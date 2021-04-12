Спрятанные за небоскребами: Старинные здания Украины, которые не покажут экскурсоводы

От исторических зданий на Подоле в столице до улиц в сердце Львова

Дом Петра I в Киеве Фото из открытых источников

С первых секунд в городе мы смотрим на здания рядом. Сегодня чаще всего видны лишь многоэтажки. Особенно это касается крупных городов вроде Киева. Но если пройтись в отдаленные уголки, то вы не найдете модерн.

На территории исторического Подола столицы предстанут неприметные здания, а между одесскими кварталами будут усадьбы помещиков, которые еле держатся. Как выглядят самые старые сакральные и просто жилые памятники архитектуры мегаполисов, читайте далее в нашем материале.

Киев

В столице есть немало древних памятников архитектуры. Преимущественно это сакральные сооружения еще времен Киевской Руси, но можно увидеть и обычные жилые здания. Если вы будете в городе и хотите посвятить время изучению архитектуры, то обязательно стоит посетить:

Софийский собор. Это достопримечательность истории и архитектуры Украины. Она расположена на Софийской площади. Является одним из уцелевших сооружений времен Киевской Руси. Построена в 1037 году киевским князем Ярославом Мудрым. Святыня была главным храмом того времени. Когда именно ее начали строить до сих пор неизвестно.

Здание использовалось как резиденция киевских митрополитов, главная церковь Руси и место захоронения великих князей киевских. Здесь создали первую библиотеку. Храм соединил в себе два стиля: византийский и барочный. Внутри можно увидеть мозаики и фрески с сюжетами библейских историй. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Софийский собор в Киеве Фото из открытых источников

Дом Галшки Гулевичевны. Расположен на Подоле возле станции метро "Контрактовая площадь". Сейчас является частью Киево-Могилянской академии. Сооружение – это старейшая каменная постройка комплекса сооружений Киевского Братского Богоявленского монастыря кон. XVI – нач. XVII ст. По документам это поварня с кельями, которая является памятником истории и архитектуры национального значения. Но сейчас ее принято считать подарком для киевской братской школы 1615 года, что подтверждает в дарственной сама Галшка.

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Дом Галшки Гулевичевны на Подоле в г. Киев Фото из открытых источников

Дом на Контрактовой площади, 7. Все киевляне и туристы любят гулять по Подолу. Здесь есть музеи, набережная, известный речной вокзал. В целом это историческая местность, где можно увидеть здания еще позапрошлого века. Здесь есть и самое старое жилое сооружение столицы. Его история началась еще в 1760 году. Тогда дворянин казацкого рода Леонтий Вишневский выкупил участок.

Появился деревянный дом с каменным подвалом. Здесь часто останавливался выдающийся украинский философ Григорий Сковорода. Позже было два пожара. Как следствие, в 1797 владелец решил построить каменный этаж. Именно этот год считается точной датой возведения. В 1861 г. достроили второй. Затем владельцем был кондитер Максим Федорович Нечаев из Черниговской области.

Старейший киевский жилой дом на Контрактовой площади Фото из открытых источников

В Киеве также стоит посетить:

Дом Петра І - еще один памятник архитектуры XVII-XVIII веков на Подоле по адресу ул. Константиновская 6/8 является одним из самых древних сохранившихся жилых домов. Сегодня внутри размещается Музей истории благотворительности в Киеве.

Дом Петра I в Киеве Фото из открытых источников

Дом гетмана И. Мазепы – расположен на улице Спасская, 16б. Возведен в стиле барокко в начале ХVIII в., уцелел после пожара на Подоле 1811 года. Сначала был одноэтажным, затем достроили второй и добавили колонны. С 1993 года внутри работает Музей гетманства. Его фонд составляет более 6000 экспонатов.

Дом Ивана Мазепы в Киеве Фото из открытых источников

Одесса

Этот город является не только популярным местом, чтобы отдыхать у моря. Туристы приезжают сюда каждый год посмотреть на памятники архитектуры тоже. Самый известный из них – Оперный театр. Он был открыт в 1810 году. Позже здание сгорело. Современный вид появился в 1887 году.

Одесский театр оперы и балета Архитектура Одессы

Кроме того, Одесса известна старинными жилыми домами. Многие расположены на улицах города: Пастера, Ришельевской, Гоголя и других. Обращаем ваше внимание лишь на несколько из них:

Здание городского кредитного общества. Построено в 1881 году. Его считают самым старым сооружением города, которое дошло до наших дней. Здание имеет черты эклектики и Ренессанса. Расположено на улице Гоголя, 12. Архитектором был бельгиец Артур Густавович Люикс. Это сооружение является визитной карточкой его творчества.

