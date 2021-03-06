Старинные крепости и заповедники: Топ мест, которые стоит посетить в Хмельницкой области

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Каменец - Подольская крепость в Хмельницкой области Фото из открытых источников

Во многих регионах Украины есть определенные особенности – Житомир славится историей, в Киеве – развитая инфраструктура и загадочные места, а в Херсонской области уникальная природа, которая поражает туристов многообразием растений и животных.

Пока мы не можем путешествовать в эти локации, время дома можно использовать, чтобы спланировать интересное путешествие. Специально для вас мы подготовили путеводитель с достопримечательностями Хмельницкой области, который поможет не потеряться в городе и области.

Почему стоит ехать в Хмельницкий

История Хмельницкого начинается с маленького села Плоскиров, которое появилось на берегу реки Плоской примерно в ХIV веке. Тогда здесь было только 7 домов, о чем отмечается в реестре Подольского воеводства 1493 года.

В 1500-х годах село начало развиваться и получило статус города с правом проводить ярмарки: две ежегодно. Раньше здесь стоял деревянный замок с валами и длинный мост, который соединял берег и остров, поскольку огромное озеро разделяло местность.

В ХVII веке все разрушили татары. Осталось лишь несколько домов, церковь и замок. Но, параллельно появлялись новые ремесла: ткачество, кузнечное дело и тому подобное. Начали выбирать писаря и платить налоги. Впоследствии, в 1795 году город получил название Проскуров.

Улица Александровская (Проскуровская) сто лет назад Фото из открытых источников

Через 27 лет в Хмельницком произошел пожар, который уничтожил город дотла. Через два года после него, утвердили новый план и начали отстраивать дома на старых фундаментах. Поэтому активное развитие приходится на ХІХ-ХХ века. В это время сооружают сахарные заводы, кондитерские фабрики, театры и полигоны.

Название Хмельницкий появилось в 1954 году в честь гетмана Богдана. Сегодня город славится музеями и парками, а область известна природными заповедниками и крепостями.

Экскурсионные маршруты для самостоятельного ознакомления

В Хмельницком можно осматривать достопримечательности по-разному. Самый удобный способ-использовать туристические путеводители, созданные городскими властями. Первый маршрут называется "10 музеев в одну линию". Мы выбрали несколько, которые действительно стоит посетить.

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Путешествие начинается на ул. Подольской, 12, где расположен Хмельницкий областной краеведческий музей. Здесь находится лучшая коллекция оружия в Украине, ювелирные изделия и экспозиция, которая охватывает растительный и животный мир окрестностей.

Экспозиция краеведческого музея Фото из открытых источников

Обязательно посетите художественный музей на улице Проскуровской, 47, известный как ХОХМ. Этот культурный институт попал в топ-10 прогрессивных арт-площадок страны наряду с музейным гигантом PinchukArtCenter. Здесь постоянно проходят фестивали и акции, а коллекция насчитывает около 7000 экспонатов более 900 создателей. За 34 года деятельности этот сборник стал одним из самых полных в Украине.

ХОХМ Фото из открытых источников

Рядом, на Проскуровской 30 расположен Музей истории города Хмельницкого, где находятся экспонаты польско-литовских времен и Российской империи. Достаточно интересна выставка, связанная с временами Украинской революции 1917 года. Она предоставляет посетителям шанс ознакомиться с оружием и одеждой наших соотечественников того времени.

Кроме того, можно посетить такие музеи:

Хмельницкий областной литературный музей (ул. М. Грушевского, 68, здесь представлены произведения Шевченко, Леси Украинки, выдающихся писателей Подолья);

(ул. М. Грушевского, 68, здесь представлены произведения Шевченко, Леси Украинки, выдающихся писателей Подолья); Музей кукол и зимний сад Хмельницкого областного академического театра кукол (ул. Проскуровская, 46, достаточно интересен для детей, ведь спектакли участвуют в международных фестивалях, а на территории театра проходит выставка кукол народных мастеров);

Хмельницкого областного академического театра кукол (ул. Проскуровская, 46, достаточно интересен для детей, ведь спектакли участвуют в международных фестивалях, а на территории театра проходит выставка кукол народных мастеров); Музей Владимира Вайсера , Героя Второй мировой войны (ул. Проскуровская, 61, экспозиция посвящена младшему лейтенанту Владимиру Вайсеру, который обороняя станцию Чоповичи Житомирской области, вел неравный бой с тридцатью вражескими танками и подбил шесть немецких "Пантер" и "Тигров", героически погибнув);

, Героя Второй мировой войны (ул. Проскуровская, 61, экспозиция посвящена младшему лейтенанту Владимиру Вайсеру, который обороняя станцию Чоповичи Житомирской области, вел неравный бой с тридцатью вражескими танками и подбил шесть немецких "Пантер" и "Тигров", героически погибнув); "Светлица", музей вышитой живописи Нины Гончарук (живопись иглой) (ул. Проскуровская, 61, здесь представлены сотни работ Нины Гончарук, которая в 2009 году разработала собственную технику многослойной объемной вышивки);

музей вышитой живописи Нины Гончарук (живопись иглой) (ул. Проскуровская, 61, здесь представлены сотни работ Нины Гончарук, которая в 2009 году разработала собственную технику многослойной объемной вышивки); Художественная галерея Хмельницкой детской школы изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ул. Проскуровская, 65, здесь есть три выставочных зала, где представлены картины юных художников, а также вышивки, керамика, ткачество);

(ул. Проскуровская, 65, здесь есть три выставочных зала, где представлены картины юных художников, а также вышивки, керамика, ткачество); Хмельницкий музей-студия фотоискусства (ул. Проскуровская, 56, здесь можно увидеть коллекции старых фотографий известного фотографа города Константина Жданова и более 300 экспонатов техники);

(ул. Проскуровская, 56, здесь можно увидеть коллекции старых фотографий известного фотографа города Константина Жданова и более 300 экспонатов техники); Галерея Хмельницкой школы иконописи "Никош" (ул. Проскуровская, 60, здесь собраны работы учеников, которые занимают иконописью и популяризируют искусство).

