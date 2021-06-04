Странствия по неизведанным уголкам запада Украины: Буйволиные фермы, засекреченные объекты и горные пейзажи

Гора Гемба-одна из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава Фото из открытых источников

Где искать особые достопримечательности во Львовской области, на Прикарпатье и в Украинских Карпатах

Запад Украины – это огромная территория природных заповедников и уникальных памятников. Здесь есть горы, старинные дворцы и села, где до сих пор хранятся все обычаи и традиции наших предков.

Кроме того, на западе есть ряд уникальных памятников. Это оборонительные линии времен Второй мировой войны длиной в 600 километров, буйволиные фермы и дворцы. Где покормить диких животных с рук и найти засекреченные объекты Украины, читайте далее в нашем материале.

Линия Арпада

Это оборонительная линия. Ее создавали венгерские войска в Восточных Карпатах в течение 1939-1944 годов. Она имела длину почти 600 километров. Состояла из отдельных узлов обороны. Крайние элементы – это перевалы Дукля и Яблунецкий на западе и востоке соответственно. Стратегической задачей было построить эффективную линию для защиты с минимальными затратами.

На определенных участках возвели 750 дотов – долговременных оборонительных точек, 439 огневых рубежей и 135 км противотанковых сооружений. Самой известной местностью из всей линии является бункер. Он расположен в селе Верхняя Грабовница Закарпатской области. Исторические источники указывают на то, что его длина достигала 1,5 км. К сооружению имеется 5 входов. Четыре из них – доты. Потолки в бункере достигают двух метров в высоту. На разных уровнях можно увидеть казармы, больницы, кухни и другие комнаты.

По состоянию на сегодня это один из лучше всего сохранившихся памятников времен Второй мировой войны. Довольно долго он пустовал. Сейчас внутри можно увидеть музейную экспозицию, информационные стенды. А еще здесь проводятся дегустации закарпатского вина.

Чернелицкий замок

Расположен в городке Чернелица в Ивано-Франковской области. Это памятник архитектуры XVII века. Его начали возводить между 1607 и 1636 годами по инициативе владелицы города – жены ротмистра Анджея Белжецкого. Закончил дело польский аристократ Михаил Чарторыйский.

Во второй половине XVII в. сооружение получило повреждения во время войны с турками. После восстановления оно стало крупнейшей Восточной крепостью правого берега Днестра. Сюда наведывался монарх Речи Посполитой Ян III Собеский. Позже замком владели представители польской знати. С приходом советской власти памятник начал приходить в упадок.

Замок имеет участок площадью 2 гектара. Его строили по новой Бастионной системе. Оборонительные стены достигают шести метров в высоту и имеют толщину около 2,5 м. Были устроены бойницы для огнестрельного оружия. Местами хорошо сохранились стены.

Чернелицкий замок на Прикарпатье Фото из открытых источников

Дворец Фредров-Шептицких

Ранее принадлежал благородному роду итальянского происхождения Фредров. Расположен в селе Вишня Львовской области. Некоторое время в имении жил известный польский комедиограф Александер Фредро – дед митрополита Андрея Шептицкого.

Дворец возвели в первой половине XIX века в стиле неоренессанса. Он имеет два этажа. Все окна и двери – полукруглой формы. Внутренний декор хорошо сохранился. Рядом есть две аллеи: каштановая и столетних лип. Неподалеку можно увидеть озеро.

Дворец Фредров-Шептицких В С. Вишня На Львовщине Фото из открытых источников

Гора Гемба

Расположена в Украинских Карпатах на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области. Это одна из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава. Некоторые данные указывают на то, что ее высота – 1491 м, другие – 1497 г. Подножия покрыты лесами. Рядом есть два села – Пилипец и Подобовец.

От последнего на Гембу можно подняться всего за день. Сама гора является популярным объектом туризма. Здесь проходит пешеходный маршрут "По вершинам Боржавы". На вершине можно выпить чаю и полюбоваться видами. У подножия также есть водопад Шипот. В с. Пилипец можно взглянуть на церковь XVIII века. Напоследок, одноименный курорт является вторым по высоте в Украине и имеет самую длинную горнолыжную трассу.

Гора Гемба Фото из открытых источников

Центр реабилитации и ре-интродукции диких животных

Расположен в Галицком национальном природном парке. Это с. Крылос в Ивано-Франковской области. Его создали с целью реабилитации и дальнейшего возвращения в привычную среду представителей местной фауны, попавших в беду. С 2007 года в центр принимают больных и искалеченных диких животных.

За ними наблюдают, делают прививки и создают надлежащие условия пребывания. Здесь можно кормить с рук лис, серую соню и некоторых других представителей фауны. В центре раньше обитал дикий олененок. Его разрешали кормить из бутылочки. Больше деталей можно узнать на официальной странице в Facebook.

Жители центра реабилитации и ре-интродукции диких животных Фото из открытых источников

Радарная станция "Памир"

Расположена между селами Сарата и Верхний Яловец на горном хребте Томнатик. Здесь можно увидеть белые шарообразные здания на фоне карпатских гор Буковины. Раньше они были советским засекреченным военным объектом.

С конца ХХ века больше не используется по прежнему назначению. Сейчас объект заброшен. Но это не мешает постепенно развивать туристический потенциал местности. Здесь уже несколько лет назад проводили этнофестивали. Некоторые путешественники просто приезжают, чтобы полюбоваться пейзажами земель Трансильвании и румынских гор.

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"Карпатский буйвол"

Это буйволиная ферма в селе Виноградове на Закарпатье. Она является крупнейшей в Украине. Этим хозяйством владельцы занимаются более 13 лет. Здесь ухаживают за около 70 животными. На ферме производят более десяти видов сыров и буйволиное молоко.

До пандемии она была не очень популярной в обществе. Сейчас состояние немного улучшилось. Экскурсии для туристов тоже устраивают – обычно с дегустацией. Стоит отметить, что такие фермы также есть во Львовской области и на Прикарпатье.

Буйволина ферма "Карпатский буйвол" на Закарпатье Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных местах для отдыха на один день: о Васильковских Карпатах с живописными обрывами, селе Витачов с панорамами на Днепр и стоянках с поселениями, которым более 13 тысяч лет.

Также есть материал об отдыхе у моря, где можно прочитать о безлюдном мысе Аджигол, курортном селе Грибовка с 50-ю базами для отдыха и о других местах.