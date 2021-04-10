Стоимость горячей воды: Как киевлянам получить перерасчет за коммунальную услугу

Решить вопрос стоимости и перерасчета горячего водоснабжения в столице можно онлайн

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине бьют все рекорды, однако, эксперты прогнозируют, что впереди потребителей ждут новые повышения стоимости энергоресурсов. Традиционно самые большие суммы в квитанциях начисляют за отопление и горячую воду. И если за тепло приходится платить только в отопительный сезон, то за горячую воду нужно платить весь год.

Почему стоит внимательно передавать показания счетчиков горячей воды и как получить перерасчет стоимости комуслуги в Киеве рассказываем далее.

Куда обращаться относительно перерасчета стоимости комуслуги

С 1 мая 2018 года исполнителем услуг по поставке отопления и горячего водоснабжения является КП "Киевтеплоэнерго" (для жителей домов, которые до мая 2018 года получали указанные услуги от ПАО "Киевэнерго").

Обслуживание жителей по вопросам горячего водоснабжения и отопления происходит в 10 районных сервисных центрах "Центра коммунального сервиса". Поэтому именно эта организация проводит начисление и перерасчет стоимости коммунальных услуг в столице.

Сервисные центры работают в режиме "единого окна", однако из-за ужесточения карантина вопрос о начислениях можно решить онлайн.

Что делать, если не вовремя подали показатели счетчиков

Согласно украинскому законодательству, потребители должны ежемесячно подавать показатели счетчиков горячего водоснабжения. Если потребитель по каким-либо причинам не передал показания счетчиков горячей воды, начисления будут осуществлены по среднему объему потребления.

В таком случае корректировка показаний и начислений происходит автоматически при следующей передаче показаний через личный кабинет или при оплате через финансовые и банковские учреждения.

Поэтому, фактически, если в один месяц не подали показатели счетчика, в следующем месяце стоит вовремя внести данные.

Однако стоит обратить внимание, если показатели, указанные в личном кабинете на сайте ЦКС выше, чем фактические, стоит напрямую обращаться в сервисный центр.

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Как провести перерасчет стоимости горячего водоснабжения

В условиях карантина киевлянам рекомендуют обращаться онлайн через мессенджеры (Skype) и социальные сети (Facebook).

Чтобы решить вопрос необходимо прислать фото или скан-копии:

паспорта,

идентификационного кода,

документов, которые послужат основанием для осуществления перерасчета (в зависимости от причин, по которым возникли вопросы: акт установки приборов учета, паспорта на приборы учета, акт принятия на абонентский учет, акт контрольного снятия показаний с приборов учета, справка об отсутствии водоснабжения в случае отсутствия квартирного средства учета, справка с места временного проживания, акт-претензия относительно качества услуг (температуры воды).

Также, в зависимости от вопроса, который нужно решить, в сервисном центре могут запросить дополнительные документы:

последняя оплаченная квитанция;

правоустанавливающий документ на квартиру.

В ЦКС советуют также предварительно получить консультацию по индивидуальному случаю по телефону (044) 247-40-40.

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Поэтому, чтобы не переплачивать за горячую воду, следует следить за начислениями и, в случае необходимости, вовремя проводить перерасчет.