Страстная неделя или Седмица: Что стоит знать о главной неделе перед Пасхой

В этом году Страстная неделя продлится с понедельника 26 апреля до воскресенья 2 мая

Фото из открытых источников

Страстная неделя или Страстная седмица — последняя и главная неделя перед Пасхой. Его нельзя проживать как обычно. Каждый день имеет свою символику и ограничения. Главная цель Недели-подготовиться ко Дню Воскресения Христова.

Рассказываем подробнее, как правильно прожить Страстную неделю.

Что символизируют дни Страстной недели

На этой неделе обычно заканчиваются приготовления к Пасхе. Запреты и ограничения действуют и на физическую работу, и на рацион питания. В Страстную неделю самый строгий пост, ведь в некоторые дни употреблять пищу вообще запрещается. Каждый день Страстной седмицы-великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы.

В Великий понедельник 26 апреля – нужно закончить все работы по дому: отремонтировать, покрасить, убрать. В этот день разрешено есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером. В понедельник служба в церкви посвящена последним беседам Христа с учениками и народом.

В Великий вторник 27 апреля нужно закончить всю работу, которая связана с одеждой – стирка, глажка и тому подобное. В этот день, так же как и в предыдущий, разрешено употреблять в пищу сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно есть только вечером. Служба в церкви также посвящена последним беседам Христа с учениками и народом.

В Великую среду 28 апреля из дома выносят последний мусор. Также начинают готовить яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым. В этот день можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла. Служба в церкви, как и в предыдущие дни, посвящена последним беседам Христа с учениками и народом.

В Чистый четверг 29 апреля принято купаться до восхода солнца. В церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой. Эта свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года. Также в этот день начинают печь кулич. В четверг разрешается есть горячую растительную пищу с маслом дважды в день.

В церквях в этот день начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили его страдания.

В Страстную пятницу 30 апреля нельзя ничего делать по дому, а также петь, танцевать и даже просто слушать музыку. В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.

В Великую субботу 1 мая готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца. В этот день можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

А уже в воскресенье, 2 мая, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

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Особые дни недели

Как мы уже писали, каждый день недели имеет свою символику, но на два дня стоит обратить особое внимание.

В Чистый четверг принято убирать и печь куличи. Чтобы оставаться счастливым и благополучным до следующего Чистого четверга, необходимо очистить свое тело. По поверью, сразу после пробуждения каждый из членов семьи должен был умыться водой, в которую на ночь положили серебряный предмет. Считалось, что после такого умывания человек будет здоровым и красивым. Перед мытьем необходимо прочитать молитву, а мыться лучше до восхода солнца.

Важно в этот день также провести очистку в доме. Согласно народным приметам в Чистый четверг каждая хозяйка обязательно затевает в доме генеральную уборку. В этот день принято разбирать и выбрасывать ненужные вещи. Мыть надо от самых дальних углов до порога, грязную воду желательно выливать вне дома. Нельзя встречать праздник Пасхи в грязном жилье, тогда ничего хорошего от будущего года ждать не приходится. До самой Пасхи дом уже не убирают.

Хозяйки в этот день готовят писанки, пасхальные яйца и куличи. Согласно обычаям, печь куличи, красить яйца можно только после уборки в Чистый четверг. Народные поверья говорят, что по тому, какие получились куличи, можно судить, как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А вот если выпечка не удалась, то год будет сложным.

Страстная неделя Фото из открытых источников

В Страстную пятницу верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении его тела после распятия. Это день печали и скорби. Также в пятницу перед Пасхой запрещается есть до вынесения плащаницы. После третьего часа пополудни можно съесть кусочек хлеба и выпить стакан воды.

В Страстную пятницу нельзя веселиться, смеяться, ходить в гости и на вечеринки, работать. Запрещается стирать, убирать, шить, резать - для наведения порядка отведен Чистый четверг. Все важные задачи стоит отложить на другой день.

Нельзя также работать в саду, огороде, копать, сажать растения. Однако, по поверью, есть исключение из этого правила: так, славяне издавна считали, что посаженная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай, только семена нужно сеять, не прикасаясь к Земле острыми и железными предметами.

Нельзя употреблять алкоголь.

В Страстную пятницу также нельзя стричь волосы, делать маникюр и заниматься другими косметическими процедурами.

Нельзя протыкать землю предметами из железа (это касается и работы в поле и огороде).

Разрешается печь куличи в Страстную пятницу, однако печь их нужно наедине, в тишине. Перед приготовлением стоит прочитать молитву и попросить Божьего благословения. Считается, что куличи, выпеченные в пятницу, долго не черствеют.

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И стоит помнить, что всю неделю запрещается ссориться, сквернословить, обижаться. Неделю стоит провести в молитвах и подготовке к Пасхе.