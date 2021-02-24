Старт вакцинации против COVID-19 в Украине и приговор Стерненко: Актуальное на утро 24 февраля

Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы захоронение экс-депутата, 23 февраля 2021 года hromadske.ua

Наконец-то Украина дождалась первых прививок против коронавируса

Последние новости чаще всего касались начала вакцинации в Украине против коронавируса и регистрации соответствующих вакцин в нашей стране. Также стало известно о введении новой учебной дисциплины в украинских школах и о завершении судебного слушания по делу Сергея Стерненко.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро среды, 24 февраля.

Новое о регистрации вакцин в Украине

В Украине официально зарегистрировали две вакцины против коронавируса. Первая – это препарат, разработанный американской компанией Pfizer, вторая – вакцина Oxford/AstraZeneca (индийская) для экстренного медицинского применения (имеет торговое название CoviShield).

Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании India.com

К тому же государство заключило дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны при участии компаний AstraZeneca (Британия-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

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Старт вакцинации в Украине

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. 500 тысяч доз были доставлены в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве.

Поэтому сегодня украинцев уже начнут вакцинировать от коронавируса. В первую очередь прививки получат медики, которые оказывают помощь больным COVID-19. Первыми вакцину получат Черкасская, Киевская области (в том числе Киев), а также Житомир, Винница, Чернигов.

Украина ждет незначительного количества доз индийской вакцины, чтобы хотя бы начать вакцинацию Фото из открытых источников

Прививки будут делать вакциной Covishield, произведенной по лицензии Oxford/AstraZeneca в Индии. Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через портал "Дія". Для этого на портале уже создано электронное письмо ожидания COVID-вакцинации.

Стерненко окончательно приговорили к заключению

Приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, применения пыток и вымогательстве.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингам и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и повезли в неизвестном направлении.

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение банковской картой и телефоном Щербича. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление совершили "в связи с исполнением потерпевшим служебных обязанностей" – Щербич был депутатом райсовета.

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Столкновения возле Офиса президента

В Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко возле офиса президента пострадали 27 правоохранителей – они получили ожоги глаз. Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры, люди не реагировали на призывы правоохранителей прекратить, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки.

Протест на Банковой РБК-Украина

В акции протеста приняли участие более 2 тысяч человек. Правоохранители задержали 24 самых активных участников акции и доставили их в управления полиции. После того как у задержанных отобрали объяснения, их отпустили.

Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Им стал Руслан Магомедов. Предыдущего главу Тимура Хромаева был уволен с должности в связи с истечением шестилетнего срока полномочий.

Кандидатуру Руслана Магомедова предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов среди 5-ти разных кандидатур.

До назначения Руслан Магомедов работал старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз групп" и членом Ассоциации ПФТС. Также он руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс" и был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.

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В школах появится новый предмет

В типовые учебные планы для учащихся 5-9 классов включен новый предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".

В МОН отметили, что эта учебная дисциплина предполагает инициативность, способность использовать возможности и реализовывать идеи в любой сфере жизнедеятельности.

Также, согласно утвержденной МОН образовательной программе, школьники 5-9 классов будут проходить еще и такие курсы: "робототехника", STEM, "интегрированный Языково-литературный курс (украинский язык, украинский и зарубежные литературы)", "история: Украина и мир".

НДС для аграриев снижен

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ставках налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14%. Это касается операций по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в том числе: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 24 февраля в Украине зарегистрированы 1 317 694 случая коронавируса, за прошлые сутки заболели 5 850 человек.

Тем временем ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют ухудшение "коронавирусной" статистики в марте, отмечая, что количество случаев в сутки может вырасти в среднем до 6 820 случаев. Худшую ситуацию с больными ожидают в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В мире известно о 111 997 291 случае инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 28 248 745 случаев, Индии – 11 016 434, Бразилии – 10 195 160 больных, в Великобритании – 4 146 734 и России – 4 142 126 случаев заболевания. Всего умерло 2 481 668, а излечились 63 214 127 человек.

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Ситуация на Донбассе

На Донбассе в течение минувших суток, 23 февраля, зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Зайцево, неподалеку от Красногоровки, возле Песков, Шумов, Причепиловки и Катериновки. При этом в районе Авдеевки, Луганского, Золотого-4 и Мироновского противник совершил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Гнутово – из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Ноовоселовки Второй НВФ применили ручные противотанковые гранатометы.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, а еще двое получили ранения.

Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментарием Михаила Погребинского относительно приговора Сергею Стерненко.

Топ-обсуждения за день

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение о приговоре для Сергея Стрененко.

⚡️ Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 23 февраля 2021 г.

Вместо бонуса

Также вчера на ZIK.ua вышло четыре больших материала. Вот они со ссылками:

Как "объехать" закон: Зачем Украине растаможка "евроблях" за 1 тысячу евро

От степи к архитектуре: Топ интересных достопримечательностей Луганской области

"Группы смерти" и челленджи: Что ждет подростков в сети и как предотвратить детские самоубийства

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