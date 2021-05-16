Тайны города Острог: Небольшое путешествие в очаг образования, культуры и архитектуры для туристов

В Острог на один день или почему Острожский замок не просто твердыня

Замок в городе Острог на Ровенщине Фото из открытых источников

Ровенская область – это регион интересных достопримечательностей. Здесь есть музеи янтаря, немало замков, а также озер. Обычно туристы в путешествиях по Ровенской области не обходят базальтовые столбы и знаменитый тоннель любви в Клевани.

Но почему бы не посетить город Острог? Он достаточно известен, но всю его красоту обычно ограничивают лишь одним заповедником в центре. Что еще стоит знать об Остроге и какие достопримечательности есть в городе, читайте далее в нашем материале.

Что стоит знать об Остроге

Это город Ровенской области. О нем впервые упоминают в Ипатьевской летописи 1100 года. Постепенно он становился административно-политическим центром округа и торговой ячейкой. Жители здесь занимались гончарством, кузнечным и строительным делом.

Острог был частью Галицко-Волынского княжества и Речи Посполитой. На его развитие немалое влияние оказал русский князь Константин Василий Острожский. Многие объекты архитектурного наследия построили благодаря ему. Статус города Острог получил в 1795 году.

Сейчас это одна из популярных дестинаций в Ровенской области.

Острог с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Острожский замок

Расположен на вершине 20-метрового холма. Его построили на месте старого деревянного замка, который разрушили монголо-татары в 1241 году. Сегодня он зовется "Башня Каменная". Долгое время был резиденцией богатейших магнатов Речи Посполитой – князей Острожских.

Замок - это уникальное сооружение средневековой Волыни, которое относится к типу жилых оборонительных башен. Ее стены достигают толщины 2,6 метров. Раньше в подвальном ярусе хранили порох и запасы пищи. На среднем этаже располагались жилые комнаты. Кроме того, был большой зал для торжеств. В конце ХVI веке провели реконструкцию. Сейчас памятник имеет ренессансные черты.

Адрес: ул. Академическая, 5.

Острожский замок Фото из открытых источников

Круглая Башня

Также известна как Новая. Это памятник оборонной архитектуры ХVI века. Расположена в юго-западной части бывшего детинца. Раньше она была важнейшим звеном для защиты Замковой горы. Ее строение позволяло проводить обстрел около 40 огневых точек. Башня имеет форму круга с диаметром около 13 м. Первый ярус имеет 5 бойниц, второй – 6. На 3-м ярусе можно было увидеть 14. Толщина стен отдельных элементов колеблется от 2,5 до 3,7 метров.

Адрес: ул. Академическая, 5.

Круглая башня в г. Острог Фото из открытых источников

Краеведческий музей

Расположен в Острожском замке. Датой основания считается 1913 год. Поэтому это один из старейших музеев Ровенской области. Имеет несколько залов. В них хранятся ценные экспонаты живописи, керамики и другого художественного промысла. Здесь можно увидеть оружие и археологические коллекции. Определенная часть посвящена деятельности Острожской академии. В одном из залов есть выставка, которая отражает национально-освободительную войну под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. График работы - с 09:45 до 17:00.

Адрес: ул. Академическая, 5.

Как выглядит краеведческий музей в Остроге Фото из открытых источников

Музей книги и книгопечатания

Расположен в Башне Каменной. Основан 10 декабря 1985 года как отдел Острожского краеведческого музея. Внутри можно увидеть большую книжную коллекцию. Ее формирование связывают с деятельностью Братства имени князей Острожских. Именно оно стремилось отреставрировать Острожский замок и обустроить в нем музей.

В 1910 г. Братство открыло в городе древнехранилище. Именно сюда поступили первые книги. Среди них была Острожская Библия 1581 года и старопечатные книги. Сейчас фонды музея насчитывают 4 900 книг. Около 150 рукописей и 15000 старопечатных книг датируются от XVI-XVIII до настоящего времени.

Адрес: ул. Вячеслава Черновола, 5.

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Музей книги и книгопечатания Фото из открытых источников

Церковь Богоявления Господня

Является архитектурной доминантой Острожского замка и памятником Волынского сакрального строительства ХVI века. Раньше была главной семейной церковью князей Острожских. Ее возвели на месте старой деревянной церкви. Считается, что каменная постройка появилась в честь празднования победы в битве под Оршей. Строил церковь Константин Острожский.

