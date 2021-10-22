Субсидия на оплату ЖКУ: Как получить помощь при наличии долгов и что будет с тарифами на энергоресурсы

Получить субсидию можно и при наличии задолженности за коммунальные услуги

Фото из открытых источников

Отопительный сезон во многих городах Украины уже начался, поэтому в следующем месяце потребители получат квитанции на уплату комуслуг со значительно большими суммами. Украинцы, которые имеют небольшой уровень дохода, и даже задолженность по оплате ЖКУ, все же могут воспользоваться государственной помощью и получить субсидию. Однако есть определенные условия.

Подробнее о правилах получения социальной помощи и особенностях перерасчета размера выплат рассказываем далее.

Как получить субсидию с долгами за ЖКУ

Лица, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и не имеющие возможности платить их, могут получить субсидию. Для этого нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты по вопросу назначения пособия.

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", - отметили в Минсоцполитики.

В ведомстве добавили, что по вопросу заключения договора потребителям следует обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

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Лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, не будут иметь права на получение субсидии.

"Субсидия не назначается, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко - или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)", - говорится в публикации.

Узнать о наличии задолженности можно в Едином реестре должников. Доступ открыт, бесплатный, поэтому можно получить всю информацию самостоятельно по ссылке - https://erb.minjust.gov.ua.

Фото из открытых источников

Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, превышающей 100 тыс. грн, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Как отмечается, право на субсидию не имеют домохозяйства, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн.

Не назначается субсидия и лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.

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Как проверить назначение субсидии

Украинцы могут проверить назначение жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, суммы ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело – наименование органа социальной защиты населения.

По данным пресс-службы ведомства, информация в реестре обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц.

Реестр находится в открытом доступе по адресу https://subsidii.ioc.gov.ua.

Какие правила в субсидировании действуют осенью

В августе Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Однако она останется актуальной только в случае введения в регионе красного уровня карантина. Такая норма действует в Украине с 1 октября.

Фото из открытых источников

Также в этом году перед отопительным сезоном провели верификацию субсидиантов. И 200 тысяч субсидиантов не прошли автоматическую проверку из-за несоответствия критериям, которые дают право на получение субсидии.

А вот в случае изменения тарифов на коммунальные услуги размер помощи получателям субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересматриваться автоматически без обращений граждан.

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Что будет с тарифами на ЖКУ осенью

Стоимость энергоресурсов в Украине в отопительном сезоне 2021-22 будет высокой. При этом снизили тариф на электроэнергию для бережливых потребителей.

А вот месячная цена на газ для потребителей продолжает расти - в октябре некоторые газоснабжающие компании установили стоимость более 30 грн за кубометр. При этом годовая цена на голубое топливо остается неизменной.

Значительно увеличится тариф на отопление - стоимость также устанавливают компании-поставщики. Эксперты не исключают, что украинцы в этом отопительном сезоне будут платить за тепло в полтора-два раза больше.

Чтобы сдержать стремительный рост цен на централизованное отопление в конце сентября местные власти, НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров заключили меморандум относительно неизменных цен на тепло для населения в течение всего отопительного сезона.