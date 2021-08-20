Тайные дворы, море и архитектура: Что делать туристам в Одессе и какие достопримечательности стоит увидеть

Как доехать, где гулять и на каких пляжах можно отдохнуть

Закат на Аркадии Фото из открытых источников

Сегодня на календаре 20 августа. А это означает лишь одно - уже через неделю последние выходные этого лета. И если вы не знаете, где их можно провести, то стоит попробовать поехать на юг Украины – в Одессу.

Это уникальный город. И здесь действительно есть все: пляжи, памятники архитектуры, парки и тому подобное. Даже под Одессой есть целый уникальный мир – катакомбы. Дорого ли сюда ехать из города, на каких пляжах отдыхать и что делать в городе, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит доехать

Одесса - один из городов Украины, в который можно путешествовать на скоростных поездах типа "Интерсити+". Билет в вагоне второго класса из Киева стоит от 440 грн. Есть и другие поезда. Один из таких – 148К. Он отправляется из столицы в 15:52 и прибывает на конечную станцию в 05:11. Путешествия из Харькова на поездах 241 В и 251 К обойдутся от 350 грн.

В Одессу путешествовать можно на автобусе тоже. Сегодня есть немало предложений. Обычно цены начинаются от 276 грн, если вы хотите ехать из Киева. В то же время из Львова такая поездка будет стоить от 580 грн и более.

Лететь дороже. Самые дешевые варианты – от 656 грн. Это непрямые рейсы. Сначала придется лететь в Польшу, а уже оттуда в Одессу. Впрочем, в сентябре "МАУ" предлагают билеты на прямые рейсы только за 783 грн в одну сторону. Время полета – один час.

Автобусы из Львова Скриншот ZIK

Особенности города

Каждый город Украины - уникален. Одесса - не исключение. И здесь есть несколько особенностей, которые стоит знать:

Соблюдать правила дорожного движения нужно. Впрочем, здесь это делают точно не все. Когда вы переходите даже регулируемый перекресток, лучше смотреть по сторонам.

Маршрутки останавливаются почти где угодно. Достаточно лишь выставить руку.

В трамваях за проезд нужно платить кондукторам и сразу. В маршрутках - наоборот. Оплата только в конце путешествия. Если людей много, можно просто передать деньги водителю и сказать "задние".

Центральная часть города имеет немало архитектурных памятников. Даже обычный двор будет интересным для туристов.

Если вы путешествуете по Одессе, то есть только три района, куда попасть достаточно просто: Приморский, Киевский и Малиновский. В другие части города ехать долго.

Напоследок, не забывайте "за традиционный одесский юмор".

Памятник Дюку де Ришелье-одному из отцов-основателей Одессы Фото из открытых источников

На каких пляжах отдыхать

В этом году море в Одессе достаточно чистое. Отдохнуть можно бесплатно на любом пляже. За шезлонги нужно платить. Береговая линия суши около 3-5 метров от моря должна быть всегда доступной. И если вас туда не пускают, то это незаконно.

Море в Одессе Фото из открытых источников

Пляжей в Одессе тоже вдоволь. Большинство с них расположено вдоль "Трассы здоровья". Это дорога у моря, где бегают, ездят на велосипедах и просто гуляют. Берет начало в парке им. Шевченко.

Первый пляж, который вы увидите – это Ланжерон. Он является одним из символов города. В то же время это самый популярный пляж. Если в субботу вы не сможете попасть сюда в 10 утра, то придется искать другое место отдыха. Досуга тоже хватает - бары, кафе, рестораны.

Пляж Ланжерон в Одессе Фото из открытых источников

Есть люди, которые продают холодные напитки, раков и рыбу. Если двигаться по "Трассе здоровья" в сторону курортного района Аркадии, на берегу моря будут такие пляжи:

Санта Барбара - расположен неподалеку. Еще одно неплохое место отдыха;

Пляж Санта Барбара Фото из открытых источников

Дали – одно из лучших мест, если вы хотите арендовать шезлонги. Здесь их вдоволь;

Как выглядит пляж дальше ZIK.UA

Вилла Отрада - известен своим "Желтым камнем". Имеет большую площадь. Немало людей любит отдыхать здесь;

"Желтый Камень" - пляж Вилла Отрада Фото из открытых источников

Собачий пляж - на нем не будет считанных заведений. Людей хватает, но найти место можно без проблем;

Собачий пляж Фото из открытых источников

Чкаловский пляж – сюда уже нужно ехать маршруткой. Кроме того, на пути вас будет ожидать долгий путь по лестнице к морю.

Чкаловский пляж ZIK.UA

Аркадия - один из самых известных пляжей Одессы. Рядом есть аквапарк и луна-парк.

Пляж Аркадия в Одессе ZIK.UA

Не забывайте о других местах отдыха.

Что делать в городе

По Одессе можно гулять сколько угодно. И все увидеть за несколько дней точно не получится. Впрочем, есть несколько вещей, которые стоит сделать:

Посетить Парк им. Т. Г. Шевченко. Здесь есть где посидеть и чем заниматься. Кроме того, можно посетить Одесский луна-парк. Аттракционов немного и большинство для детей. И увидеть море с колеса обозрения - нечто действительно уникальное.

Луна-парк в Одессе Фото из открытых источников

Взглянуть на Потемкинскую лестницу - один из главных символов города Одессы. К нему ведет Приморский бульвар. Возле лестницы расположен памятник одному из основателей Одессы - Дюку де Ришелье.

Потемкинская лестница Фото из открытых источников

Найти дом с одной стеной. Его адрес - Воронцовский переулок, 4. Если выбрать правильный ракурс, будет казаться как будто это действительно сооружение только с одной стеной.

Одесский дом с одной стеной Фото из открытых источников

Посетить шоу в Одесском дельфинарии. Он расположен недалеко от пляжа Ланжерон.

Одесский дельфинарий Фото из открытых источников

Сделать фото в Городском саду. Именно здесь вы увидите памятник уроженцам Одессы - Ильфу и Петрову - "12-й стул". Они являются авторами одноименного романа. Памятник символизирует именно тот стул, где были спрятаны сокровища.

Памятник "12-й стул" Фото из открытых источников

Попасть в тайный двор на улице Спиридоновской, 8. Нужно зайти в ворота, немного спуститься и повернуть налево. Внутри вы увидите уникальный доходный дом конца XIX в. Именно здесь когда-то снимали некоторые эпизоды сериала "Ликвидация".

Тайный двор в Одессе Фото из открытых источников

Увидеть воочию старейший в Украине Одесский оперный театр. Его возвели в 1887 году в стиле венского барокко.

Одесский театр оперы и балета Фото из открытых источников

Провести вечер в Зеленом театре. Это одно из самых популярных мест для отдыха молодежи. Здесь можно посмотреть кинофильмы, послушать лекции и поесть.

Зеленый театр Фото из открытых источников

Посетить рынок "Привоз". На его территории расположен комплекс зданий фруктового пассажа, которые являются памятниками культурного наследия.

Рынок "Привоз" Фото из открытых источников

А если есть время, то можете отправиться в отдаленные районы.

Напоминаем, что ранее выходил материал о катакомбах Одессы, в котором рассказывается об истории города, целой сети подземных лабиринтов и как в нее попасть.

Также есть материал об отдыхе в Испании, где можно прочитать об известных достопримечательностях Барселоны и интересных местах острова Тенерифе.