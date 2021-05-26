Тесты, экзамены и специальные сертификаты: Какие условия для абитуриентов действуют в Украине и Европе

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В некоторых странах Европы абитуриентам нужно сдавать дополнительные экзамены при поступлении на отдельные специальности

Учебный год подходит к концу и, как обычно, школьники и выпускники сдают экзамены на уровень знаний и готовятся к поступлению в вузы. Выпускные экзамены – обязательный атрибут завершения обучения в школе. Уже несколько лет подряд украинские выпускники сдают ГИА (государственную итоговую аттестацию), а те, кто хочет продолжить обучение в вузах – ВНО (внешнее независимое оценивание).

Своя система выпускных и вступительных экзаменов существует и в других странах.

Рассказываем подробнее об особенностях украинского ВНО и аттестации в европейских странах.

Кому обязательно сдавать ВНО в Украине

На днях в стране стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. Сдать ВНО нужно тем выпускникам, которые планируют продолжать обучение. А еще результаты тестов засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). А вот ГИА сдают все без исключения выпускники.

В этом году выпускники школ сдают ВНО по пяти предметам – их можно выбрать среди 12-ти представленных дисциплин. В прошлом году можно было сдавать ВНО не более чем по четырем предметам.

Обязательным является тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе, математике (выпускники школ будут сдавать стандартный уровень, а те, кто будет поступать на математические специальности, будут сдавать профильный уровень).

Другие предметы выпускники выбирали в соответствии с будущей специальностью – историю, физику, химию, биологию, географию или иностранные языки.

Особенности ВНО-2021

По сравнению с 2020 годом, структура тестов ЗНО, формы тестовых заданий и схемы начисления баллов за выполнение заданий по некоторым предметам претерпели изменений.

Так, существенно обновлены характеристики сертификационных работ по украинскому языку и литературе, а также по математике. Для украинского языка и украинского языка и литературы введены отдельные сертификационные работы.

Тест по украинскому языку будет содержать 40 заданий, а время на его выполнение составит 150 минут. Тестирование по украинскому языку и литературе будет охватывать 67 заданий и продлится 210 минут.

Внешнее оценивание по математике будет предусматривать выполнение или теста уровня стандарта (результаты будут использоваться для государственной итоговой аттестации), или теста углубленного уровня (результаты будут использоваться при поступлении в учреждения высшего образования). Тетрадь с заданиями по математике уровня стандарта будет содержать 28 заданий, а время на работу с ней составит 150 минут.

Сертификационная работа по математике углубленного уровня будет предусматривать 34 задания, а на ее выполнение будет отведено 210 минут.

При составлении теста по украинскому языку и литературе участники тестирования получат три оценки:

за часть теста по украинскому языку (по шкале 100-200 баллов);

за весь тест по украинскому языку и литературе (по шкале 100-200 баллов);

оценку ГИА по шкале 1-12 баллов за выполнение заданий украинского языка.

При сдаче любого другого теста участники получат две оценки:

оценку ГИА за выполнение всего теста или его части (для математики, иностранного и истории);

оценку по шкале 100-200 баллов за выполнение всех заданий соответствующего теста (будут использоваться для поступления в учреждения высшего образования Украины).

Также стоит помнить, что ВНО проходит в условиях карантина, поэтому следует избегать скоплений, пользоваться защитными масками, перчатками или антисептиками.

Программы определения уровня знаний в Европе

Методика проверки уровня знаний у выпускников и вступительные экзамены в вузе различаются в зависимости от страны.

Так, одна из самых сложных систем вступительных экзаменов действует в Великобритании. В 16-летнем возрасте учащиеся проходят тестирование по 6 – 8 школьным предметам для получения общего сертификата о среднем образовании (General Certificate of Secondary Education). После этого, при условии положительных оценок по меньшей мере 6 экзаменов, школьники имеют право пройти предуниверситетскую подготовку по программе а-levels продолжительностью 2 года.

Впоследствии они еще раз сдают экзамены по 3 – 5 предметам для получения общего сертификата об образовании самого высокого уровня, который и является необходимым документом для поступления в учреждения высшего образования.

Во Франции абитуриенты должны предоставлять только школьные аттестаты (Baccalaureate) для поступления в вузы. Система выпускных экзаменов в школах имеет три разновидности специализации:

литература (L);

естественные науки (S);

экономика (ES).

Также существует возможность получить так называемый национальный диплом (Diplôme d'accès aux études universitaires-DAEU), который так же является основанием для вступления. Некоторые престижные вузы Франции требуют прохождения дополнительных предуниверситетских подготовительных курсов, продолжительностью от 1 до 2 лет.

В Германии и Австрии поступать в учреждения высшего образования можно на основе сертификата Matura, который выдают ученикам гимназий после успешной сдачи 7 экзаменов – 3 письменных и 4 устных. Немецкий язык и математика являются обязательными предметами, а остальные 5 абитуриент может выбирать по своему усмотрению.

Абитуриентом можно стать также после обучения в колледжах, в которые ученики поступают после окончания общих школ (Hauptschule). Некоторые специальности требуют сдачи дополнительных экзаменов в университетах (Aufnahmeprüfung), в том числе публицистика, врачебное дело и искусствоведение.

В Италии требованием для поступления в вуз является успешное окончание абитуриентом учебы в школе и получение аттестата. Единый вступительный экзамен необходимо сдавать на такие специальности, как архитектура, медицина и хирургия, ветеринарная медицина, стоматология.

Чтобы получить аттестат, в школах итальянцы сдают три экзамена, в том числе 1 устный и 2 письменных.

Поступление в вузы Швеции предусматривает учет оценок школьного аттестата абитуриента. Кроме этого, выпускники школ сдают независимый шведский тест на академическую пригодность (SweSAT). Он состоит из 160 вопросов, разделенных на 3 блока. Задачи в области естественных, математических и гуманитарных наук имеют равноценный вес.

В отличие от ВНО, SweSAT не является бесплатным. Каждый абитуриент должен оплатить 450 шведских крон (около 1500 гривен) во время регистрации.

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Условия поступления украинцев в европейские вузы

Выпускники могут беспрепятственно подать документы в иностранные вузы, однако подготовиться к поступлению нужно тщательно.

К перечню документов, которые нужно подать при поступлении в зарубежный вуз, входят:

аттестат о получении полного общего среднего образования;

сертификат о знании языка страны, в которую едет учиться абитуриент;

диплом университета (в случае поступления на магистратуру или в аспирантуру);

пакет документов, требующийся вузом.

В вузе могут ввести дополнительные экзамены для иностранных абитуриентов.

Каждая страна является лидером в определенной специальности. Так, во Франции более развиваются инженерные специальности, США лидирует в бизнес-образовании и проведении исследовательских проектов, в Великобритании более популярны экономические специальности, Швейцарские университеты известны своими дипломатами и рестораторами, Чехия работает над развитием медицинских наук, туристических специальностей и ИТ, Германия – над машиностроением, экологией и архитектурой, Италия – над модой и дизайном.

Образование в иностранных университетах может быть платное, а в некоторых случаях почти бесплатное. Бесплатное образование есть возможность получить в одном из вузов Германии, Чехии, Норвегии, Франции, Австрии или Италии. Бесплатное обучение чаще всего предлагается на местном языке, а все расходы на проживание покрываются студентом самостоятельно.