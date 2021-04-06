Стоимость продовольственной корзины в Украине: Когда ждать стабилизации цен на продукты

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Снижение стоимости продуктов питания можно не ожидать, вероятно рост цен немного прекратится в мае

Цены на основные продукты питания в Украине продолжают расти. Эксперты не оптимистичны в прогнозах – снижения стоимости товаров ждать не стоит. Вероятно, в мае цены немного стабилизируются, однако затем тенденция продолжится.

О ситуации с ценами на продукты питания в Украине рассказываем далее.

Что подорожало и подешевело весной

С начала года цены на продукты питания в Украине показали значительный рост. В Кабмине прогнозировали, что стоимость товаров стабилизируется в конце марта. Однако в апреле рост цен сохраняется - яйца в розницу продаются по 40-45 гривен за десяток (а на фермерскую продукцию цена доходит до 80-100 гривен), подсолнечное масло - по 45-65 гривен за литр.

В Минагрополитики констатировали, что на 26 марта на 2% по сравнению с февралем, подорожала свинина (до 64,3 гривни за килограмм), на 8% - курятина (до 50,73 гривни), на 1% молоко (до 19,94 гривни). Плюс 6% за месяц - по гречке (до 35,03 гривни), 4% по гороховой крупе (до 14,59 гривни), 2% по пшену (до 14,11 гривни), 1% - по ячменной и кукурузной крупам ( до 10,91 и 11,6 гривни соответственно).

Подсолнечное масло в марте прибавило к ценнику 15% (до 41,52 гривни), сахар - 5% (до 19,04 гривни), картофель - 3% (до 8,75 гривны), капуста и морковь - по 12% (4 , 63 и 6,09 гривны соответственно) свекла - 8% (до 5,89 гривни). Это средние по стране цены от производителей, без торговых наценок сетей. То есть в рознице все продукты еще дороже.

Что касается овощей, то здесь, по словам аналитика "АПК: овощи и фрукты" Александра Хорева, ситуация неоднозначная. "За последнюю неделю картофель даже подешевел на 50 копеек-1 гривню (до 8,5-9 гривен в опте). Также до минимума опустились ценники на лук и капусту, которые у нас в этом сезоне в избытке. При себестоимости килограмма лука в 2,4-2,7 гривни, его уже продают по 2 гривни, если качество не очень хорошее, и по 3-4 гривни за качественный товар. Дешевле уже не будет - фермерам выгоднее просто выбрасывать лук ", - рассказал эксперт.

Снижение стоимости картофеля является нетипичным. Агроэксперты связывают удешевление с увеличением импорта из Польши и стран Балтии.

На крупнейшем оптовом рынке на западе Украины стоимость килограмма овоща снизилась на 20 копеек и достигает 6,8 грн.

На юге на оптовых рынках цена на картофель стала меньше на одну гривню. За килограмм просят десять гривен.

В столичных супермаркетах овощ подешевел почти на 80 копеек. Сейчас килограмм обойдется в минимум 11,1 грн.

По данным Государственной таможенной службы в Украине, с начала 2021 года завезли почти 60 тысяч тонн картофеля. Основными странами поставщиками корнеплода стали: Польша, Литва, Латвия, Беларусь и Румыния. В денежном эквиваленте импорт достиг более 12 млн долларов. В то же время Украина отправила на экспорт всего 26 тонн картофеля, на сумму 9 тысяч долларов.

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Когда стабилизируется цены на продукты

Эксперты предсказали, что стоимость продуктов может частично стабилизироваться в мае. Продукты питания могут замереть в ценах в начале нового сезона овощей и фруктов. Однако некоторые позиции будут расти до осени.

Вероятно, в мае стабилизируются цены на яйца, молоко и мясо. "Также в мае резко снизятся цены на фрукты и овощи прошлого урожая, их нужно будет быстро реализовывать. Однако цены на муку, крупы, масло, сахар будут расти до нового урожая. Однако, и осенью они, хоть и немного снизятся, будут значительно выше чем в 2020 году", - отметил экономический эксперт Александр Хмелевский.

Сколько будет стоить Пасхальная корзина-2021

Пасхальная корзина в этом году подорожает на 15%. Экономисты прогнозируют существенное подорожание продуктов в апреле-мае. Поэтому стоит ожидать подорожания традиционных пасхальных продуктов.

Учитывая цены, которые есть на начало апреля, корзина обойдется украинцам минимум в 850 гривен.

Речь идет о пасхе, колбасе, буженине, сале, сыре и яйцах. Если же добавить в корзину зелень, фрукты, сладости и вино, то стоимость пасхальной корзины может превысить тысячу гривен.

В 2020 году самая дешевая корзина была в Тернопольской области - 683 грн, а самый дорогой - 876 грн - в Киеве.

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Чего ожидать до конца года

В Украине в 2021 году вероятнее всего рост цен на продукты продолжится. Лидерами подорожания будут: мука, крупы, макаронные изделия, сахар, яйца, масло.

По словам экономического эксперта Александра Хмелевского, в течение 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%. Особого роста коснутся цены на муку, крупы, макаронные изделия, сахар, яйца, масло. В этих группах товаров по итогам 2021 года рост цен может достичь 100% и выше.

Среди причин подорожания называют погодные условия, инфляцию, подорожание сырья и пандемию COVID-19.

Инвест-аналитик Вадим Бардась считает, что рост цен на продукты питания также связан с монетарной политикой в Украине.