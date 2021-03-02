Свобода слова "по звонку": Как СБУ кошмарит медиа и провайдеров

Офис президента сделал СНБО и СБУ инструментами расправы над политическими оппонентами Владимира Зеленского. Каждую пятницу Совет нацбезопасности, который всегда был органом без особых полномочий и смысла, начал штамповать решения о наложении санкций – в нарушение закона, против граждан Украины.

Об этом пишет 112ua.tv

С помощью такого решения и последующего указа Зеленского были закрыты три неподконтрольных власти телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Журналисты этих телеканалов, журналисты, которых боится власть, объединились и создали "Перший Незалежний". Но власть выключила из эфира и этот, новорожденный телеканал, который побыл в эфире лишь один час и за это время успел лишь получить поздравления с началом вещания. Руками СБУ, которая банально запугала провайдеров и вынудила их нарушить действующие договора вещание телеканала "Перший Незалежний" было прекращено. Имеем ситуацию, когда органы, призванные следить за законностью в стране, творят абсолютное беззаконие. При Зеленском государственная машина не соблюдает даже формальной видимости закона – это разрушает само понятие правового государства.

Закон СБУ не писан

"Перший Незалежний" стартовал в эфире вечером в пятницу, 26 февраля. Спустя час вещания канал был отключен на спутнике. Выяснилось, что это дело рук СБУ, которая разослала провайдерам письма с угрозами, требуя отключить "Перший Незалежний". Мотивация такого требования не просто безграмотна, она выглядит смехотворно из уст СБУ.

"У СБУ есть информация, что связанные с вышеуказанными лицами (имеется в виду Тарас Козак, на которого ранее наложили санкции, - ред.) люди совершают деятельность по восстановлению опасного для Украины вещания на базе ООО "ТАЙМ МЕДИА", - говорится в письмах СБУ. Далее Служба требует от провайдера "КОСМОНОВА БРОДКАСТ", владельца спутника, шведской компании SES ASTRA AB и почему-то Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратить распространение программ телеканала как несущего угрозу нацбезопасности.

112ua.tv

Напомним, канал отключили спустя час вещания. О чем свидетельствует письмо "КОСМОНОВА БРОДКАСТ":

112ua.tv

О каких угрозах национальной безопасности пишет СБУ, непонятно. Зато совершенно очевидно, что была дана команда выключить канал задолго до его старта в эфире – независимо от контента. Поскольку санкции к журналистам стали бы верхом беспредела, власти пошли иным путем. СБУ, которая имеет непомерно широкие возможности кошмарить частный бизнес, просто потребовала от провайдера выключить канал. Что совершенно незаконно.

"Это фактически приводит к узурпации власти, к жесточайшей цензуре вне закона", - комментирует 112ua.tv юрист Ростислав Кравец. "В связи с тем, что просьба СБУ была исполнена, можно прийти к выводу, что помимо рекомендаций каждому из провайдеров тоже были звонки, - добавляет юрист. - Тогда этим делом может заниматься Государственное бюро расследований. И вот оно уже может привлечь сотрудников Службы к ответственности".

"Перший Незалежний" уже обратился в суд и будет добиваться установления противоправности действий СБУ судом как нарушающих закон и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, осуществленных с превышением полномочий, носящих дискриминационный характер и являющихся актом незаконной цензуры.

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СБУ – орудие Зеленского для сведения счетов

При Зеленском СБУ так и не стала независимым органом, который бы оберегал национальную безопасность. Президент без политического опыта довольно быстро смекнул, что Служба – это хороший инструмент для сведения счетов с политическими оппонентами. Поэтому на должности главы СБУ оказался не опытный "чекист", а выходец из шоу-бизнеса и друг Зеленского Иван Баканов. Соответственно, и Служба при таком главе превратилась в "маски-шоу".

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Так, ранее Офис президента попытался "отжать" канал "112 Украина" у Тараса Козака. По указке ОП СБУ потребовала арестовать корпоративные права телеканала и передать медиа в управление АРМА. Шевченковский райсуд Киева 6 августа 2020 года отказал СБУ и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала "112 Украина", посчитав эти действия силовиков незаконными. В последующем суд апелляционной инстанции подтвердил законность решения Шевченковского районного суда.

Тогда Офис президента пошел иным путем и появилось уже упомянутое решение о санкциях на Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – откровенный акт политической расправы над оппонентом, совершенный без публикации каких-либо доказательств, в нарушение закона, запрещающего применять санкции против граждан Украины.

Следует также добавить, что СБУ сегодня является "крышей" для ряда неонацистских радикальных группировок, которые выполняют "грязную" работу в интересах Службы. Неоднократно радикалы нападали на журналистов, но никакой реакции от правоохранительных органов не было. Как не было ее и после обстрела здания канала из гранатомета. СБУ даже не подумала о необходимости расследовать этот теракт.

Такие действия СБУ уничтожают не только доверие к самой спецслужбе, они подрывают доверие к Украине как к правовому государству.

В гражданском обществе свобода слова, в том числе и в СМИ, должна регулироваться не по звонку из СБУ и не в приказном порядке постановлениями и указами президента, а деятельностью общественных организаций и ассоциаций. Вместо этого имеем жандарма с дубиной, который четко выполняет волю своего хозяина, насколько бы абсурдной она ни была.