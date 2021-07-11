Структура учебного года, его форма и изменение норм питания: Чего ожидать украинским школьникам с 1 сентября

В МОН не исключают возможности введения дистанционной формы обучения в отдельных регионах

Фото из открытых источников

Чуть больше чем через месяц начнется новый учебный год. Учитывая то, что пандемию коронавируса в Украине не побороли, не исключен переход на дистанционную форму обучения. Однако в МОН все же надеются, что вакцинация поможет провести учебный год традиционно.

Подробнее о подготовке к новому учебному году и ожидаемых изменениях рассказываем далее.

Каким будет новый учебный год

Начать занятия в образовательных учреждениях планируют традиционно в День знаний 1 сентября. А закончиться учебный год должен не позднее 1 июля. Продолжительность каникул в течение учебного года-минимум 30 календарных дней.

Большинство школ Украины учатся по классической семестровой системе, включающей в себя 4 четверти, объединенные в 2 семестра.

Поэтому, такая система обучения предусматривает 4 каникулярных периода:

осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года;

весенние каникулы - 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года.

При этом, на длительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса, как это было с осенними каникулами 2020 года.

Продолжительность учебного года должна составлять не менее:

720 учебных часов в начальной школе (1 – 4 классы),

890 учебных часов – в гимназии (5 – 9 классы),

1110 учебных часов – в лицее (10 – 12 классы).

Принципиально новое питание в школах

С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания, которые утвердили в конце марта. В Минздраве рассказали, новые нормы будут действовать не только в школах, но и дошкольных учебных заведениях, учреждениях профтехобразования, учреждениях оздоровления и отдыха.

Фото из открытых источников

В новых нормах питания не будет кондитерских изделий, поскольку они содержат большое количество сахара и трансжиры, ограничится потребление соков из-за содержания в них большого количества сахаров. Также намерены отказаться от использования консервов (мясных, рыбных, овощных) из-за высокого содержания соли и возможного наличия консервантов. Будет уменьшено потребление хлеба и картофеля.

Зато новые нормы питания предусматривают увеличение потребления молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.

Разработали и представили новое меню для разных возрастных групп школьников, подробнее с которым можно узнать по ссылке.

Однако в МОН сообщили, что не все школы перейдут на новое меню сразу. Ведомство ввело переходный период, ввиду объективных трудностей с организацией закупок пищевых продуктов и услуг по питанию, возникающих у учебных заведений. Переходный период продлится с 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года.

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Меры минимизации распространения COVID-19 в школах

В ВОЗ предложили, чтобы ученики и сотрудники школы, которые имеют симптомы простуды и находятся в регионе с высокой заболеваемостью COVID-19, посещали школу только при отрицательном результате теста на коронавирус. Вместе с тем другие профилактические меры по измерению температуры, например, считаются неэффективными.

И в столичных школах оценили такую рекомендацию. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе киевской гимназии №261 Светлана Нарусевич отметила, что инициатива ВОЗ по тестированию школьников является необходимым условием для того, чтобы снова не вернуться к дистанционному образованию, которое еще не до конца отшлифовано в Украине и вызывает ряд проблем.

Фото из открытых источников

Тестирование в школах может быть организовано как на уровне местных органов самоуправления, так и совместными усилиями Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки и других профильных ведомств Кабинета министров Украины.

К тому же, в Украине с мая началась кампания по вакцинации педагогов, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса в образовательных учреждениях. Узнать подробнее о нюансах прививки работников образования можно здесь.

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Дистанционное или очное обучение

А вот с форматом обучения в новом учебном году пока окончательно не определились. министр образования Сергей Шкарлет заверил что позиция МОН такова – детские сады, специальные учреждения и учащиеся 1 – 4 классов обязательно должны учиться очно.

По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а по "окраске" территорий. Так, в красных зонах придется работать в рамках дистанционного образования.

Ранее в МОН сообщали, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории отдельных регионов.

В то же время председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер добавила, что возвращение детей к очному обучению с сентября 2021 года зависит и от темпов вакцинации.