилу отстранение от работы работника осуществляется без сохранения заработной платы. Также период отстранения не засчитывают в стаж, что дает право на ежегодный отпуск (ст. 82 Кзот и ст. 9 Закона "Об отпусках").

За период отстранения от работы без сохранения заработной платы уплата страхового взноса на социальное страхование не осуществляется, и такой период в страховой стаж не засчитывается.

В случае отстранения работника от работы с прекращением выплаты заработной платы, пособие по временной нетрудоспособности также не предоставляется.

При этом за работником сохраняется рабочее место, а действие трудового договора не прекращается.

К тому же должен быть издан приказ по предприятию и доведен до сведения работника под подпись. "В приказе соответственно должно быть указано, что такое отстранение происходит до устранения причин, приведших к нему. То есть фактически до подтверждения прохождения вакцинации. В соответствии с законодательством такое отстранение не подлежит оплате на тот период, на который работник отстранен", – отметил и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера.

Подробнее об условиях отстранения и законности таких действий можно узнать по ссылке.

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Кому противопоказана вакцинация

В Украине процент людей, которые действительно имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, очень маленький. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что таких людей до 5%.

"Относительно противопоказаний, мы говорим, что в приказах, которые написаны, есть вопрос, как звучат обоснованные причины, когда врач выдает справку, говорит, что человеку нельзя вакцинироваться. Таких людей в общем не более 5%. Есть специальная медицинская запись, она вводится в электронную систему здравоохранения и выдается справка, которая подтверждает, что человеку нельзя вакцинироваться", – отметил Ляшко.

Фото из открытых источников

Соответствующий документ, по данным Минздрава, украинцы смогут получить с 8 ноября.

Справка о противопоказаниях к вакцинации предоставит владельцам определенные привилегии во время карантина. В частности, на период действия желтого или красного уровней эпидопасности работодатель должен предложить работникам с противопоказаниями к COVID-вакцинации альтернативные варианты работы. Также такое лицо может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

На сегодня единственным настоящим противопоказанием к прививке от COVID-19 является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины. Примером такой реакции может быть анафилактический шок.

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Могут ли уволить работника без прививки

И. о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера рассказал, что непрохождение обязательной профилактической прививки не является основанием для увольнения.

"Работодатель не имеет права увольнять работника, который отказаться или уклоняется от обязательной или профилактической прививки", – сказал чиновник.

При этом переводить на дистанционную работу работника, отказавшегося от прививки, также нельзя. Дегнера отметил, что дистанционная, надомная работа или работа в режиме гибкого времени – это лишь режимы работы.

"Нет исключения, в каком режиме работы работает работник. Законодательство предусматривает, что работодатель должен эту категорию отстранить", – сказал он.

В каких случаях нужно доказывать COVID-безопасность всем

С 21 октября в Украине действует новое карантинное ограничение – для межобластных и международных поездок пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Также без документа о COVID-безопасность нельзя находиться в общественных местах, заведениях общепита, на непродовольственных рынках, и т. п. в регионах, которые перешли в красную зону карантина.

Пресс-служба Минздрава

Такие ограничения в некоторых городах ввели и для пассажиров общественного транспорта. Соответствующее решение приняли власти Ровно и Киева.

К тому же Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19. Согласно документу №6154 на период действия карантина допуск в помещение Верховной Рады, народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов и других посетителей, а также представителей СМИ разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

Также разрешен допуск в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Соответствующее постановление вступит в силу не позднее 15 ноября.

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Законны ли проверки COVID-сертификатов

В Минздраве рассказали, что проверки сертификатов COVID являются законными, поскольку не содержат тайны. По закону пациент имеет право на тайну лишь о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что норма о наличие документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.