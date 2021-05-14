Стратегические соглашения с Францией, обыски в КГГА и столичной подземке: Главные новости утра 14 мая
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Накануне продолжились обыски в департаментах Киевской городской государственной администрации. Пожаловали с обысками и в столичную подземку.
Среди прочего стоит отметить, что Украина и Франция подписали стратегические соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро.
Об этом и кое-чем другом рассказываем дальше.
Обыски в КГГА и столичной подземке
Прокуратура Киева в четверг, 13 мая, провела обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Правоохранители проверяли факты возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц Департамента во время согласования и выдачи разрешений, в частности на строительство или реконструкцию объектов в Киеве.
Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в столице провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Обыски провели в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.
А в ходе обысков в департаменте социальной политики КГГА, которые провели 12 мая, семи бывшим и действующим должностным лицам сообщили о подозрении.
Стратегические соглашения с Францией
Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр анонсировал подписание с Украиной четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму 1,3 миллиарда евро.
Французский политик рассказал, что эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите.
Также Ле Мэр отметил, что экономические отношения между Украиной и Францией очень динамичны и находятся на "правильном пути".
Изменения в составе СНБО
Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 мая, издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.
Глава государства ввел в СНБО нового министра энергетики Германа Галущенко.
Вероятное повышение стоимости проезда в столичном метро
Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят киевского городского главу Виталия Кличко и Киевскую городскую раду поднять плату за проезд или выделить дополнительные средства из бюджета города для поддержки предприятий.
По расчетам предприятия, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Существующий тариф, который составляет 8 гривен, не пересматривался с 2018 года.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 14 мая в Украине обнаружили 2 143 448 случаев коронавируса, 1 832 601 человек выздоровел, 47 620 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников. За сутки умерло 287 человек, выздоровело – 15 958 пациентов, госпитализированы 2195 человека.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинировать от коронавируса 100% украинского населения не удастся. По его словам, в министерстве надеются вакцинировать по крайней мере 70% взрослых украинцев.
В мире по состоянию на утро 14 мая обнаружили 161 845 664 случая коронавируса, 139 674 081 человек выздоровел, 3 358 998 – умерло.
Победа "Динамо"
Киевское "Динамо" 13 мая выиграло Кубок Украины, одолев в финале турнира луганскую "Зарю". Победный матч принес киевлянам 37-й кубковый трофей в истории "Динамо". Это третий трофей киевлян в сезоне.
Судьбу финального матча турнира решил экстра-тайм, во время которого киевлянам удалось забить победный гол.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Лебединского, Гнутово, Павлополя, Новоселовки, Песков, Новотроицкого, Пивденного, Водяного.
В результате вражеского обстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Прогноз погоды
По данным синоптиков по всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, а местами и грозы. Только в северных, восточных и одном центральном регионе будет без осадков.
На севере страны столбик термометра поднимется от 19 до 22 градусов с отметкой "+", а на юге – от +19 до +26 градусов.
На западе Украины прогнозируется несколько более прохладная погода – 16-18 градусов тепла, а на восток придет настоящее лето: 24-27 градусов тепла.
Температура воздуха будет достигать +18...+25 градусов в центральных регионах. В Киеве обещают хоть дождливую, однако теплую погоду – 19-21 градус с отметкой "+".
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о скандале вокруг жены члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.
Можна роздягтися і пробігти по центру міста - це теж буде піар! | Скандал навколо дружини Лещенка
???? Можна роздягтися і пробігти по центру міста - це теж буде піар! | Скандал навколо дружини Лещенка ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_uaОпубликовано Телеканал ZIK Среда, 12 мая 2021 г.
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