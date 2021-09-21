Стрельба в университете Перми, рассмотрение госбюджета-2022 и решение о внедрении желтой зоны в Украине: Главное на утро 21 сентября

Адаптивный карантин в Украине будет действовать до конца года

Трагедия в Пермском университете 59.ru

Накануне произошла трагедия в Пермском университете - там вооруженный мужчина застрелил по меньшей мере 8 человек.

А сегодня в Украине будет рассматриваться несколько важных вопросов. Народные депутаты будут обсуждать проект госбюджета на 2022 год. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности будет анализировать ситуацию с распространением коронавируса в Украине.

Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.

Стрельба в Пермском университете

В понедельник, 20 сентября, вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Около 11 утра преступник в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего направился к восьмому корпусу вуза. Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон.

Фото из открытых источников

Следственный комитет России сообщил, что погибло по меньшей мере 8 человек. Подробнее о причинах стрельбы и личности нападавшего читайте здесь.

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Рассмотрение госбюджета-2022

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Подробнее с основными показателями главной сметы можно ознакомиться по ссылке.

Общая сумма расходов бюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн 24 канал

Кроме того, председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что во вторник Верховная Рада рассмотрит и блок социальных законопроектов.

Решение о внедрении желтой зоны в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение об установлении желтого уровня эпидемической опасности по всей Украине с 22 сентября на заседании во вторник, 21 сентября.

Подробнее об условиях работы учебных заведений с 20 сентября можно узнать по ссылке.

А в понедельник,20 сентября, Кабинет министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года, хотя текущая эпидемическая ситуация контролируемая.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 21 сентября в Украине обнаружили 2 355 805 случаев коронавируса, 2 233 573 человека выздоровели, 55 056 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 5 159 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 463 ребенка и 129 медработников. За сутки умерли 137 человек, выздоровели – 2 156 пациентов, госпитализированы 1 086 человек.

В мире по состоянию на утро 21 сентября обнаружили 229 835 231 случай коронавируса, 206 515 718 человек выздоровели, 4 713 636 - умерли.

Низкие запасы зерна в Украине

В Государственном агентстве резерва заявили, что запасы зерна сейчас находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования.

Цельнозерновые продукты снижают риск ряда заболеваний Валентин Спринчак / ТАСС

К тому же, на предприятиях Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения – 2 года.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 20 сентября, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новомихайловка, Катериновка, Новоалександровка и Широкино.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

По состоянию на 7 часов утра, 21 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, дождливо на севере и востоке Украины. Дневная температура на западе на севере составит +7...+12, ночью +3...+7. В Закарпатской области днем теплее +12...+14.

Прогноз погоды на 21 сентября Укргидрометцентр

В центральных областях страны днем ожидается +8...+13, ночью +4...+8. На востоке и юге страны дневная температура ожидается в пределах +12...+17, ночью +6...+11.

В Киеве дождливо, днем прогнозируется +7...+9, ночью +5...+7.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала информация, о чем будет говорить президент Украины Владимир Зеленский на Генасамблее ООН.

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