Субсидии в Украине: Как изменили порядок получения помощи и кому откажут в выплатах

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Кабмин в очередной раз изменил правила получения субсидии - отказать в начислении могут 2-3% субсидиантов

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг – помощь для многих семей, особенно в период значительного увеличения тарифов на энергоресурсы. Однако власть почти перед каждым отопительным сезоном проводит проверку получателей субсидий, чтобы выявить тех, кто получает ее без основания, и тем самым, сократить количество субсидиантов. В апреле Кабмин внес очередные изменения относительно получения помощи, а в мае их скорректировал. Ориентировочно 2-3% субсидиантов могут остаться без помощи.

О последних изменениях в системе субсидирования украинцев и действующем порядке получения субсидий в материале "Першого Незалежного" подробнее дальше.

Как изменили правила предоставления субсидий

19 мая этого года Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения жилищных субсидий, скорректировавши Положение о порядке назначения жилищных субсидий.

Одно из главных нововведений – все субсидии теперь выдают наличными. Такой переход на денежную форму назначения субсидий позволит украинцам грамотно управлять остатками средств после всех расчетов.

Также, в соответствии с подпунктами 1, 2, 4, 8-10 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, субсидии не назначат тем украинцам, которые:

купили по меньшей мере одну квартиру, земельный участок, автомобиль или любой товар на сумму более 50 тысяч гривен в течение года, предшествующего году обращения за субсидией;

банковские депозиты в сумме более 100 тысяч гривен (только 19 мая правительство увеличило до 100 000 грн максимально допустимую сумму депозита, который позволяет вкладчику получать субсидию);

купили или продали валюты и банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен за год до обращения за субсидией;

декларируют отсутствие доходов и находившихся за границей более 60 дней (кроме командировок, лечения или ухода за ребенком);

имеют задолженность по оплате коммунальных услуг и/или алиментов за более чем три месяца;

не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;

имеют автомобили, которым менее 5 лет с даты выпуска;

имеют два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;

не имеют доходов и вместе с тем нигде не учатся, не работают и не имеют статуса безработного;

имеют квартиру площадью более 130 кв. м или дом площадью более 230 кв. м.

При этом автоматически переназначат субсидии почти 2,5 миллионам домохозяйств, которые получали ее в течение отопительного сезона 2020-2021 годов. Однако это не будет касаться домохозяйств, которым:

субсидии предоставляли в безналичной форме – им нужно получить данные для выплаты средств в наличных;

назначали помощь по фактическому месту жительства (это арендаторы жилья; внутренне перемещенные лица) – им нужно подтвердить место фактического проживания;

назначали субсидию без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в помещении, не проживающих по месту регистрации, – им нужно актуализировать данные о том, что отдельные лица не проживают по месту регистрации.

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Как получить субсидию в 2021 году

Для оформления государственной помощи нужно подать новое заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах. Получить их можно бесплатно в органах предоставления субсидий, также их можно распечатать с сайта Министерства социальной политики.

Обратиться за субсидией можно через уполномоченных лиц территориальных общин и ЦПАУ, а также в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органах городских советов.

Также можно отправить заполненные бланки для оформления субсидии по почте в адрес органа социальной защиты или обратиться через электронный сервис на сайте Минсоцполитики.

В более 98% случаев назначения субсидий, которые ранее рассматривали комиссии, образованные органами местной власти, отныне будут назначать органы социальной защиты населения на основании предоставленных гражданами документов. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается втрое – с 30 до 10 дней.

Сколько в Украине субсидиантов?

В марте субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,9 млн домохозяйств, а в апреле – 3,016 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в марте составил 1685 гривен, а в апреле – 923 гривны.

Всего в апреле субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг начислено на общую сумму 2,5 миллиарда гривен. Из этой суммы наличными государство выплатило 2,34 миллиарда гривен помощи, а в безналичной форме – 0,15 миллиарда гривен.

Злоупотребления граждан с получением субсидий

За I квартал этого года украинцам выплатили уже 18,2 млрд грн льгот и жилищных субсидий. Чтобы быть уверенными в целевом использовании выделенных средств, государство пытается исключить из числа субсидиантов тех людей, чьих доходов достаточно для оплаты коммунальных услуг.

Поэтому Министерство социальной политики регулярно проводит верификацию, то есть проверку, выявляя лиц, которым фактически не нужна субсидия. К "маркерам", которые помогают выявлять таких граждан, относятся проверка доходов украинцев, их счетов в банках, депозитов и последних покупок.

К примеру, из тех трех миллионов субсидиантов, что в течение прошлого отопительного периода получали госпомощь, около 90 тысяч человек задекларировали недостоверную информацию. А за последний год 830 получателей субсидий приобрели валюту на 140 миллионов гривен. Это означает, что в Украине есть определенная доля субсидиантов, которые не желают платить налоги, а хотят получать помощь от государства, имея значительные состояния.

Последняя проверка помогла выявить следующие способы злоупотреблений:

предоставление недостоверной информации о составе семьи или сокрытие информации об изменении состава семьи;

непредоставление данных о покупки на сумму свыше 50 000 грн (автомобилей, других транспортных средств, любого имущества) или одномоментное приобретение валюты в больших объемах;

сокрытие данных о взносах в уставные капиталы юридических лиц, большие благотворительные взносы на развитие предприятий и приобретение акций.

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В Министерстве социальной политики отмечают, что по-настоящему уязвимым слоям населения, для которых уплата коммунальных услуг в полном объеме является непосильной, не стоит волноваться. Мол, проверка покажет – кому действительно нужна помощь от государства, а кто скрывает свое истинное имущественное положение и пытается избежать уплаты налогов в виде коммунальных услуг.