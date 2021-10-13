Старт отопительного сезона откладывается? Почему в некоторых областях Украины объявили ЧС

Отопительный сезон 2021-22 называют сложным не только эксперты, но и чиновники

Фото из открытых источников

В некоторых городах Украины уже начали давать тепло в многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры (школы и больницы). Однако проблема возникла с отоплением бюджетных учреждений - в некоторых регионах даже объявили чрезвычайную ситуацию.

В Офисе президента проблем не видят и уверяют, что газа хватит всем на бесперебойное прохождение отопительного сезона. А вот эксперты сообщили, что от голубого топлива отрезают даже школы и больницы.

О ситуации с приобретением газа и подачей тепла рассказываем подробнее.

Чрезвычайная ситуация в нескольких областях Украины

Во Львовской областной государственной администрации заявили, что большинство бюджетных учреждений региона могут остаться без отопления. Поскольку они не заключили договоров на поставки природного газа. Во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС эту проблему признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Сообщили, что на территории Львовской области работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют газ для собственных нужд. У них есть более 4 тыс. пунктов учета природного газа, из которых на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

"Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе "Прозоро" и их незавершения в части определения победителей как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, имеем такую сложную ситуацию в бюджетной сфере", - сказал руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван.

В комиссии отметили, что ситуация с отсутствием отопления в бюджетных учреждениях является опасной для здоровья населения и убытками, которые она может повлечь.

Сообщение о возникновении чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА подал в ГСЧС, для принятия окончательного решения по определение уровня чрезвычайной ситуации.

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Аналогичная ситуация сложилась и в других областях. На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков доставлять энергоноситель по неповышенным ценам.

Сообщалось, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной.

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В Ивано-Франковске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений.

"Только что имели внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей общине - отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, детские сады, социальные учреждения", - отметил Ивано-Франковский городской глава Руслан Марцинкив.

По его информации, сегодня в медицинских учреждениях города температура достигает 18-19 градусов.

"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета", - отметил мэр.

Он добавил, что по новой цене на газ отопление школ обойдется местному бюджету свыше 7 млн грн.

Хмельницкая областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала в регионе чрезвычайной ситуацией отсутствие газа для бюджетных учреждений.

"Ситуация у нас в Области, как и во всей стране достаточно критическая, ведь почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - отметил председатель ОГА Сергей Гамалий.

Реакция властей на ситуацию

В офисе президента отреагировали на информацию о заседании некоторых областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах. Там заявили, что никаких проблем с газом в стране нет.

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

"Звучит много манипуляций в прессе относительно тарифов на отопление. Также некоторые "эксперты" и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах.

Комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставки газа.

Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - отметил первый заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы, включая школы, садики, больницы.

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Тарифы на газ для бюджетников

НАК "Нафтогаз Украины" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Медицинским заведениям и образовательным учреждениям предлагают покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки.

С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр - более чем вдвое ниже текущей месячную спотовую цену газа.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.

"Компания не рассчитывает на получение прибыли в рамках этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие бюджетные учреждения, общины точно были с теплом", - рассказали в НАК.

Чего ждать от отопительного сезона

Ситуация с закупкой газа и подачей тепла в некоторых регионах, по словам специалистов, критическая. Эксперт, журналист Владимир Кацман рассказал от газа и теплоснабжения отключают больницы и школы. Такая ситуация возникла в Херсоне и одном из районов Херсонской области.

"Мужественно подходим к отопительному сезону, а в результате обращаем, отрезаем больнице от газа, закрываем школы, перекладываем на местную власть, которая должна все деньги ввалить в то, чтобы заработали в "Нафтогазе" некоторые известные товарищи, и так далее", - отметил он.

Фото из открытых источников

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк заявила, что отопительный сезон в четырех городах Украины может не начаться из-за долгов перед газопоставщиками. По ее словам, ни один город не готов к отопительному сезону (по состоянию на 8 октября, - ред.). И главная проблема заключается в стоимости газа. "Практически 80% поставщиков газа не дали стоимость на октябрь, они не знают, какой она будет. Она варьируется в разных регионах Украины от 34 грн до уже даже 42 грн за метр кубический газа", - отметила она.

А министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебаний тарифов.