Суд по делу о сбитом самолете рейса МН17: Что стоит знать о начале слушаний дела по существу

Катастрофа МН17 Фото из открытых источников

Обвиняемые в катастрофе самолета на судебное заседание не явились

Накануне в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о сбитом самолете рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года. Начался новый раунд рассмотрения дела – слушания по существу.

О деталях первого дня судебного заседания рассказываем подробнее.

Возобновление судебных заседаний по делу о сбитом самолете

В понедельник, 7 июня, окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу по уголовному делу о сбитом самолете рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Обсуждение продлится в течение трех дней 8-10 июня в судебном комплексе "Схипхол". Во время процесса суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела. Обвинение получит возможность ответить на материалы 17 и 18 июня, после чего слово будет иметь защита.

Суд сосредоточится на обсуждении трех главных вопросов: сбит ли самолет ракетой "Бук", была ли ракета выпущена с поля неподалеку от Первомайского и принимали ли в этом участие обвиняемые.

Подсудимые – россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко – до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов единственный, кто назначил защитную группу, а остальных судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Чтобы привлечь внимание к судебному слушанию инициативная группа в Гааге напротив здания посольства РФ в Нидерландах поставила 298 белых стульев в память о жертвах сбитого самолета.

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Итоги первого дня слушаний

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс проинформировал, что ни один из четырех обвиняемых на суд не явился. "Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Харченко не появились в суде. Им было сообщено об этом слушании. Дела против этих трех подозреваемых продолжаются заочно. Это одновременное, но не совместное слушание уголовного дела против четырех подозреваемых", – отметил он.

По его словам, четвертый – Олег Пулатов, направил в суд команду адвокатов. Из-за них, в частности, начало слушаний и началось позже. Адвокаты пытались продвинуть на рассмотрение другие версии сбивания самолета или же доказать иммунитет обвиняемого как комбата. Суд все замечания отверг и взялся за версию, представленную обвинением.

Председательствующий судья также отметил, что уголовное дело о крушении самолета рейса МН17 состоит из 65 тысяч страниц.

По словам судьи во время рассмотрения дела по сути не будут обсуждать абсолютно все, что было представлено в материалах дела – только основные моменты.

При этом сторона обвинения и защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова могут акцентировать внимание суда на конкретных деталях по делу.

Он также отметил, что непосредственно позиция суда будет объявлена только после завершения рассмотрения дела по существу.

А вот США окончательно отказались от передачи снимков запуска ракеты "Бук", которые могли бы помочь установить виновных. Во время судебных слушаний представитель Министерства юстиции Нидерландов заявил, что США предоставили доступ к снимкам представителю прокуратуры, но отказались передавать их в суд.

Сообщалось, что в 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявлял, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет. Во время судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.

"Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки", – отметили в министерстве.

В свою очередь, США объясняют свой отказ обеспечивать дальнейшее сотрудничество соображениями "защиты источников разведки".

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Что дальше

Сегодня суд начнет рассмотрение вопросов по оружию, которым был сбит самолет рейса МН17, был ли самолет сбит ракетой "Бука", была ли она запущена с поля вблизи поселка Первомайское, а также роль четырех подсудимых.

Кроме того, суд должен ответить защите Олега Пулатова относительно просьбы к суду зачитывать отдельные части в материалах дела по требованию адвокатов одного из четырех начальных обвиняемых в деле о сбитом пассажирском лайнере, если их считают важными для вынесения решения.

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Раунд слушаний дела по существу продлится с перерывами до сентября. Будут допрашивать свидетелей, которых можно привести в зал, будут спрашивать показания других.

Будут представлять вещественные доказательства. То, что невозможно принести в зал, судьи уже осмотрели. Так, в конце мая осмотрели обломки сбитого самолета. Тогда суд впервые увидел реконструкцию МН17.