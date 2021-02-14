Святой Валентин или День влюбленных: История праздника и традиции его празднования в разных странах мира

Сейчас День святого Валентина вполне светский праздник – церковь не чтит память святых Валентинов

Самый романтичный праздник года Фото: Pixabay

День святого Валентина или День влюбленных – самый романтичный праздник года. Однако современное отношение и традиции он приобрел не с начала. Существует несколько легенд относительно установления праздника.

Рассказываем подробнее, чему именно приурочен праздник.

История Дня святого Валентина

Существует три легенды, память и поступки какого именно Валентина чтят 14 февраля.

Легенда первая. В 269 году нашей эры римский император Клавдий II издал указ о запрете женитьбы во время военной службы. Ему нужна была крепкая армия, а семейный институт удерживал мужчин от военной службы.

Однако молодой священник Валентин, который еще занимался естественными науками и медициной, не слушал приказов Клавдия II и втайне от всех венчал влюбленных. Когда император узнал об этом, то приговорил Валентина к смертной казни. И во время ожидания исполнения смертного приговора Валентин в тюрьме влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее.

Перед казнью он оставил ей прощальное послание и подписал его как "Твой Валентин". Именно с этим невероятным моментом и проявлением любви связывают и появление Дня всех влюбленных, и обычай дарить валентинки. Священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью. В 496 году Папа Римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Легенда вторая. День святого Валентина возник как память о христианине Валентине, который был настоящим вдохновителем для других. Во время тайного венчания римских патрициев (представителей коренного римского народа), их всех задержали.

Как представитель высшего класса, Валентин мог избежать кары, но его слуги такой привилегии не имели. Однако им и в дальнейшем продолжали восхищаться и проводить тайные брачные церемонии под его покровом.

Легенда третья. По преданию, существовало еще как минимум трое мужчин с именами Валентин, которые мученической смертью умерли за христианскую веру.

Один из Валентинов был священником и врачом в Риме и погиб в 269 году (времена императора Клавдия II). Второй Валентин был епископом в Терни (Италия) и умер в 197 году. Двое Валентинов, умерших мученической смертью за христианскую веру, были похоронены на одном кладбище (вблизи современных ворот Порта-дель-Пополо в Риме, которые теперь часто называют "воротами святого Валентина").

Третий Валентин жил в Египте примерно в 100-153 годах. Он был ценным кандидатом на пост римского епископа (то есть Папы) и в своих проповедях превозносил ценности брака как воплощение христианской любви. Об обстоятельствах его смерти и о месте захоронения практически ничего неизвестно.

Существует также мнение, что День святого Валентина в христианские времена заменил собой языческий праздник Луперкалии (в честь бога Фавна, а по другой версии, – в честь богини брака и семьи Юноны), который также когда-то отмечался каждый год 14 февраля. Эта замена произошла в 496 году по распоряжению того же Папы Римского Геласия I.

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Традиции празднования Дня святого Валентина

Празднование 14 февраля как Дня всех влюбленных закрепилось под влиянием английской и французской литературы с конца XIV века.

Сейчас этот праздник приобрел вполне светское отношение. Церковь не чтит память святого Валентина.

В 1969 году покровитель влюбленных был изъят из календаря святых из-за сомнительной исторической подоплеки. Сейчас 14 февраля римо-католики отмечают День святых Кирилла и Мефодия, которых Папа Римский Иоанн II провозгласил святыми покровителями Европы.

Сегодня УГКЦ отмечает 14 февраля как надвечерье Сретение и чествованием памяти мученика Трифона. В УПЦ также почитается память мученика Трифона, Перпетуи, Сатиры, Саторнилы и других. Считается, что в Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США – с 1777 года.

Создание традиционной открытки – валентинки – в виде алого сердечка приписывают герцогу Орлеанскому в 1415 году. Якобы он, находясь в тюрьме, писал любовные послания жене. Наибольшее распространение валентинки достигли уже в XVIII веке. Например, в Англии и Шотландии, в День влюбленных молодежь устраивала своеобразный розыгрыш, во время которого парни тянули жребий, определяя, какая девушка кому достанется в качестве невесты. Таким образом, видим, что на протяжении веков этот день считался не только праздником уже существующих влюбленных, но и днем надежды на обретение своей судьбы.

Многие страны имеют свои традиции празднования Дня всех влюбленных. Например, в США его отмечают со второй половины XVIII века. Сегодня к празднованию, кроме влюбленных пар, подключаются дети. Они изготавливают праздничные сердца и дарят их окружающим.

В Беларуси 14 февраля – это еще и день поцелуев. А в Польше убеждены, что мощи святого Валентина хранятся именно в их стране. Поэтому 14 февраля все влюбленные пытаются посетить Познань, где молятся останкам святого.

В Японии в этот день устраивают конкурсы на самые громкие признания в любви. К тому же, в этот день принято, чтобы женщины дарили своим мужьям, друзьям, коллегам и начальникам шоколадные конфеты. Своего подарка женщинам приходится ждать еще целый месяц до наступления Белого дня – в этот день мужчины преподнесут женщинам презент белого цвета: будь это печенье или нижнее белье.

В Германии, которая отмечает праздник с середины XX века, в этот день принято играть свадьбу или устраивать помолвку.

В Италии на 14 февраля в основном дарят сладости. Во Франции принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи. Британцы могут посылать чувственные признания не только любимым и близким людям, но и домашним животным. Чувственные испанцы нередко отправляют нежные послания с помощью почтовых голубей.

В Дании существует свой вид валентинки – любовные открытки gaekkebrev, напоминающие бумажные снежинки. В них пишут романтические стихи и вкладывают подснежники.

В Эстонии в День святого Валентина не унывают: здесь принято обмениваться приятными подарками не только с любимыми, но и с друзьями, членами семьи. 14 февраля эстонцы празднуют день друзей и возвеличивают любовь не только романтическую, но и братскую. В Финляндии на День всех влюбленных подарки получают по большей мере женщины.

В Украине традиционно дарят сладости и валентинки. Также в этот день нередко устраивают вечеринки, челенджи, конкурсы. Также 14 февраля для украинцев – хороший повод признаться в любви и жениться.

Как украсить дом к празднику

Традиционными атрибутами праздника являются валентинки, сладости и всевозможные предметы в форме сердца – свечи, чашки, мягкие игрушки и тому подобное.

Романтические атрибуты праздника Фото из открытых источников

В соответствии со Днем влюбленных можно украсить дом – создать неповторимое романтическое настроение.

На дверь можно прикрепить венок из роз в виде сердца.

Романтичный веночек Фото из открытых источников

Чтобы украсить окна и потолок, подойдут гирлянды в виде сердец.

Гирлянда-валентинка Фото из открытых источников

В общем в доме можно создать романтический уголок, где можно и сделать удачные фото, и провести приятный вечер с любимым человеком. И удачного вам праздника.

Романтический уголок ко Дню святого Валентина Фото из открытых источников

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