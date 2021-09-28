Тарифы на газ в октябре, национальная система устойчивости и осенняя сессия ПАСЕ: Главное на утро 28 сентября
В Минздраве определились с перечнем профессий, работники которых обязаны делать профилактические прививки
В октябре украинцам придется еще больше платить за потребленный газ. Газоснабжающие компании обнародовали новые цены на голубое топливо, и местами они превышают 30 грн за кубометр.
А в Страсбурге стартовала очередная сессия ПАСЕ, на которой среди прочего планируют рассмотреть ситуацию в Афганистане.
Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.
Тарифы на газ в октябре
Украинские газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в октябре. В частности, цены резко выросли, однако годовые тарифные планы остаются стабильными.
В частности, "Київгазенерджи" продает газ по 30,50 грн за кубометр, тогда как в сентябре тариф был на уровне 19,80 грн, а в августе – 15,76 грн за кубометр.
Национальная система устойчивости
Президент Владимир Зеленский утвердил концепцию национальной системы устойчивости.
Она будет направлена на обеспечение способности Украины своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций.
Обновление положения о военной службе в Украине
Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.
Среди новаций – определение срока прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых – на 3 года, сержантам и старшинам – от 3 до 5 лет.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 28 сентября в Украине обнаружили 2 401 956 случаев коронавируса, 2 248 071 человек выздоровел, 55 863 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 6552 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников. За сутки умерло 143 человека, выздоровело – 2927 пациентов, госпитализированы 1288 человек.
Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической прививкой.
В мире по состоянию на утро 28 сентября обнаружили 233 115 817 случаев коронавируса, 209 850 784 человека выздоровели, 4 769 933 – умерли.
Помощь Украине от USAID
Премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне 9 млн долларов.
Выделенные Украине деньги будут распределены следующим образом: 7 млн долларов – на улучшение состояния здоровья украинцев; 2 млн долларов – на обеспечение роста экономики.
Осенняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге 27 сентября в 12:30 по киевскому времени открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 30 сентября включительно.
Осенняя сессия будет сосредоточена на праве на здоровые окружающую среду и климат. Также на сессии рассмотрят ситуацию в Афганистане, последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, вопросы миграционного давления на границах Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, вопросы усиленного сотрудничества в сфере киберпреступности.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 27 сентября, было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Попасная, Катериновка, Новолуганское, Золотое-4, Причепиловка.
По состоянию на 7 часов утра, 28 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, прогнозируют дожди в шести областях, температура воздуха днем максимально достигнет +17°C.
На западе днем ожидается +12...+15, а ночью +4...+6. В частности, в Закарпатской области днем прогнозируют +18...+20. На севере днем прогнозируют +11...+14, а ночью +4...+6. На востоке днем будет +13...+15, а ночью +4...+8. В центре днем +13...+16, а ночью +4...+7, а на юге днем +14...+17, а ночью +6...+11°C.
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13...+15, а ночью +5...+7°C.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще обсуждали новость о том, что украинский боксер Александр Усик попал в топ-5 лучших боксеров мира.
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