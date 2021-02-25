Тихий старт: Чем программа COVID-вакцинации в Украине отличается от мировой

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Первые лица государства пока держатся в стороне от кампании

Накануне в Украине началась вакцинация от COVID-19. Первыми препарат вкололи врачам в нескольких областях. В целом все регионы Украины должны получить вакцину не позднее 25 февраля.

О подробностях старта прививки от коронавирусной болезни в Украине и ее особенностях рассказываем детальнее.

В каких областях начали вакцинацию

В Украине 24 февраля началась вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь прививки получили медики, оказывающие помощь больным COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что 23 февраля препарат направили в Черкасскую, Киевскую области (в том числе Киев), а также в Житомир, Винницу и Чернигов.

Всего вакцину в среду планировали отправить в 11 областей. По словам Ляшко, часть регионов получит препарат не раньше 25 февраля из-за особенностей логистики. Вместе с вакциной туда доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.

На первом этапе проводить вакцинацию будут только мобильные бригады.

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали в Черкассах - препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед процедурой ему измерили температуру и провели инструктаж. Мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, но волнуется из-за историчности момента.

После этого вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян, а процедуру выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко. Известно, что после прививки необходимо обязательное наблюдение за пациентами в течение 30 минут для обеспечения безопасности от возможной реакции.

Всего Черкасская область первой получила партию из 16 200 доз вакцины, чего хватит на прививки 8 100 медиков.

В Министерстве здравоохранения заявили, что за первый день кампании вакцинации от коронавируса COVID-19 прививку первой дозой получили 159 человек.

Как отмечается, статистика количества прививок, проведенных в регионах, имеет такой вид:

- Винницкая область — 10 прививок;

- Житомирская область — 40 прививок;

- Киевская область - 19 прививок;

- Черкасская область - 80 прививок;

- Черниговская область — 10 прививок.

Также В Минздраве отметили, что по состоянию на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.

Информацию о вакцине, которую используют для прививки в Украине, и проведении кампании можно узнать по ссылке.

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Чем украинская кампания отличается от иностранной

Разница в проведении вакцинации от коронавируса в Украине и других странах не только в препарате. В ЕС и США используют вакцины Pfizer/BioNTech, а в Украине - индийский препарат CoviShield. Препарат Pfizer / BioNTech - американско-немецкая разработка, которая используется в развитых странах. Ее эффективность - 89,4%. Вакцина CoviShield - версия британской AstraZeneca для бедных стран. К тому же, наша страна является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно. Средняя эффективность CoviShield составляет 70%.

В мире проводилась широкая информационная кампания, чтобы донести до граждан необходимость прививки и информацию о безопасности препарата. Первые лица государства и знаменитости в разных странах на собственном примере показывали необходимость вакцинации от коронавируса.

Так, Джо Байден, еще не вступив в должность главы США, в декабре и в январе получил две дозы вакцины. От коронавируса также сделали прививку королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, Папа Римский Франциск. К кампании присоединились также 83-летний актер фильма "Молчание ягнят" Энтони Хопкинс, американский режиссер Оливер Стоун, 73-летний голливудский актер, звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер.

Подобную кампанию обещали развернуть и в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов первым прививаться, чтобы доказать безопасность препарата. Его намерения разделил глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что одними из первых можно привить "общественных авторитетов", которые бы собственным примером доказали необходимость вакцинации. Однако желающих не нашли.

Также еще не определено, будет ли президент Владимир Зеленский привит от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) или другой.

"Президент указывал, что будет вакцинироваться как Верховный Главнокомандующий вместе с военными", – сказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие с больными коронавирусом, для чего, по словам Зеленского, потребуется чуть более 100 тысяч доз.

На втором этапе первой части вакцинации запланировано привить военнослужащих.

"Президент будет вакцинирован той же вакциной, которую получат и военные", - подчеркнула Мендель.

При этом, будет ли это вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) или на то время другая, пока неизвестно.

Относительно других чиновников информации о ближайшей прививке нет. Степанов тоже заявлял о готовности вакцинироваться, однако о том, что он получил или получит дозу – не сообщается.

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Что говорят эксперты

В Украине, по мнению специалистов, существует проблема с желающими получить вакцину, с количеством препарата и темпами проведения вакцинации.

Так, политический эксперт Светлана Кушнир рассказала, что 90% украинских медиков отказываются вакцинироваться от коронавируса индийской вакциной Covishield, и звезды, которым даже предлагали деньги в Офисе президента, чтобы они стали лицом кампании по вакцинации, отказались от этого.

По ее словам, все отказались, понимая, что хочется все же прививаться теми вакцинами, где эффективность уже доказана и где будет меньше всего побочных эффектов. "А если мы вспомним, что эту вакцину Covishield наше Министерство здравоохранения зарегистрировало просто в таком суперэкстренном порядке даже раньше, чем Pfizer и AstraZeneca, которые подали чуть раньше, чем индийские производители, документы для регистрации", – сказала Светлана Кушнир.

А политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили уверен: создавшееся положение выгодно поставщикам лекарств в Украине, аптечным сетям, чьи интересы, как и любого бизнеса, лоббируются депутатами. "Когда пандемия, атмосфера отчаяния, большое количество заражений, в аптеках - ажиотаж. Украинцы тратят большие суммы денег на лекарства. Поэтому правительство закупает слишком мало вакцин и затягивает процесс вакцинации, - объясняет эксперт. - До конца года бесплатно будут делать прививки только медиков, чиновников и лиц в группе риска. Простые среднестатистические граждане бесплатных вакцин в 2021 году не получат. Итак, все желающие купят вакцину за свой счет и на этом наживутся поставщики и производители лекарств".

Социолог Павел Кутуев считает, что и кампания по закупке вакцин, и информационная кампания были провалены украинской властью. "Министр (глава Минздрава Максим Степанов, – ред.) обещает поставки не менее 17,6 млн доз вакцин от COVID-19 от разных производителей. Но пока это все - ожидание. Тогда как фактически вся Европа уже проводит вакцинацию. Даже в Сербии - не в самой богатой стране, со многими проблемами, есть доступ к вакцинам Pfizer, Sinovac, "Спутник V". Прививаются кто чем хочет. Потому что вакцинация - вопрос не политический, а гуманитарный", - подчеркнул социолог.

К слову, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, которые будут бесплатно вакцинироваться от коронавируса COVID-19, не смогут самостоятельно выбирать, каким именно препаратом делать прививки.