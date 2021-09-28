Тарифы на газ в октябре, национальная система устойчивости и осенняя сессия ПАСЕ: Главное на утро 28 сентября

В Минздраве определились с перечнем профессий, работники которых обязаны делать профилактические прививки

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В октябре украинцам придется еще больше платить за потребленный газ. Газоснабжающие компании обнародовали новые цены на голубое топливо, и местами они превышают 30 грн за кубометр.

А в Страсбурге стартовала очередная сессия ПАСЕ, на которой среди прочего планируют рассмотреть ситуацию в Афганистане.

Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.

Тарифы на газ в октябре

Украинские газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в октябре. В частности, цены резко выросли, однако годовые тарифные планы остаются стабильными.

В частности, "Київгазенерджи" продает газ по 30,50 грн за кубометр, тогда как в сентябре тариф был на уровне 19,80 грн, а в августе – 15,76 грн за кубометр.

Национальная система устойчивости

Президент Владимир Зеленский утвердил концепцию национальной системы устойчивости.

Она будет направлена на обеспечение способности Украины своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций.

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Обновление положения о военной службе в Украине

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.

Фото из открытых источников

Среди новаций – определение срока прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых – на 3 года, сержантам и старшинам – от 3 до 5 лет.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 28 сентября в Украине обнаружили 2 401 956 случаев коронавируса, 2 248 071 человек выздоровел, 55 863 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 6552 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников. За сутки умерло 143 человека, выздоровело – 2927 пациентов, госпитализированы 1288 человек.

Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической прививкой.

У многих стран мира не хватает вакцин даже на первую дозу etu.ru

В мире по состоянию на утро 28 сентября обнаружили 233 115 817 случаев коронавируса, 209 850 784 человека выздоровели, 4 769 933 – умерли.

Помощь Украине от USAID

Премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне 9 млн долларов.

Выделенные Украине деньги будут распределены следующим образом: 7 млн долларов – на улучшение состояния здоровья украинцев; 2 млн долларов – на обеспечение роста экономики.

Осенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге 27 сентября в 12:30 по киевскому времени открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 30 сентября включительно.

Полукруг ПАСЕ во Дворце Европы wikipedia.org

Осенняя сессия будет сосредоточена на праве на здоровые окружающую среду и климат. Также на сессии рассмотрят ситуацию в Афганистане, последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, вопросы миграционного давления на границах Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, вопросы усиленного сотрудничества в сфере киберпреступности.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 сентября, было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Попасная, Катериновка, Новолуганское, Золотое-4, Причепиловка.

По состоянию на 7 часов утра, 28 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, прогнозируют дожди в шести областях, температура воздуха днем максимально достигнет +17°C.

На западе днем ожидается +12...+15, а ночью +4...+6. В частности, в Закарпатской области днем прогнозируют +18...+20. На севере днем прогнозируют +11...+14, а ночью +4...+6. На востоке днем будет +13...+15, а ночью +4...+8. В центре днем +13...+16, а ночью +4...+7, а на юге днем +14...+17, а ночью +6...+11°C.

Прогноз погоды на 28 сентября Укргидрометцентр

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13...+15, а ночью +5...+7°C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще обсуждали новость о том, что украинский боксер Александр Усик попал в топ-5 лучших боксеров мира.

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