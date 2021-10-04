The Guardian написал статью о Зеленском, который прячет доходы в офшорах. Полный текст

Президент Украины Владимир Зеленский Guardian Design

Разоблачение: Офшорные связи украинского президента - "борца с олигархами"

Оригинал - на сайте The Guardian.

Владимир Зеленский выступал против политиков, скрывающих богатство в офшорах, но не раскрыл связи с компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Это была история, которая в прежние времена показалась бы невозможной. В течение четырех лет актер и комик Владимир Зеленский развлекал телезрителей Украины главной ролью в ситкоме "Слуга народа". Зеленский сыграл учителя, который, возмущенный хронической коррупцией в своей стране, успешно баллотируется в президенты. В 2019 году Зеленский сделал вымысел реальностью, приняв участие в реальных президентских выборах в Украине и одержав победу.

Во время предвыборной кампании Зеленский обещал очистить систему государственной власти в Украине от доминирования олигархов. И выступал против политиков, в том числе богатого действующего президента Петра Порошенко, которые прятали свои активы в офшорах. Это послание сработало. Зеленский набрал 73% голосов и теперь сидит в огромном офисе в столице, Киеве, украшенном позолоченными лепными потолками. В прошлом месяце он провел переговоры с Джо Байденом в Овальном кабинете.

Однако документы Pandora, просочившиеся в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и переданные Guardian в рамках глобального расследования, свидетельствуют о том, что Зеленский весьма похож на своих предшественников.

Утечка документов свидетельствует о том, что у него была или есть ранее нераскрытая доля в оффшорной компании, которую он тайно перевел своему другу за несколько недель до победы на президентских выборах.

Зеленский не прокомментировал это заявление, несмотря на многочисленные попытки Guardian и ее информационных партнеров связаться с ним. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил: "Ответа не будет".

Документы показывают, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, которыми он владел совместно со своими давними друзьями и партнерами по телевизионному бизнесу. Среди них Сергей Шефир, который продюсировал хитовые шоу Зеленского, и старший брат Шефира, Борис, который писал сценарии. Еще один член консорциума - Иван Баканов, друг детства. Баканов был генеральным директором продюсерской студии Зеленского "Квартал 95".

Все они ассоциируются с родным городом Зеленского на юге Украины - Кривым Рогом. Получив власть, Зеленский привел этих близких союзников в правительство. Баканов стал главой украинской службы безопасности - СБУ. Зеленский сделал Сергея Шефира своим первым помощником - неоплачиваемая должность, которая включает в себя управление ежедневным графиком президента. Четвертый член этой сплоченной группы, Андрей Яковлев, является кинорежиссером и продюсером "Квартала 95".

Зеленский сказал, что эти назначения были связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством. "Со мной работают несколько человек, которые давно являются моими друзьями... Они не имеют отношения ни к бизнесу, ни к бюджету", - сказал он в интервью газете Guardian в 2020 году.

Тайный перевод

Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал некоторые из своих частных активов. Среди них были автомобили, недвижимость и три офшорные компании, совладельцем которых он являлся. Одна из них, Film Heritage, которой он владел совместно со своей женой Еленой, бывшей сценаристкой "Квартала 95", зарегистрирована в Белизе.

Но документы Pandora показывают другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage имела 25% акций в кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО). Зеленский, братья Шефиры и Яковлев владели по 25% акций Maltex.

13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал свою 25%-ную долю в Maltex Сергею Шефиру, свидетельствуют документы. Неясно, заплатил ли Шефир Зеленскому. Баканов был свидетелем этой тайной передачи и подписал офшорные документы.

Примерно шесть недель спустя, после победы Зеленского, юрист, действующий от имени группы "Квартал 95", подписал еще один документ. В нем говорилось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды фирме Film Heritage Зеленского, несмотря на то, что он больше не владеет долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, основной доход компании поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси.