Дом городского кредитного общества в Одессе Архитектура Одессы

Отель "Пассаж". Построен в конце XIX века. Является отелем и торговыми рядами одновременно. Расположен на улице Преображенской, 34. Сооружение встречалась в комедийном фильме советских времен "Приморский бульвар".

Отель "Пассаж" в Одессе Фото из открытых источников

Особняк А. Я. Поммера. Расположен на улице Сабанеев мост, 3. Сочетает в себе несколько стилей. Это памятник архитектуры местного значения. Его возводили в течение 1892-1896 годов. Фасад украшен ротондой. Внутри четыре этажа, сохранилась лепнина. Сейчас дом отреставрирован и окрашен в красный цвет.

Имение А. Я. Поммера в Одессе Архитектура Одессы

Львов

В город Льва нередко приезжают на день из столицы, чтобы просто выпить чашечку кофе. На самом деле это лишь один из возможных вариантов досуга. Во Львове можно увидеть более 2 тысяч памятников ЮНЕСКО. Преимущественно это архитектура: обычные здания, церкви, и тому подобное. Если вы оказались здесь, то не пропустите такие места:

Храм святого Иоанна Крестителя. Расположен на улице Подгорной, 1. Исследователи считают его самой старой святыней Львова. Точных данных о постройке нет. Гипотезы появления сооружения охватывают период более века: от 1201 до 1370 лет. Дискуссия по этому поводу до сих пор продолжается. Некоторые склонны полагать, что он был основан в 1234 году доминиканцами.

Храм святого Иоанна Крестителя во Львове Фото из открытых источников

Церковь святого Николая. Как и вышеупомянутая достопримечательность, считается самой древней святыней Львова. Является культовым сооружением. Это памятник архитектуры национального значения. Расположена на улице Б. Хмельницкого, 28г. Точно дата постройки тоже неизвестна. Исследователи предполагают, что святыню построили между 1264 и 1340 годами. Первоначальный вид не сохранился в связи с пожарами и реконструкциями.

Церковь святого Николая во Львове Фото из открытых источников

Жилые дома улицы Армянской. Именно здесь можно увидеть большинство основных стилей архитектуры: классицизм, ренессанс, ампир, рококо. Они нашли свое отражение в домах, которые строили львовские армяне в XVI-XIX веках. Под номером 13 можно увидеть бывшую австрийскую прокуратуру финансов. Автором проекта 1788 года стал французский архитектор Пьер-Дени Гиббо.

Под номером 25 можно увидеть один из старейших жилых домов. Ранее им владел армянский художник Христофор Захнович. Сооружение отличается каменным избранием окон с резным растительным орнаментом.

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Жилые дома на одной из древнейших улиц Львова - Армянской Фото из открытых источников

Вашему вниманию еще несколько возможных вариантов архитектурных памятников:

Часовня Боимов. Находится на площади Кафедральной, 1. Это исторический центр Львова. Строительство приходится на 1609-1615 годы. Сооружение возведено над фамильной усыпальницей семьи львовских патрициев венгерского происхождения Боимов. Предполагают, что архитектором строительства был А. Бемер. Часовня имеет форму прикарпатских церквей. Стиль определяют как переход от барокко к ренессансу.

Часовня Боимов во львове Фото из открытых источников

Церковь святого Андрея. Расположена на площади Соборной, 3а. Построенное в 1600-1630 годах греко-католическое культовое сооружение является памятником маньеризма, ренессанса и барокко. Предстает перед туристами как монастырский комплекс с фортификационными укреплениями.

Церковь святого Андрея во Львове Фото из открытых источников

Другие интересные памятники архитектуры в Украине

Каменица Лизогубов. Считается старейшим каменным жилым зданием Левобережной Украины. Расположена в пгт Седнев Черниговской области. Построена в ХVII веке. Заказчиком был Черниговский полковник Яков Лизогуб.

Каменица Лизогубов в Черниговской области Фото из открытых источников

"Шаровка". Это роскошный парково-дворцовый ансамбль в пгт Шаровка Харьковской области. Основана в 1836 году. Внутри есть мраморные камины, лепнина, и тому подобное. Рядом расположен парк на 40 гектаров с сотнями экзотических видов растений, дубовым лесом, фонтаном и лестницей.

Напоминаем, что ранее выходил материал о дворцах Украины, в котором рассказывается о дворце гетмана К. Разумовского в Батурине, графа Воронцова В Одессе и многих других.

Также есть материал о Львове, где можно прочитать подробнее об Оперном театре, Высоком замке и Лычаковском кладбище.