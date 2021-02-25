Старт вакцинации в Украине и новая цена на газ в марте: Актуальное на утро 25 февраля

Фото из открытых источников

Вакцинация началась с опозданием в десять дней

Наконец в Украине официально стартовала вакцинация от коронавируса. Первые прививки уже сделаны медицинским работникам двух областей. А тем временем по всей стране снова начался адаптивный карантин с разделением на "цветные" зоны.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 25 февраля.

Первая прививка от коронавируса в Украине

В Украине сделали первую прививку против COVID-19. Препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной с COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед процедурой ему измерили температуру и провели инструктаж.

Первый привитый против COVID-19 человек в Украине Анастасия Иванцив / LB.ua

После этого вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян.

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Старт адаптивного карантина

Ровно в полночь 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.

Фото из открытых источников

В красной зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там ситуация с распространением COVID-19 наиболее опасная.

В оранжевую зону вошли Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Киев, а также Киевская, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области попали в желтую зону.

К зеленой карантинной зоне не отнесли ни одну из областей.

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Причина пожара в доме престарелых в Харькове

Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. На месте были обнаружены поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который и мог привести к нагрузке на электросети. При этом в здании не было систем противопожарной защиты. Ответственность за это возлагается на владельцев здания.

Известно, что сейчас продолжается досудебное расследование, а тело одной из погибших до сих пор не могут идентифицировать.

Между тем стало известно, что семьям погибших и пострадавших в результате пожара выплатят по 10 тыс. грн компенсации. Захоронение погибших финансируется из бюджета Харькова, а материальная помощь будет выплачена после сессии Харьковского областного совета 4 марта.

Сроки призыва в армию в 2021 году

В Украине определили сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году. Он будет проходить в апреле-июле и в октябре-декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно, а подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Фото из открытых источников

Нынешнее увольнение в запас срочников должно состояться в апреле-июле и в октябре-декабре. В январе 2022 года будут уволены в запас военные, которые были призваны в июле 2020 года.

Не будут подлежать призыву и имеют право на отсрочку для получения образования на весь период обучения ученики и студенты:

школ и ПТУ с дневной формой обучения;

учреждений профессионального образования с дневной формой обучения;

учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

интернатуры, аспирантуры или докторантуры с отрывом или без отрыва от производства.

Цена на газ для населения на март

Компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в марте на уровне 6,86 грн за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Ліга.Новости

Для клиентов, которые в прошлом году оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится. Для таких потребителей кубометр газа будет стоить 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

"Нафтогаз" также обеспечивает голубым топливом бытовых потребителей, которые внезапно остались без поставщика в период перехода к новому. Такие клиенты в следующем месяце будут платить по 6,99 грн за 1 кубометр с НДС, без стоимости распределения.

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Увеличение помощи для бизнеса

Кабинет министров Украины увеличил помощь от государства для среднего бизнеса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, теперь максимальное пособие-компенсация от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году, будет составлять не 200 тысяч евро, а 400 тысяч евро.

Правительство одобрило постановление, которое направлено на поддержку среднего бизнеса и на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9".

Кадровые изменения в правительстве

Кабинет министров Украины во время заседания 24 февраля принял ряд кадровых решений. Чиновники согласовали назначение:

Сергея Лубенникова – исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат";

Ивана Начовного – заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Андрея Ярмольского – первым заместителем Ивано-Франковской облгосадминистрации;

Романа Пашнева – заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации;

Иванны Смачило – заместительницей председателя Ровенской облгосадминистрации;

Виктории Медвидь – заместительницей председателя Сумской облгосадминистрации;

Тараса Савченко – заместителем председателя Сумской облгосадминистрации;

Романа Семенухи – заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации;

Владимира Тафтая – председателем Государственного космического агентства Украины;

Сергея Костюка – председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Повышение цен на топливо

В Украине снова выросла стоимость топлива. По состоянию на 24 февраля средняя стоимость бензина марки А-92 в Украине составила 26,59 грн за литр, в то время как А-95 - 27,60 грн за 1 л. Украинские водители в среднем платят за дизельное топливо по 27,03 грн.

Цены на топливо растут Фото из открытых источников

Больше всего подняли цены автозаправочные станции "Авиас", "Укрнафта" и ZOG – на 1 грн/л. От 40 до 60 копеек за литр изменилась цена еще на 5 АЗС Украины: OKKO, WOG, AMIC, "Укр-Петроль" и РУР ГРУПП.

Остальные украинские АЗС не повысили стоимость топлива. Примерно одинаковый сектор цен в Украине имеют АЗС Marshal и SUN OIL.

Квота иммиграции в Украину на 2021 год

Кабинет министров принял распоряжение об установлении квоты иммиграции на 2021 год. Документ определяет предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым в течение текущего года возможно предоставить разрешение на постоянное проживание. Нынешняя квота составляет 9 818 человек.

К ней относятся такие категории людей:

деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам нашего государства;

высококвалифицированные специалисты и рабочие, потребность в которых ощутима для экономики;

лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику на сумму не менее 100 тысяч долларов;

лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;

лица, которые ранее имели украинское гражданство;

родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;

лица, которые прожили на территории Украины 3 года со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;

лица, прослужившие в ВСУ три и более лет.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 25 февраля в Украине зарегистрировано 1 325 841 случай коронавируса, за прошлые сутки заболело 8147 человек.

В мире известно о 112 409 584 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 28 313 003 случаи, Индии – 11 030 176, Бразилии – 10 257 875 больных, Великобритании – 4 156 703 и России – 4 153 735 случаев заболевания. Всего умерло 2 492 420 человек, а излечились 63 440 310 пациентов.

Тем временем в 101 стране мира зафиксировали случаи заболевания "британским" штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что только за последнюю неделю новая мутация коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7, которую впервые обнаружили в Великобритании, распространилась на 7 стран. Вместе с тем в мире продолжают распространяться штаммы из Бразилии и Японии. Сейчас они уже появились в 29 государствах.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 24 февраля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Пивденное и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Также обстрелы велись в пригороде Авдеевки, недалеко от Водяного на Приазовье и вблизи Марьинки.

А недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего НВФ, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал противника.

Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео об обыске у военного и политического эксперта Юрия Дудкина.

Топ-обсуждение за день

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение со словами главы Национальной палаты Украины Сергея Кравченко о количестве доз вакцины от COVID-19, завезенной в Украину.

Не 500 тис.: Кравченко назвав, яку кількість доз вакцини від COVID-19 привезли в Україну ???? Не 500 тис.: Кравченко назвав, яку кількість доз вакцини від COVID-19 привезли в Україну ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 23 февраля 2021 г.

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Вчера на ZIK.ua вышло четыре больших материала. Вот они со ссылками:

Покорение Марса и Луны в 2021 году: На каком этапе находятся миссии

Красная зона карантина: Почему произошла вспышка коронавируса в западных областях Украины

Наконец дождались: Как Украина начинает вакцинацию индийской вакциной, кто против

Сквозь призму веков: Крым от Ай-Петри до Генуэзской крепости