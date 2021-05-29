Световые и музыкальные шоу и не только: Топ фонтанов Украины, которые стоит увидеть хотя бы один раз

Вечерние перфомансы от Киева и Умани до Одессы

Фонтан "Жемчужина любви" в Умани Черкасской области Фото из открытых источников

Через несколько дней наступит лето. Многие уже с нетерпением ждут отпуска, чтобы поехать на отдых. Кто-то планирует путешествовать к морю, пока другие ищут варианты для небольшого путешествия в другой город.

Во многих населенных пунктах включили фонтаны. И в некоторых городах простор вечером возле них превращается в настоящую сказку – с музыкой, иллюминацией и струями воды в десятки метров. Куда ехать в Украине, чтобы посмотреть на действительно особые фонтаны, читайте далее в нашем материале.

"Большой" и "Малые" фонтаны в Киеве

Расположены на Майдане Независимости. Это одно из самых главных украшений столицы. Комплекс фонтанов был поврежден во время событий 2013-2014 годов. Во время реконструкции его фактически построили снова. Теперь он имеет 18 акустических систем, 75 насосных агрегатов и 600 светодиодных светильников.

Самая высокая струя воды "Большого" фонтана достигает 35 метров, "Малых" - 15 м. Музыку и композиции для них выбирали киевляне во время голосования. График работы фонтанов – с 12:00 до 23:00. Световой и музыкальный сопровождения с 20:00 до закрытия.

Русановские фонтаны

Возвели в 70-х годах ХХ века. Они расположены на Левом берегу Днепра вдоль одноименного жилого массива в Киеве. Комплекс гейзерных фонтанов можно увидеть в южной части Русановского канала. Их струи воды достигают 30 метров в высоту.

Обычно фонтаны запускают в мае и выключают в конце октября. Сейчас можно увидеть 12 разноцветных фонтанов, которые исправно функционируют с 07:00 до 09:00 и 17:00 до 23:00. В выходные дни они работают только во второй половине дня. Световое сопровождение начинается только после 8 часов вечера.

Добраться сюда можно от метро "Левобережная", "Дарница" или "Гидропарк". Самый удобный вариант доехать автобусом до остановки "бульвар Игоря Шамо".

Винницкий фонтан Roshen

Построен в русле реки Южного Буга недалеко от острова Кемпы. По состоянию на сегодня это самый большой в Украине и Европе плавучий фонтан. Стоимость этого проекта составила 37 млн грн. Интересно также то, что светомузыкальный фонтан зарегистрирован как стояночное судно.

В отличие от других он использует воды реки. Для функционирования привлекаются лазерный проектор с экраном. Он состоит из водно-воздушной смеси, которая распределена вдоль самого фонтана. Именно она позволяет демонстрировать на нем видео в формат 3D. Высота центральной струи достигает 63 метров. Фонтан подсвечивают 560 подводных фонарей.

Фонтан "Жемчужина любви"

Расположен в Умани Черкасской области. Это комплекс фонтанов на воде и суше в парке Тараса Шевченко и на Осташевском пруду города. Его создали, чтобы увеличить количество туристов. Раньше главной туристической аттракцией был Софиевский парк, а теперь есть новая достопримечательность.

Самая высокая струя воды достигает 19 метров. Есть несколько дополнительных высотой около 1,9 м. Основная чаша фонтана имеет площадь 450 квадратных метров. Работает обычно с пятницы по воскресенье. Главная тема шоу - любовь. Кроме того, этот фонтан входит в тройку крупнейших в Украине.

Зеркальная струя

Также известен как "Стеклянный". Является одним из современных символов Харькова. Это фонтан и альтанка одновременно. Расположен в сквере "Победа". Построен в 1947 году по проекту украинского архитектора В. И. Коржа. Вся конструкция имеет вес 350 тонн. Отмечается, что в нее входят 137 форсунок, 135 прожекторов и 2 системы искусственного тумана.

Сама альтанка имеет вид трехъярусной арочной конструкции, которая опирается на 4 колонны. Они имеют украшения в форме пилястров ионического ордера. Кроме того, стены чаши фонтана облицевали мрамором. Также в этом году возле Зеркальной струи высадили 9 тысяч цветов и разбили пять клумб.

Фонтан" Зеркальная струя " в Харькове Фото из открытых источников

Фонтан "Садко"

Расположен в Сумах. Чтобы попасть сюда, нужно ориентироваться на пересечение улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади. Это одно из самых популярных мест для молодежи. Его проектировал в 1975 году киевский архитектор Евгений Куликов. Название фонтан получил от героя Садко из новгородских преданий.

Изначально для бронзовой скульптуры не выделили место. Только в 1985 году это изменилось. Было издано распоряжение об установке фонтана бассейна. В 2010 году провели капитальный ремонт. Вместо старых мраморных плит фонтан обложили красным гранитом с черными вкраплениями. В темное время суток особую красоту ему придают разноцветные огни иллюминаций. Рядом также можно увидеть несколько сооружений еще XIX века.

Фонтан "Садко" в Сумах Фото из открытых источников

"Фонтан жизни"

Расположен на площади Маяковского в Запорожье. Имеет один из самых больших шаров в Украине, который вращается под действием воды. Ее вес 3,8 тонн. Вокруг фонтана можно увидеть разнообразные скульптуры – они отражают историю Украины и быт нашего народа. Это казак Мамай, чумаки, скифы и Каменные могилы.

У фонтана постоянно проводят культурные мероприятия. Здесь выступают танцевальные и песенные коллективы, а также конкурсы. Сам фонтан изготовлен из смальты и гранита Янцевского карьера. Центральная композиция посвящена ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Ночью не подсвечивается.

"Фонтан жизни" и скульптуры возле него в Запорожье Фото из открытых источников

Светомузыкальный фонтан в Одессе

Расположен на пляже "Аркадия". Это первый в Одессе и второй в Украине светомузыкальный фонтан. Открыт летом 2014 года. Имеет десятки струй воды. Они достигают высоты в 20 метров и подсвечиваются всеми цветами радуги. Рядом с фонтаном есть множество ночных клубов, ресторанов и кафе, где можно хорошо провести время с друзьями.

Напоминаем, что ранее выходил материал об Одессе, в котором рассказывается о топе самых интересных достопримечательностей города: Воронцовском дворце, улице Дерибасовской и доме с одной стеной.

Также есть материал об отдыхе у моря, где можно прочитать о преимуществах Кинбурнской косы, острова Джарылгач и других населенных пунктов-курортов.