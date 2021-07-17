Там, где время остановилось и природа ожила: Путешествуем по жемчужинам Польши от девственных лесов до горных озер

Тайны Беловежской пущи, 500-летние шахты и другие идеи для путешествий по стране

Варшава - столица Польши Фото из открытых источников

ЕС планирует внести Украину в зеленую зону поездок. Это означает, что вскоре мы получим возможность отправиться в путешествие не только в Хорватию, Болгарию или Грецию, но и в ряд других государств-членов с туристической целью.

Для первого путешествия после длительного перерыва подойдет Польша. Она граничит с Украиной, имеет неплохое авиасообщение и немало достопримечательностей. Чем интересна страна, где искать красивые озера мира и уникальные достопримечательности, читайте далее в нашем материале.

Что стоит знать о Польше

Республика расположена в Центральной Европе. После переписи населения в 2015 году в ней жило более 38 миллионов человек. Это делает ее одной из самых многолюдных стран Европейского Союза. На севере омывается водами Балтийского моря. Отдохнуть на его берегах можно в таких городах:

Гданьск;

Гдыня;

Колобжег;

Волин.

Балтийское море на севере Польши Фото из открытых источников

Государственные образования здесь формировались еще в ІХ-Х веке. Но всего могущества страна достигла лишь после 1569 года. Именно тогда Великое Княжество Литовское и Королевство Польское объединились в Речь Посполитую. Она просуществовала до конца XVIII в. В это время польские земли разделили Россия, Германия и Австро-Венгрия.

После Первой мировой войны страну провозгласили независимым государством. Официальная дата – 11 ноября 1918 года. Сейчас Польша имеет развитую экономику и университетское образование. На территории страны расположено 16 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Столица страны – Варшава.

Дома в Варшаве Фото из открытых источников

Топ интересных фактов о стране

1. Первые слова гимна Польши очень похожи на украинский. Они начинаются так: "Jeszcze Polska nie zginęła". В переводе это означает, что "Польша еще не погибла".

2. Есть только три города, где можно увидеть троллейбусы: Гдыня, Тыхы и Люблин.

Троллейбусы Гдыни Фото из открытых источников

3. По административному делению 1999 года в Польше 16 воеводств, которые имеют 380 уездов.

4. В Варшаве родилась известная ученая Мария Склодовская-Кюри. Вместе с мужем она открыла два новых радиоактивных элемента: полоний и радий.

5. Первая конституция в Европе была принята в Польше 3 мая 1791 года.

6. Во Вроцлаве вы сможете провести вечер в одном из старейших пивных ресторанов региона – "Свидницкая Пивница". Его основали еще в XIII веке.

Ресторан "пивница Свидницкая" во Вроцлаве Фото из открытых источников

7. Польша является одной из немногих стран, где сохранился обычай целовать руки женщины при встрече.

8. Здесь очень почитают религию.

9. Напоследок, в стране довольно популярно пить пиво с разнообразными пряностями и добавлениями.

10. Многие жители страны едут в Германию, чтобы работать. В самой Польше зарабатывают деньги украинцы. Образование – еще одна причина миграции наших соотечественников.

Вроцлавский университет Фото из открытых источников

Авиа и жилье

Если вы хотите куда-то лететь впервые, но имеете ограниченный бюджет, то Польша – один из лучших вариантов. Авиа в любой крупный город – удобно, дешево и просто. Например, из Киева в Краков 14 октября 2021 года можно долететь всего лишь за 709 грн. Это рейс от WizzAir. Одновременно есть предложение от Ryanair за 989 грн. Другие авиакомпании предлагают свои услуги от 2383 грн.

Авиа в Краков Скриншот ZIK

В Варшаву из Киева еще дешевле. Если брать билет на 8 сентября в ближайшее время, то перелет будет стоить только 459 грн на рейсе от Ryanair. Польские авиалинии LOT тоже имеют вылет на эту дату. Рейс стоит 1463 грн.

