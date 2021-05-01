Светлый праздник Воскресения Христова: Топ поздравлений в стихах и прозе

Праздник – хороший повод поздравить не только родных и близких, но и тех людей, общение с кем по каким-то причинам "потерялось"

Пасха Pixabay

Вот-вот верующие восточного обряда будут отмечать светлый праздник, который символизирует торжество жизни над смертью – Воскресение Христово. Пасха – это древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года.

Этот день принято встречать радостно и веселиться. А еще праздник – хороший повод извиниться перед теми, кого обидели, простить всех обидчиков и поздравить родных, друзей, знакомых со Светлым Воскресением Христовым.

Мы подготовили несколько вариантов поздравлений к Пасхе.

Поздравления в прозе

Фото из открытых источников

Христос воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.

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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и покой, над головой будет мирное небо, а рядом – любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

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Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

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В этот светлый христианский праздник Пасхи, хочу пожелать каждому дому мира, взаимопонимания, терпения, веры и духовного развития! Пусть каждый ваш поступок и действие будут праведными, пусть вы и ваши близкие живут только в согласии с богом и с самим собой! Христос воскрес!

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Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос воскрес! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, близким здоровья, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресение Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Вас Господь!

Поздравления в стихах

Фото из открытых источников

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: "Случилось чудо!"

Звучит: "Христос воскрес!"

Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

Христос воскрес, Христос воскрес!

Ликуют небо, солнце, лес.

Большое чудо, в этот час

Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,

Пусть будет смелым каждый шаг,

Здоровье будет и везение.

С Господним Светлым Воскресением!

***

С Великой Пасхой поздравляем,

В добре и мире жить желаем,

Любить людей и всех прощать,

Дарить добро и благодать,

В гармонии с собою жить,

Земные чудеса творить,

Ведь для того Христос воскрес,

Чтоб этому учить с небес!

***

Пришло Святое воскресенье,

И возвестил нам благовест:

Во имя вечного спасенья

Христос воскрес. Христос воскрес!

Хранимы будьте небесами,

Живите много-много лет.

Иисус в душе навеки с вами,

Он сбережет от зла и бед.

Желаем светлых дней пасхальных,

Ведь это чудо из чудес.

Забудьте про свои печали –

Христос воистину воскрес!

***

Случилось чудо из чудес –

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нем.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"