В документах Pandora не указано, были ли когда-либо выплачены дивиденды или их размер. Они также не раскрывают, сколько платежей могло быть произведено. Жена Зеленского, Елена, в настоящее время является объявленным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что любые выплаты с 2019 года должны были поступать ей.

В основном документе, датированном 24 апреля 2019 года, говорится, что Maltex владеет акциями компаний, которые производят и распространяют телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было "эффективное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса"; другой причиной, согласно документу, была "юридическая защита". Борис Шефир сказал, что Баканов в основном создавал эти офшорные "финансовые схемы" для того, чтобы защитить компанию от "властей и бандитов".

"Если говорить честно, я не готов вам ответить. Вполне возможно, что я являюсь владельцем [Maltex]", - сказал Шефир в интервью проекту по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), одному из информационных партнеров Pandora papers. Он сказал, что пытается избавиться от своих офшорных интересов, но отметил, что это медленный и трудный процесс. Сергей Шефир, Баканов и Яковлев отказались от комментариев, как и их адвокаты.

Разоблачение Maltex ставит Зеленского в неловкое положение, учитывая его обещание пресекать деятельность тех, кто отправляет богатства за границу. В прошлом месяце парламент Украины принял законопроект о борьбе с олигархами. Голосование состоялось через день после того, как неизвестные пытались убить Шефира. Неизвестный убийца открыл огонь по его машине под Киевом. Он не пострадал, но его водитель был ранен. Возможно, покушение было мотивировано противодействием законопроекту.

В недавней статье для Atlantic Council Зеленский заявил, что его конечной целью на посту президента является разрушение "традиционного олигархического порядка" и замена его "более справедливой системой". Однако критики утверждают, что Зеленский не смог реформировать государство и использует те же теневые методы, что и его предшественники. В прошлом месяце аудиторы ЕС предупредили, что в Украине по-прежнему широко распространены "крупная коррупция и захват государства".

С момента прихода в политику Зеленского преследуют заявления о том, что он находится под влиянием Игоря Коломойского, миллиардера, чей телеканал показывает шоу Зеленского. Во время предвыборной кампании противники Зеленского утверждали, что $41 млн от структур Коломойского в период с 2012 по 2016 год попали в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, включая Film Heritage.

Связь с Россией

Pandora papers показывают, что по крайней мере некоторые детали в схеме, о которой заявляет партия Порошенко, соответствуют действительности. Они показывают, что часть сети "Квартал 95" управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, оффшорной консалтинговой компании и одной из 14 фирм, чьи документы попали в утечку. Документы показывают, что Зеленский и его деловые партнеры использовали компании, расположенные на БВО, в Белизе и на Кипре.

Активы, принадлежащие этим оффшорным компаниям, весьма обширны. Они включают недвижимость в Лондоне. Шефиру принадлежат две элитные недвижимости - квартира с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленная в 2016 году за £1,575 млн, и еще одна квартира с тремя спальнями на Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, приобретенная за £2,2 млн, согласно данным Земельного кадастра.

Между тем, компания Яковлева на БВО Candlewood Investments владеет роскошной квартирой в викторианском особняке в Артиллерийском ряду, Вестминстер. Недвижимость была приобретена примерно в то время, когда шоу Зеленского было превращено в полнометражный фильм и возобновлено для второй серии. Неизвестно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или используются время от времени. Ими управляет российская компания, которая называет себя "индивидуальным сервисом для клиентов высокого статуса".

Очевидные деловые связи Зеленского с Россией через компанию Maltex, вероятно, будут признаны спорными. Порошенко подвергался критике за владение шоколадной фабрикой в России в то время, когда Украина вела войну против российских войск и их союзников после аннексии Крыма Кремлем в 2014 году. Конфликт, в котором погибли 14 000 человек, продолжается на востоке страны и на поддерживаемых Москвой повстанческих территориях Донецка и Луганска. Ранее Россия была основным рынком сбыта для "Квартала 95", а российское телевидение показывало его комедийные шоу.