Авиа в Варшаву Скриншот ZIK

Напоследок, билеты из Львова в Гдыню на сентябрь колеблются в пределах 743-1000 грн. Ценовая политика похожа, если вы хотите полететь в Краков тоже. В общем, перелет в обе стороны не будет превышать 2000 грн. Билеты на автобус стоят 500-700 грн если ехать из столицы.

Мониторинг цен на Skyscanner.com Скриншот ZIK

Предложений жилья тоже вдоволь. Например, в Варшаве остаться в отеле или апартаментах вдвоем стоит от 743 грн. В хостеле будет вдвое дешевле. Похожая ситуация с жильем в Кракове и Вроцлаве.

Аренда жилья в Польше Скриншот ZIK

Места, которые стоит увидеть: горные озера, долины и дворцы

Хохоловская долина. Это самая длинная и самая большая долина в польских Татрах части Карпатских гор. Имеет длину около 10 километров и площадь более 35 км². Расположена на отрогах западных Татр. Здесь вы увидите горные хребты, покрытые еловыми лесами. Растут сосны и буки. В этой местности сняли много кинофильмов.

Если вы хотите попасть сюда, то стоит ехать в Седую Поляну от города Закопане. Из этой локации моторизованное движение запрещено. Далее придется передвигаться одним из способов, который вам по вкусу:

пешком – вверх два часа 10 минут, а вниз – один час 45 минут;

на туристическом поезде;

на велосипеде;

на конном горном экипаже.

Во время прогулки вас ждут не только пейзажи. Можно встретить оленей, сурков и даже медведей.

Хохоловская долина в Татрах Фото из открытых источников

Морской Глаз. Это самое известное озеро среди всех, которые встречаются в Татрах. Оно является самым большим. Имеет площадь 34,5 га и глубину до 51 м. Расположено в долине Рыбьего Потока на высоте 1395 метров недалеко от курортного городка Закопане. Считается одним из пяти самых красивых водоемов в мире по версии журналистов The Wall Street Journal.

Озеро Морское Око Фото из открытых источников

Беловежская Пуща. Расположена на территории Беларуси и Польши. Это природная охранная территория, которая известна еще с XIV века. Сегодня она больше известна как массив девственных лесов. На этой территории представлено более 900 видов растений. Есть дубы, березы, осины и тому подобное.

Не менее известен и животный мир. Здесь обитает более 10 тысяч видов фауны. Это бобры, дикие кабаны, куницы, волки, лисы. Попадаются лоси и зубры. По количеству видов растений и животных Беловежская Пуща не имеет равных в Европе.

Беловежская Пуща Фото из открытых источников

Рудник соли в городе Величка. Входит в мировое наследие ЮНЕСКО. Это шахта, которая работает с XIII до XX века. Она отражает все развитие технологий и методов добычи соли за этот период. Туристов ждут коридоры и галереи на семи подземных уровнях. Их глубина достигает от 57 до 198 метров, а общая длина – более 200 км.

Рудник соли в городе Величка Фото из открытых источников

Варшава. Это город, который является столицей с 1596 года. Его исторический центр тоже принадлежит к списку всемирного наследия ЮНЕСКО. В Варшаве стоит обязательно посетить несколько достопримечательностей:

Виляновский дворец – сооружение в стиле барокко. Построен для польского короля Яна III Собеского. Внесен в ценнейшие образцы культуры Польши;

Виляновский дворец Фото из открытых источников

Королевский замок – сейчас используется как музей. Строился в барочно-классическом стиле ХV-ХVI веках. Первое время исполнял роль резиденции польской династии князей Пястов.

Королевский замок в Польше Фото из открытых источников

Краков. Это город на берегу реки Висла. В 2000 году он был культурной столицей Европы. В местном Национальном музее хранится единственная в Польше картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Сюда обычно приезжают посмотреть на Старый город, где расположен Мариацкий костел – один из важнейших костелов Кракова, башню ратуши и другие достопримечательности.

Главная площадь в Кракове Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Хорватии, в котором рассказывается о правилах въезда в страну и самых популярных курортах для отдыха.

Также есть материал о Стамбуле, где можно ознакомиться с ценами на авиаперелеты и где их искать дешевле, а также прочитать про достопримечательности мегаполиса.