Цены во всех музеях колеблются в пределах 15-40 грн за билет для взрослого.

Сквер Шевченко в Хмельницком Фото из открытых источников

Как ознакомиться с архитектурой и природой города за день

В Хмельницком есть и интересная архитектура. Чтобы лучше ознакомиться с ней, воспользуйтесь экскурсией "Романтика проскуровского модерна", которая поможет провести время с пользой и взглянуть на исторические сооружения.

Начиная с улицы Проскуровской, туристам нужно следовать до перекрестка с Владимирской, где можно увидеть дом с вензелем Льва Хаселева в стиле неоренессанса, гостиница "Петербургская", построенный в 1987 году, а также театр Бориса Шильмана. Неподалеку расположена и первая библиотека в городе и сквер Шевченко.

Отсюда стоит прогуляться на Героев Майдана и Гагарина, где вы сможете осмотреть частные особняки ХХ века, где заканчивается осмотр.

Чтобы насладиться природой, есть экскурсия с красноречивым названием "В поисках средневековой крепости Плоскировской". Она начинается с набережной реки "Южный Буг" и ведет к памятному знаку в парка культуры и отдыха им. Михаила Чекмана. Здесь вы посещаете смотровую площадку, откуда виден волшебный Остров Любви.

Южный Буг Фото из открытых источников

Далее нужно следовать по аллее с искусственными каналами на улицу Староместскую, где расположен польский костел Св. Анны и старинные глинобитные мазанки с черепицей на крышах.

Конец экскурсии возле памятника "Героям Чернобыля" на улице Каменецкой.

Кроме того, на сайте есть еще один путеводитель по названию "Хмельницкий монументальный: от Богдана до Богдана", что пригодится туристам, которые обожают памятники и скульптуры.

А если вы хотите погулять там прямо сейчас и летом, то есть 3-D карта, которая перенесет вас в Хмельницкий.

Центр города в Хмельницком Фото из открытых источников

Топ заведений, чтобы перекусить

В Хмельницком есть много заведений, где можно перекусить. Но, самыми интересными, наверное, будут рестораны и кафе подольской кухни.

Пообедать можно в "Ресторации Шпигеля" на улице Владимирской, 63, где подают брускетты, подольские рикотты, борщи и польские супы. Цены почти на все колеблются в пределах 40-120 грн. Меню находится по ссылке.

На улице Житецкого, 1/1 расположено еще одно заведение - "Южная брама". Цены почти такие же, но меню несколько отличается: выбор основных блюд больше.

Напоследок, в Хмельницком есть много других кафе и ресторанов европейской кухни. Вот лишь несколько из них:

"Клуб кофе", ул. Проскуровская, 16;

"Небесный миндаль", ул. Нижняя береговая, 45а;

"Кльова кава", ул. Герцена, 33;

"Фамилия", ул. Каменецкая, 50;

"Сад на Европейской", ул. Европейская, 16.

Перечень других заведений питания находится здесь.

Куда поехать в области

В селе Малиивцах, за 7 км от трассы Н-03 "Черновцы Житомир" (ближайший город – Дунаевцы) расположен водопад, где вода падает с высоты в два десятка метров по камням, которые покрылись мхом. Под водопадом есть гигантские пещеры, а в одну можно даже залезть. В ней когда-то жил монах-отшельник. Место также славится особой энергетикой, а вид на лес рядом просто завораживает.

Водопад в Малиивцах Фото из открытых источников

В Хмельницкой области можно посетить национальный заповедник "Подольские Товтры". Здесь, в Бакоте, есть затопленный город, где вид на водоем просто поражает, а совсем недалеко находятся и пещеры, где сохранились кельи и места захоронения монахов. А в селе Завалье расположена единственная в Украине с тремя уровнями Атлантида, которая встречается в международных энциклопедиях. Завершить путешествие по заповеднику можно на Вербецкой товтре-горе с четырьмя вершинами. Миллионы лет назад на этом городе были морские рифы, но сейчас растут красивые цветы, а природа вокруг довольно живописна.

Бакота Хмельницкой области Посети

Не менее интересен в Хмельницкой области и город Каменец-Подольск, где расположены прочные оборонительные стены Старого замка и высокие скалы над рекой Смотрич. Туристов привлекают фортификации Нового замка, который был построен в ХVII веке. Сооружение - единственный сохранившийся образец нидерландской школы. Люди отовсюду едут сюда, чтобы поглядеть на Замковый мост, который соединяет Старый город и крепость.

Не обходите и известный памятник фортификационной архитектуры ХVI века в Летичевском районе – государственный историко-культурный заповедник "Меджибож". Здесь расположен замок, который омывается водой, построенный в 1540 году. Стены внутри в довольно неплохом виде даже сегодня, а снаружи постепенно сооружение реконструируют.

Меджибожский замок Фото из открытых источников

И это далеко не все, что есть в области. В Славутчском районе есть уникальный ветряк-музей, а в селе Сатановская Слободка Свято-Троицкий женский монастырь с уникальными пещерами монахов-отшельников.

Хмельницкая область довольно интересное место для путешествий, которое не оставит равнодушным. Поэтому, сюда стоит посетить хотя бы один раз и провести хорошо время.

К слову, мы готовили материал о том, почему стоит ехать в Житомир и где в городе и области найти мистические локации, от которых перехватывает дыхание.

Напоминаем, что мы писали и об интересных бесплатных экскурсиях по Киеву.