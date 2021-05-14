Стратегические соглашения с Францией, обыски в КГГА и столичной подземке: Главные новости утра 14 мая

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КГГА Wikimedia

Накануне продолжились обыски в департаментах Киевской городской государственной администрации. Пожаловали с обысками и в столичную подземку.

Среди прочего стоит отметить, что Украина и Франция подписали стратегические соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро.

Об этом и кое-чем другом рассказываем дальше.

Обыски в КГГА и столичной подземке

Прокуратура Киева в четверг, 13 мая, провела обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Правоохранители проверяли факты возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц Департамента во время согласования и выдачи разрешений, в частности на строительство или реконструкцию объектов в Киеве.

Фото из открытых источников

Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в столице провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Обыски провели в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

А в ходе обысков в департаменте социальной политики КГГА, которые провели 12 мая, семи бывшим и действующим должностным лицам сообщили о подозрении.

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Стратегические соглашения с Францией

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр анонсировал подписание с Украиной четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму 1,3 миллиарда евро.

Французский политик рассказал, что эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите.

Фото из открытых источников

Также Ле Мэр отметил, что экономические отношения между Украиной и Францией очень динамичны и находятся на "правильном пути".

Изменения в составе СНБО

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 мая, издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Герман Галущенко Фото из открытых источников

Глава государства ввел в СНБО нового министра энергетики Германа Галущенко.

Вероятное повышение стоимости проезда в столичном метро

Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят киевского городского главу Виталия Кличко и Киевскую городскую раду поднять плату за проезд или выделить дополнительные средства из бюджета города для поддержки предприятий.

Фото из открытых источников

По расчетам предприятия, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Существующий тариф, который составляет 8 гривен, не пересматривался с 2018 года.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 14 мая в Украине обнаружили 2 143 448 случаев коронавируса, 1 832 601 человек выздоровел, 47 620 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников. За сутки умерло 287 человек, выздоровело – 15 958 пациентов, госпитализированы 2195 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинировать от коронавируса 100% украинского населения не удастся. По его словам, в министерстве надеются вакцинировать по крайней мере 70% взрослых украинцев.

В мире по состоянию на утро 14 мая обнаружили 161 845 664 случая коронавируса, 139 674 081 человек выздоровел, 3 358 998 – умерло.

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Победа "Динамо"

Киевское "Динамо" 13 мая выиграло Кубок Украины, одолев в финале турнира луганскую "Зарю". Победный матч принес киевлянам 37-й кубковый трофей в истории "Динамо". Это третий трофей киевлян в сезоне.

Судьбу финального матча турнира решил экстра-тайм, во время которого киевлянам удалось забить победный гол.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Лебединского, Гнутово, Павлополя, Новоселовки, Песков, Новотроицкого, Пивденного, Водяного.

В результате вражеского обстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков по всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, а местами и грозы. Только в северных, восточных и одном центральном регионе будет без осадков.

На севере страны столбик термометра поднимется от 19 до 22 градусов с отметкой "+", а на юге – от +19 до +26 градусов.

Укргідрометцентр

На западе Украины прогнозируется несколько более прохладная погода – 16-18 градусов тепла, а на восток придет настоящее лето: 24-27 градусов тепла.

Температура воздуха будет достигать +18...+25 градусов в центральных регионах. В Киеве обещают хоть дождливую, однако теплую погоду – 19-21 градус с отметкой "+".

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о скандале вокруг жены члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

Можна роздягтися і пробігти по центру міста - це теж буде піар! | Скандал навколо дружини Лещенка ???? Можна роздягтися і пробігти по центру міста - це теж буде піар! | Скандал навколо дружини Лещенка ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 12 мая 2021 г.

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