Субсидия на оплату ЖКУ: Как получить помощь при наличии долгов и что будет с тарифами на энергоресурсы
Получить субсидию можно и при наличии задолженности за коммунальные услуги
Отопительный сезон во многих городах Украины уже начался, поэтому в следующем месяце потребители получат квитанции на уплату комуслуг со значительно большими суммами. Украинцы, которые имеют небольшой уровень дохода, и даже задолженность по оплате ЖКУ, все же могут воспользоваться государственной помощью и получить субсидию. Однако есть определенные условия.
Подробнее о правилах получения социальной помощи и особенностях перерасчета размера выплат рассказываем далее.
Как получить субсидию с долгами за ЖКУ
Лица, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и не имеющие возможности платить их, могут получить субсидию. Для этого нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты по вопросу назначения пособия.
"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", - отметили в Минсоцполитики.
В ведомстве добавили, что по вопросу заключения договора потребителям следует обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
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Лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, не будут иметь права на получение субсидии.
"Субсидия не назначается, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко - или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)", - говорится в публикации.
Узнать о наличии задолженности можно в Едином реестре должников. Доступ открыт, бесплатный, поэтому можно получить всю информацию самостоятельно по ссылке - https://erb.minjust.gov.ua.
Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, превышающей 100 тыс. грн, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).
Как отмечается, право на субсидию не имеют домохозяйства, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн.
Не назначается субсидия и лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.
Как проверить назначение субсидии
Украинцы могут проверить назначение жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.
Как сообщили в Министерстве социальной политики, для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, суммы ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело – наименование органа социальной защиты населения.
По данным пресс-службы ведомства, информация в реестре обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц.
Реестр находится в открытом доступе по адресу https://subsidii.ioc.gov.ua.
Какие правила в субсидировании действуют осенью
В августе Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Однако она останется актуальной только в случае введения в регионе красного уровня карантина. Такая норма действует в Украине с 1 октября.
Также в этом году перед отопительным сезоном провели верификацию субсидиантов. И 200 тысяч субсидиантов не прошли автоматическую проверку из-за несоответствия критериям, которые дают право на получение субсидии.
А вот в случае изменения тарифов на коммунальные услуги размер помощи получателям субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересматриваться автоматически без обращений граждан.
Что будет с тарифами на ЖКУ осенью
Стоимость энергоресурсов в Украине в отопительном сезоне 2021-22 будет высокой. При этом снизили тариф на электроэнергию для бережливых потребителей.
А вот месячная цена на газ для потребителей продолжает расти - в октябре некоторые газоснабжающие компании установили стоимость более 30 грн за кубометр. При этом годовая цена на голубое топливо остается неизменной.
Значительно увеличится тариф на отопление - стоимость также устанавливают компании-поставщики. Эксперты не исключают, что украинцы в этом отопительном сезоне будут платить за тепло в полтора-два раза больше.
Чтобы сдержать стремительный рост цен на централизованное отопление в конце сентября местные власти, НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров заключили меморандум относительно неизменных цен на тепло для населения в течение всего отопительного сезона.