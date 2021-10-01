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Цена газа в Украине: Сколько будет стоить голубое топливо в октябре и чего ожидать дальше

Эксперты не исключают повышения стоимость голубого топлива в отопительном сезоне

Топ-новость
Топ-новость
Фото из открытых источников

Каждый месяц цены на газ в Украине растут, а в октябре некоторые компании будут поставлять голубое топливо стоимостью более 30 грн. При этом годовой тариф останется на установленном уровне до мая 2022 года.

Подробнее об установленной стоимости энергоресурса и вероятном повышении цены в отопительном сезоне рассказываем далее.

Сколько будет стоить голубое топливо в октябре

Компании-поставщики газа обнародовали стоимость голубого топлива на октябрь. В некоторых регионах энергоресурс значительно подорожает.

Октябрьский тариф на уровне годового установили следующие компании:

Стоимость голубого топлива ниже годового тарифа будут действовать в следующих компаниях:

  • "ETG.UA" – 7,97 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.
  • "Галнафтогаз" – 7,99 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 7,99 гривни за кубометр газа.
  • "Маргаз" – 8,79 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,75 гривни.
  • "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 9,93 гривни за кубометр газа.

А по цене значительно выше годового тарифа, предлагают такие компании газ:

  • "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.
  • "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.
  • "Волиньелектрозбут" – 12,98 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 12,98 гривни за кубометр газа.
  • "Полтавагаз сбыт" – 19,80 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 9,99 гривни за кубометр газа.
  • "Аскания Энерджи" – 19,95 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 12,50 гривни за кубометр газа.
  • "Энергия Страны" – 31,06 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 20,96 гривни за кубометр газа.

К слову, цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

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Как изменится расчет за голубое топливо

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления. Об этом говорится в постановлении от 27 сентября 2021 г. № 1011.

Фото из открытых источников

Одним из пунктов определено "содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".

Кроме того, планируется создание балансировочных групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

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Подорожает ли газ в отопительный сезон

Цены на голубое топливо в Европе достигли более 1000 долларов за 1 тыс. кубометров, и такая ситуация повлияет на стоимость газа в Украине. Однако в Кабмине отметили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов на газ. А накануне министры собрались на внеочередное заседание, на котором обсудили вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги. Однако подробностей пока нет.

А политический эксперт Юрий Корольчук отметил, что в Украине и в течение отопительного сезона могут повысить цены на газ. На это существенно повлияют высокие рыночные цены. По его словам, если бы действительно была ориентация и привязка к европейским хабам, то мы бы тогда имели цену для населения и 20-25 тыс. грн.

"Сложилась следующая ситуация: "Нафтогаз" Украины продает им газ по цене 7400 грн за 1000 кубометров, но это только на определенный объем газа 60%, 40% они должны докупить по рыночной цене. Сегодня на украинской энергетической бирже там уже цена 23000-24000 грн, и конечно это ляжет еще в большее повышение", – отметил эксперт.

А узнать о мнениях рядовых граждан о стоимости газа в октябре можно по ссылке.

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