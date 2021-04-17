Субсидии на оплату ЖКУ в Украине: Что может измениться в правилах назначения помощи

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Кабмин предлагает при назначении субсидии учитывать средства от депозитов, дивиденды от ценных бумаг

Правительство пересмотрело условия оформления помощи гражданам на уплату жилищно-коммунальных услуг. Предлагают добавить к доходу, который учитывается при начислении субсидии, средства, полученные от депозитов, дивиденды и тому подобное.

Какие изменения предлагают внести в условия оказания помощи и как ее получить в неотапливаемый сезон, рассказываем далее.

Изменения в правилах оформления субсидий

Накануне Кабинет министров Украины принял проект постановления, согласно которому ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий.

В Министерстве финансов отметили, что документом устанавливается:

при назначении субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и тому подобное;

прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

ужесточаются требования при назначении субсидий в части осуществления одноразовых стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

Пока дополнительной информации об изменениях относительно последнего пункта нет.

Как оформить субсидию в неотапливаемый сезон

Жилищная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного/неотопительного сезона, но не больше чем на 12 месяцев. По истечении срока предоставления субсидии выполняется автоматическое назначение на следующий период:

- на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;

- на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

При начислении субсидии на неотопительный сезон учитывается доход за III-IV кварталы предыдущего календарного года.

В случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного (неотопительного) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

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Кому не назначают субсидию

В украинском законодательстве прописан перечень граждан и ситуаций при которых помощь по уплате жилищно-коммунальных услуг не предоставляется. Среди них:

- общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов;

- кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии без обращения совершил покупку земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства (механизма), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги, кроме жилищно-коммунальных услуг в пределах норм потребления и медицинских услуг, связанных с обеспечением жизнедеятельности, на сумму, которая на время обращения превышает 50 тыс. гривен;

- если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности транспортное средство, подлежащее государственной регистрации и с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа);

- если в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этом периоде, по информации ГФС, Пенсионного фонда Украины, у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии, они получали среднемесячный совокупный доход меньше минимальной заработной платы, установленной по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, они не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, кроме военнослужащих, а также лиц, в отношении которых имеется задолженность работодателя по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, или лиц, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

- если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, или не платит суммы к возврату, определенные соответствующим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения;

- в случае получения от предприятий – поставщиков услуг информации о наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан. Жилищная субсидия в таком случае назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке;

- если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко - или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

При наличии указанных выше условиях решения о назначении (неназначении) субсидии может быть принято специальными комиссиями при местных органах власти на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи, с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.

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Куда обращаться за оформлением субсидии

Чтобы оформить помощь, лицо, зарегистрированное или проживающее в жилом помещении, должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

С 1 января 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае отправки их на бумаге по почте или в электронной форме.

Для оформления субсидии онлайн надо перейти по ссылке "оформление субсидии онлайн" на странице https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

В бумажном виде заявления с необходимыми документами также принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностными лицами центра предоставления административных услуг.

Для назначения жилищной субсидии в общем случае необходимо подать лишь два документа – заявление и декларация.