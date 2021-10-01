Цена газа в Украине: Сколько будет стоить голубое топливо в октябре и чего ожидать дальше

Эксперты не исключают повышения стоимость голубого топлива в отопительном сезоне

Фото из открытых источников

Каждый месяц цены на газ в Украине растут, а в октябре некоторые компании будут поставлять голубое топливо стоимостью более 30 грн. При этом годовой тариф останется на установленном уровне до мая 2022 года.

Подробнее об установленной стоимости энергоресурса и вероятном повышении цены в отопительном сезоне рассказываем далее.

Сколько будет стоить голубое топливо в октябре

Компании-поставщики газа обнародовали стоимость голубого топлива на октябрь. В некоторых регионах энергоресурс значительно подорожает.

Октябрьский тариф на уровне годового установили следующие компании:

"Свободная энергетическая компания Палівенерго" – 10,41 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 10,41 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 10,41 гривни за кубометр газа.

"Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13,50 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 13,40 гривни за кубометр.

Стоимость голубого топлива ниже годового тарифа будут действовать в следующих компаниях:

"ETG.UA" – 7,97 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.

"Галнафтогаз" – 7,99 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 7,99 гривни за кубометр газа.

"Маргаз" – 8,79 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,75 гривни.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 9,93 гривни за кубометр газа.

А по цене значительно выше годового тарифа, предлагают такие компании газ:

"Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.

"Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривни за кубометр газа.

"Волиньелектрозбут" – 12,98 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 12,98 гривни за кубометр газа.

"Полтавагаз сбыт" – 19,80 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 9,99 гривни за кубометр газа.

"Аскания Энерджи" – 19,95 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 12,50 гривни за кубометр газа.

"Энергия Страны" – 31,06 гривни за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривни за кубометр газа, сентябрьская цена – 20,96 гривни за кубометр газа.

К слову, цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Как изменится расчет за голубое топливо

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления. Об этом говорится в постановлении от 27 сентября 2021 г. № 1011.

Фото из открытых источников

Одним из пунктов определено "содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".

Кроме того, планируется создание балансировочных групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

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Подорожает ли газ в отопительный сезон

Цены на голубое топливо в Европе достигли более 1000 долларов за 1 тыс. кубометров, и такая ситуация повлияет на стоимость газа в Украине. Однако в Кабмине отметили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов на газ. А накануне министры собрались на внеочередное заседание, на котором обсудили вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги. Однако подробностей пока нет.

А политический эксперт Юрий Корольчук отметил, что в Украине и в течение отопительного сезона могут повысить цены на газ. На это существенно повлияют высокие рыночные цены. По его словам, если бы действительно была ориентация и привязка к европейским хабам, то мы бы тогда имели цену для населения и 20-25 тыс. грн.

"Сложилась следующая ситуация: "Нафтогаз" Украины продает им газ по цене 7400 грн за 1000 кубометров, но это только на определенный объем газа 60%, 40% они должны докупить по рыночной цене. Сегодня на украинской энергетической бирже там уже цена 23000-24000 грн, и конечно это ляжет еще в большее повышение", – отметил эксперт.

А узнать о мнениях рядовых граждан о стоимости газа в октябре можно по ссылке.