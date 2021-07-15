Тарифы на электроэнергию в Украине: Как может измениться стоимость энергоресурса с 1 августа

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Реальная же стоимость киловатта электроэнергии должна достигать примерно 3,5-3,9 грн за кВт/ч.

Сейчас в Украине действует единая цена на электроэнергию для бытовых потребителей. Однако уже с 1 августа стоимость энергоресурса может измениться. Правительство рассматривает несколько вариантов пересмотра стоимости электроэнергии.

Как изменится тариф на энергоресурс для бытовых потребителей и когда в Украине начали повышать цены на свет, рассказываем подробнее.

Когда пересмотрят цены на электроэнергию

В конце июня Кабинет Министров продлил механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил стоимость света для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч. Правительство приняло соответствующее постановление № 659 от 29 июня.

Этим документом были внесены изменения в постановление Кабмина № 483 от 5 июня 2019 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Ссылаясь на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта, правительство постановило, что действующий механизм специальных обязательств и тариф на электроэнергию для населения будет действовать до 1 августа.

Основная причина пересмотра тарифов на электроэнергию - стоимость выработки электроэнергии. При тарифе 1,68 грн за кВт-ч, который предусмотрен ПСЗ, за доставку приходится платить 1,51 грн за кВт. Таким образом на выработку одного киловатта электроэнергии остается 18 коп.

Реальная же стоимость киловатта электроэнергии должна достигать примерно 3,5-3,9 грн за кВт/ч.

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Как может изменится стоимость электроэнергии

Сейчас официальных заявлений относительно установления тарифов на энергоресурс нет, однако рассматривается несколько сценариев повышения цен на электроэнергию.

Сценарий 1. Четыре группы потребителей. В правительстве обсуждают вариант изменения тарифов, который предусматривает разделение потребителей на четыре категории в зависимости от объемов потребления. В то же время эксперт по ЖКХ Олег Попенко назвал какими будут эти тарифы:

до 100 киловатт-часов – 1 – 1,20 гривни;

100 − 300 киловатт-часов – 1,68 гривни;

300 − 500 киловатт-часов – 2,30 гривни;

от 500 киловатт-часов – 3,50 гривни.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что тариф на электроэнергию будет дифференцированным.

Сценарий 2. Поэтапное повышение тарифа еще в апреле НКРЭКУ (Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг) дала прогноз, согласно которому, тариф на электроэнергию может вырасти на 30% и достичь 2,22 гривни в этом году и 3,48 гривни в 2023 году.

Сценарий 3. Тариф зависит от области. Заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко в Фейсбуке поделился, какими должны быть настоящие тарифы в мае этого года. Дешевле всего платили бы жители Киева и Днепропетровской области – от 2,60 – 2,96 гривни за киловатт-час.

А дороже всего тариф бы обходился украинцам, проживающим в Ивано-Франковской и Луганской областях – 3,70 – 4 гривни за киловатт-час.

Такая дифференциация по областям связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области – самый высокий.

Как менялись цены на электроэнергию

Стоит упомянуть, что в 2014 году потребители платили за первые 100 кВт лишь 31 копейку. В 2015 году начался период повышения. Тогда утвердили двухлетний график повышения тарифов на электричество для населения, чтобы довести тарифы до рыночного уровня и сравнить их с тарифами для промышленности. Поэтому в апреле 2015-го бытовые потребители платили уже 36,6 копеек, а в сентябре того же года – по 45,6 копеек за киловатт. В 2016 году первые 100 кВт рассчитывали по 57 копеек, а с марта 2017 года – по 90 копеек за первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт за остальные объемы месячного потребления.

После изменений в 2017 году Министерство энергетики несколько раз анонсировало решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Однако пересмотр цен на энергоресурс состоялся в январе 2021 года. Тогда Кабмин отменил льготный тариф "на первые 100 киловатт" и установил полностью фиксированную цену для бытовых пользователей на уровне 1,68 грн/кВт.

Поэтому с начала текущего года власти рассматривают различные варианты повышения стоимости электроэнергии. Однако, все же платить за энергоресурс потребителям придется больше.