Тайные дворы, море и архитектура: Что делать туристам в Одессе и какие достопримечательности стоит увидеть
Как доехать, где гулять и на каких пляжах можно отдохнуть
Сегодня на календаре 20 августа. А это означает лишь одно - уже через неделю последние выходные этого лета. И если вы не знаете, где их можно провести, то стоит попробовать поехать на юг Украины – в Одессу.
Это уникальный город. И здесь действительно есть все: пляжи, памятники архитектуры, парки и тому подобное. Даже под Одессой есть целый уникальный мир – катакомбы. Дорого ли сюда ехать из города, на каких пляжах отдыхать и что делать в городе, читайте далее в нашем материале.
Сколько стоит доехать
Одесса - один из городов Украины, в который можно путешествовать на скоростных поездах типа "Интерсити+". Билет в вагоне второго класса из Киева стоит от 440 грн. Есть и другие поезда. Один из таких – 148К. Он отправляется из столицы в 15:52 и прибывает на конечную станцию в 05:11. Путешествия из Харькова на поездах 241 В и 251 К обойдутся от 350 грн.
В Одессу путешествовать можно на автобусе тоже. Сегодня есть немало предложений. Обычно цены начинаются от 276 грн, если вы хотите ехать из Киева. В то же время из Львова такая поездка будет стоить от 580 грн и более.
Лететь дороже. Самые дешевые варианты – от 656 грн. Это непрямые рейсы. Сначала придется лететь в Польшу, а уже оттуда в Одессу. Впрочем, в сентябре "МАУ" предлагают билеты на прямые рейсы только за 783 грн в одну сторону. Время полета – один час.
Особенности города
Каждый город Украины - уникален. Одесса - не исключение. И здесь есть несколько особенностей, которые стоит знать:
- Соблюдать правила дорожного движения нужно. Впрочем, здесь это делают точно не все. Когда вы переходите даже регулируемый перекресток, лучше смотреть по сторонам.
- Маршрутки останавливаются почти где угодно. Достаточно лишь выставить руку.
- В трамваях за проезд нужно платить кондукторам и сразу. В маршрутках - наоборот. Оплата только в конце путешествия. Если людей много, можно просто передать деньги водителю и сказать "задние".
- Центральная часть города имеет немало архитектурных памятников. Даже обычный двор будет интересным для туристов.
- Если вы путешествуете по Одессе, то есть только три района, куда попасть достаточно просто: Приморский, Киевский и Малиновский. В другие части города ехать долго.
Напоследок, не забывайте "за традиционный одесский юмор".
На каких пляжах отдыхать
В этом году море в Одессе достаточно чистое. Отдохнуть можно бесплатно на любом пляже. За шезлонги нужно платить. Береговая линия суши около 3-5 метров от моря должна быть всегда доступной. И если вас туда не пускают, то это незаконно.
Пляжей в Одессе тоже вдоволь. Большинство с них расположено вдоль "Трассы здоровья". Это дорога у моря, где бегают, ездят на велосипедах и просто гуляют. Берет начало в парке им. Шевченко.
Первый пляж, который вы увидите – это Ланжерон. Он является одним из символов города. В то же время это самый популярный пляж. Если в субботу вы не сможете попасть сюда в 10 утра, то придется искать другое место отдыха. Досуга тоже хватает - бары, кафе, рестораны.
Есть люди, которые продают холодные напитки, раков и рыбу. Если двигаться по "Трассе здоровья" в сторону курортного района Аркадии, на берегу моря будут такие пляжи:
Санта Барбара - расположен неподалеку. Еще одно неплохое место отдыха;
Дали – одно из лучших мест, если вы хотите арендовать шезлонги. Здесь их вдоволь;
Вилла Отрада - известен своим "Желтым камнем". Имеет большую площадь. Немало людей любит отдыхать здесь;
Собачий пляж - на нем не будет считанных заведений. Людей хватает, но найти место можно без проблем;
Чкаловский пляж – сюда уже нужно ехать маршруткой. Кроме того, на пути вас будет ожидать долгий путь по лестнице к морю.
Аркадия - один из самых известных пляжей Одессы. Рядом есть аквапарк и луна-парк.
Не забывайте о других местах отдыха.
Что делать в городе
По Одессе можно гулять сколько угодно. И все увидеть за несколько дней точно не получится. Впрочем, есть несколько вещей, которые стоит сделать:
Посетить Парк им. Т. Г. Шевченко. Здесь есть где посидеть и чем заниматься. Кроме того, можно посетить Одесский луна-парк. Аттракционов немного и большинство для детей. И увидеть море с колеса обозрения - нечто действительно уникальное.
Взглянуть на Потемкинскую лестницу - один из главных символов города Одессы. К нему ведет Приморский бульвар. Возле лестницы расположен памятник одному из основателей Одессы - Дюку де Ришелье.
Найти дом с одной стеной. Его адрес - Воронцовский переулок, 4. Если выбрать правильный ракурс, будет казаться как будто это действительно сооружение только с одной стеной.
Посетить шоу в Одесском дельфинарии. Он расположен недалеко от пляжа Ланжерон.
Сделать фото в Городском саду. Именно здесь вы увидите памятник уроженцам Одессы - Ильфу и Петрову - "12-й стул". Они являются авторами одноименного романа. Памятник символизирует именно тот стул, где были спрятаны сокровища.
Попасть в тайный двор на улице Спиридоновской, 8. Нужно зайти в ворота, немного спуститься и повернуть налево. Внутри вы увидите уникальный доходный дом конца XIX в. Именно здесь когда-то снимали некоторые эпизоды сериала "Ликвидация".
Увидеть воочию старейший в Украине Одесский оперный театр. Его возвели в 1887 году в стиле венского барокко.
Провести вечер в Зеленом театре. Это одно из самых популярных мест для отдыха молодежи. Здесь можно посмотреть кинофильмы, послушать лекции и поесть.
Посетить рынок "Привоз". На его территории расположен комплекс зданий фруктового пассажа, которые являются памятниками культурного наследия.
А если есть время, то можете отправиться в отдаленные районы.
Напоминаем, что ранее выходил материал о катакомбах Одессы, в котором рассказывается об истории города, целой сети подземных лабиринтов и как в нее попасть.
Также есть материал об отдыхе в Испании, где можно прочитать об известных достопримечательностях Барселоны и интересных местах острова Тенерифе.