Потом она начала приходить в упадок. В 1636 году Анна Алоиза Острожская распорядилась ее закрыть из-за конфликта с местными. Более 100 лет храм разрушался. Лишь в 1866 г. российские власти взялись за реставрацию. Восстановительные работы проводили солдаты. Новая церковь унаследовала все черты прошлого храма. Башни и контрфорсы тоже сохранились.

Адрес: ул. Академическая, 5.

Богоявленская церковь в Остроге Фото из открытых источников

Татарская надвратная башня

Ранее играла роль центрального звена в оборонной системе города. Расположена вблизи татарского пригорода. Считается одним из самых выдающихся оборонительных сооружений в Украине. Предполагают, что автором этого проекта был русский архитектор Якуб Мадлайн.

Сами врата имеют два равновысоких объема. По периметру размещены бойницы. На рубеже XVII и XVI веков достроили аттик. По состоянию на сегодня его значительная часть вместе с вратами потеряны.

Адрес: ул. Академическая.

Татарская надвратная башня Фото из открытых источников

Деревянная церковь Святого Николая

Оригинальное здание разобрали в 1864 году. Это произошло в результате пожара. В 2018 году ее восстановили на месте оригинального здания. Появление храма относят ко второй половине XIV века. Есть сведения, что она была ставропигиальной. Некоторое время святыней занимался Острожский Успенский собор.

Адрес: ул. Академическая.

Деревянная церковь Святого Николая в г. Острог в Ровенской области find-way.com.ua

Острожская академия

Национальный университет "Острожская академия - первое высшее учебное заведение восточнославянских народов. Основана в 1576 году князем Василием-Константином Острожским. Немалую сумму средств пожертвовала его племянница. В этом университете соединились два типа культур: византийская и западноевропейская. С этим заведением связывается ренессанс украинского народа.

В стенах академии появилось одно из мощнейших украинских издательств – типография Ивана Федоровича. Первый украинский учебник 1578 "Букварь" увидел свет именно здесь. Преподавательской деятельностью в Академии занимались патриархи, родственники казацкой старшины, писатели и т.п. Выпускники тоже сделали немалый вклад для развития Украины. Один из самых известных – гетман Войска Запорожского Петр Конашевич-Сагайдачный. Академия внезапно прекратила свое существование, но спустя много веков возобновила деятельность.

Адрес: ул. Семинарская, 2.

Острожская академия Фото из открытых источников

Музей Острожской академии и подземелья

Это одно из лучших мест для ознакомления с историей Острога. Большая часть зданий университета раньше была монастырскими. Из-за этого они датируются ХVIII веком. В комплекс музея входит 6 экспозиционных разделов. В храме преподобного Федора Острожского хранится ценная коллекция иконописи и икона первой половины XVIII века.

Также есть коллекция старопечатных книг и редких книг. Особенно внимания заслуживают подвалы монастыря капуцинов. Это подземелья, которые раньше использовали для захоронения почитаемых монахов. В этих подвалах размещена художественная галерея.

Адрес: ул. Семинарская, 2.

Подземелье под Острожской академией find-way.com.ua

Большая Синагога

Является памятником иудейской сакральной архитектуры в бывшем еврейском квартале. Построена в стилях барокко и ренессанса. Точная дата возведения неизвестна. Это исторический центр религиозной жизни и большой общины представителей этой конфессии. Была культурно-образовательным центром еврейской общины. Здесь проводили суды и общее собрание кагала. Некоторое время при ней работала типография. На протяжении многих лет разрушалась. Только недавно памятник начали восстанавливать.

Адрес: ул. Чайковского, 8.

Большая Синагога после реставрации в Остроге find-way.com.ua

Куда еще пойти в Остроге

Центральная площадь. Сейчас известна как Майдан Свободы. Здесь можно сделать фотографии и просто прогуляться.

Центральная площадь в городе Острог find-way.com.ua

Костел Успения Девы Марии. Является памятником христианского сакрального строительства. Перестроена в 1442 году из православной церкви под костел ордена отцов доминиканцев. Сочетает в себе черты классицизма и готики.

Костел Успения Девы Марии в Остроге Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Ровенской области, где рассказывается о Тоннели любви, твердынях региона и озерах для отдыха.

Также есть материал о Ровно, где можно прочитать об уникальных экспонатах Музея янтаря и "Волынских Афинах".