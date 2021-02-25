Старт вакцинации в Украине и новая цена на газ в марте: Актуальное на утро 25 февраля
Вакцинация началась с опозданием в десять дней
Наконец в Украине официально стартовала вакцинация от коронавируса. Первые прививки уже сделаны медицинским работникам двух областей. А тем временем по всей стране снова начался адаптивный карантин с разделением на "цветные" зоны.
Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 25 февраля.
Первая прививка от коронавируса в Украине
В Украине сделали первую прививку против COVID-19. Препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной с COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед процедурой ему измерили температуру и провели инструктаж.
После этого вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян.
Старт адаптивного карантина
Ровно в полночь 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
В красной зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там ситуация с распространением COVID-19 наиболее опасная.
В оранжевую зону вошли Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.
Киев, а также Киевская, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области попали в желтую зону.
К зеленой карантинной зоне не отнесли ни одну из областей.
Причина пожара в доме престарелых в Харькове
Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. На месте были обнаружены поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который и мог привести к нагрузке на электросети. При этом в здании не было систем противопожарной защиты. Ответственность за это возлагается на владельцев здания.
Известно, что сейчас продолжается досудебное расследование, а тело одной из погибших до сих пор не могут идентифицировать.
Между тем стало известно, что семьям погибших и пострадавших в результате пожара выплатят по 10 тыс. грн компенсации. Захоронение погибших финансируется из бюджета Харькова, а материальная помощь будет выплачена после сессии Харьковского областного совета 4 марта.
Сроки призыва в армию в 2021 году
В Украине определили сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году. Он будет проходить в апреле-июле и в октябре-декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно, а подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.
Нынешнее увольнение в запас срочников должно состояться в апреле-июле и в октябре-декабре. В январе 2022 года будут уволены в запас военные, которые были призваны в июле 2020 года.
Не будут подлежать призыву и имеют право на отсрочку для получения образования на весь период обучения ученики и студенты:
- школ и ПТУ с дневной формой обучения;
- учреждений профессионального образования с дневной формой обучения;
- учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
- интернатуры, аспирантуры или докторантуры с отрывом или без отрыва от производства.
Цена на газ для населения на март
Компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в марте на уровне 6,86 грн за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.
Для клиентов, которые в прошлом году оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится. Для таких потребителей кубометр газа будет стоить 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.
"Нафтогаз" также обеспечивает голубым топливом бытовых потребителей, которые внезапно остались без поставщика в период перехода к новому. Такие клиенты в следующем месяце будут платить по 6,99 грн за 1 кубометр с НДС, без стоимости распределения.
Увеличение помощи для бизнеса
Кабинет министров Украины увеличил помощь от государства для среднего бизнеса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, теперь максимальное пособие-компенсация от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году, будет составлять не 200 тысяч евро, а 400 тысяч евро.
Правительство одобрило постановление, которое направлено на поддержку среднего бизнеса и на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9".
Кадровые изменения в правительстве
Кабинет министров Украины во время заседания 24 февраля принял ряд кадровых решений. Чиновники согласовали назначение:
- Сергея Лубенникова – исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат";
- Ивана Начовного – заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
- Андрея Ярмольского – первым заместителем Ивано-Франковской облгосадминистрации;
- Романа Пашнева – заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации;
- Иванны Смачило – заместительницей председателя Ровенской облгосадминистрации;
- Виктории Медвидь – заместительницей председателя Сумской облгосадминистрации;
- Тараса Савченко – заместителем председателя Сумской облгосадминистрации;
- Романа Семенухи – заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации;
- Владимира Тафтая – председателем Государственного космического агентства Украины;
- Сергея Костюка – председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Повышение цен на топливо
В Украине снова выросла стоимость топлива. По состоянию на 24 февраля средняя стоимость бензина марки А-92 в Украине составила 26,59 грн за литр, в то время как А-95 - 27,60 грн за 1 л. Украинские водители в среднем платят за дизельное топливо по 27,03 грн.
Больше всего подняли цены автозаправочные станции "Авиас", "Укрнафта" и ZOG – на 1 грн/л. От 40 до 60 копеек за литр изменилась цена еще на 5 АЗС Украины: OKKO, WOG, AMIC, "Укр-Петроль" и РУР ГРУПП.
Остальные украинские АЗС не повысили стоимость топлива. Примерно одинаковый сектор цен в Украине имеют АЗС Marshal и SUN OIL.
Квота иммиграции в Украину на 2021 год
Кабинет министров принял распоряжение об установлении квоты иммиграции на 2021 год. Документ определяет предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым в течение текущего года возможно предоставить разрешение на постоянное проживание. Нынешняя квота составляет 9 818 человек.
К ней относятся такие категории людей:
- деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам нашего государства;
- высококвалифицированные специалисты и рабочие, потребность в которых ощутима для экономики;
- лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику на сумму не менее 100 тысяч долларов;
- лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;
- лица, которые ранее имели украинское гражданство;
- родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;
- лица, которые прожили на территории Украины 3 года со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;
- лица, прослужившие в ВСУ три и более лет.
Коронавирус в Украине и мире
По состоянию на утро 25 февраля в Украине зарегистрировано 1 325 841 случай коронавируса, за прошлые сутки заболело 8147 человек.
В мире известно о 112 409 584 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 28 313 003 случаи, Индии – 11 030 176, Бразилии – 10 257 875 больных, Великобритании – 4 156 703 и России – 4 153 735 случаев заболевания. Всего умерло 2 492 420 человек, а излечились 63 440 310 пациентов.
Тем временем в 101 стране мира зафиксировали случаи заболевания "британским" штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что только за последнюю неделю новая мутация коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7, которую впервые обнаружили в Великобритании, распространилась на 7 стран. Вместе с тем в мире продолжают распространяться штаммы из Бразилии и Японии. Сейчас они уже появились в 29 государствах.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 24 февраля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Пивденное и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Также обстрелы велись в пригороде Авдеевки, недалеко от Водяного на Приазовье и вблизи Марьинки.
А недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего НВФ, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал противника.
Топ-видео за день
На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео об обыске у военного и политического эксперта Юрия Дудкина.
Топ-обсуждение за день
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение со словами главы Национальной палаты Украины Сергея Кравченко о количестве доз вакцины от COVID-19, завезенной в Украину.
Не 500 тис.: Кравченко назвав, яку кількість доз вакцини від COVID-19 привезли в Україну
???? Не 500 тис.: Кравченко назвав, яку кількість доз вакцини від COVID-19 привезли в Україну ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_uaОпубликовано Телеканал ZIK Вторник, 23 февраля 2021 г.
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Вчера на ZIK.ua вышло четыре больших материала. Вот они со ссылками:
Покорение Марса и Луны в 2021 году: На каком этапе находятся миссии
Красная зона карантина: Почему произошла вспышка коронавируса в западных областях Украины
Наконец дождались: Как Украина начинает вакцинацию индийской вакциной, кто против
Сквозь призму веков: Крым от Ай-Петри до Генуэзской крепости