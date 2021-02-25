Окутанные легендами и спрятанные в горах: Где искать самые живописные озера Украины

Подборка самых глубоких озер с живописными видами

Озеро Синевир на территории Закарпатья Фото из открытых источников

Природа Украины – это горы, степи и поля. Они никогда не остаются без внимания и демонстрируют богатства наших краев.

В Украине насчитывается несколько тысяч озер. Они разбросаны по высокогорьям, поймам рек и даже морским заливам. Про удивительные озера страны читайте далее в нашем материале.

Синевир

Озеро расположено на территории Закарпатья. Оно является самым привлекательным среди всех, что есть в этой местности. Это визитная карточка Западной Украины, которая на высоте 989 метров над уровнем моря привлекает туристов отовсюду.

По легенде, водоем образовался от потока слез графской дочери Синь. Она плакала на месте, где по приказу коварного графа убили ее возлюбленного – пастуха Вира. Этим героям посвящена композиция высотой в 13 метров из дерева. Она имеет вес 30 тонн.

Исторические исследования указывают, что озеро образовалось около 10 тыс. лет назад в результате перекрытия речной долины оползнями. Площадь водного плеса составляет около 5 гектаров. Средняя глубина – 8-10 метров, кое-где даже 22 м. Для сравнения: самое глубокое место Азовского моря – 13,5 м.

Вода в озере будто зеркальная. Рядом склоны, покрытые вековыми елями. Посередине водоема виднеется небольшой островок - он имеет площадь в несколько метров и называется Морской Глаз. Купаться в озере запрещено, но можно плавать на плоту.

Чтобы доехать до Синевира, нужно купить билеты на поезд Киев-Ужгород до станции "Воловец". Оттуда ходят автобусы в Межгорье.

Озеро Синевир Фото из открытых источников

Свитязь

Свитязь является самым глубоким озером природного происхождения в Украине. Это туристический магнит Волыни. В ветреную погоду водоем похож на море из-за высоких волн. Озеро является частью Шацких озер, оно питается артезианскими источниками и подземными водами.

Его площадь составляет 2622 гектара. Длина – 9225 метров, максимальная глубина – 58,4 м. Интересно, что до сих пор нет официальной версии происхождения Шацких озер и Свитязя. Некоторые исследователи предполагают, что это результат отступления Днепровского ледника на Полесье, который образовал огромный водоем. Другие говорят о карстовом происхождении. Вода в озере прозрачная. Вдоль береговой полосы растут леса, летом чувствуется аромат лесных ягод и хвойных деревьев.

Чтобы доехать сюда, нужно покупать билеты на поезд до Ковеля. Оттуда ходят автобусы до Шацка. Также можно воспользоваться рейсами с автовокзалов Ивано-Франковска, Львова и Киева.

Озеро Свитязь Фото из открытых источников

Бребенескул

Является самым высокогорным озером в Украине. Оно расположено на высоте в 1801 м над уровнем моря. Кроме того, это самый теплый водоем на Черногорском хребте. Купаться здесь разрешено. Впрочем, стоит помнить, что Бребенескул нагревается лишь до 15 градусов. Рекомендуют нырять, пока солнце еще не зашло за хребет. Вода – хрустальная.

Длина озера около 140 м. Максимальная глубина - 2,8 метра. Водоем питается родником, дождями и снегами весной. Рядом проходят несколько туристических маршрутов. Один из них предполагает посещение вершин более 2000 метров: Говерла, Бребенескул, Петрос, Ребра, Поп Иван и Гутин Томнатек. Начинается он от села Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области. Это один из самых трудных маршрутов, который требует достаточной физической подготовки.

Чтобы увидеть озеро, можно также доехать до пгт. Ворохты поездом.

Озеро Бребенескул в Закарпатской области Фото из открытых источников

Несамовитое

Высокогорное озеро. Является одним из самых высоких в Украинских Карпатах – 1750 метров над уровнем моря. Оно лежит в пределах Карпатского национального парка в Ивано-Франковской области. Имеет длину 88 метров. Глубина колеблется лишь в пределах 1,5 м.

Впрочем, вокруг озера ходит немало легенд. Говорят, если бросить сюда камень, то можно навлечь ужасную бурю. По другой легенде, самоубийцы и люди, которые отнимают чужие жизни, попадают в Несамовитое. Поэтому бросание камней тревожит души грешников, которые могут приносить несчастья.

Чтобы увидеть озеро, нужно добраться до Ворохты поездом, а оттуда ехать до туристической базы "Заросляк".

Озеро Несамовите в Украинских Карпатах Фото из открытых источников

Маричейка

Озеро массива Черногора – ледникового происхождения. Оно расположено на северо-восточном склоне горы Шурин, в южной части Карпатского национального парка. Длина озера - 88 м, ширина - 45 м. Маричейка - второй по площади водоем массива, глубина здесь около одного метра. Она окружена густым еловым лесом. Туристы смогут увидеть также субальпийские луга на берегах.

Несмотря на официальную научную версию происхождения, есть легенда о том, что красивая девушка Маричка пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти земляков от врагов. Озеро якобы образовалось из слез любимого Иванка. Лес вокруг начали называть Девичьим.

Чтобы попасть сюда, нужно ехать от пгт Верховина до села Шибене.

Озеро Маричейка в Карпатском национальном заповеднике Фото из открытых источников

Молочный лиман

Озеро образовано на месте залива Азовского моря. Здесь можно наблюдать за птицами, разбивать палатки и наслаждаться просторами. От моря озеро отделено песчано-ракушечной пересыпью.

Сегодня водоем преимущественно называют Молочным лиманом. Вода по составу подобна Азовскому морю. Весной здесь достаточно тепло, поэтому можно купаться. Сам лиман расположен недалеко от г. Кирилловка и охватывает Приазовский, Мелитопольский и Акимовский районы.

Осмотр озера стоит начинать с курортного города Кирилловки, но можно добраться до с. Охримовка Акимовского района Запорожской области.

Озеро Молочный Лиман в Запорожской области kolokray

Озеро Ялпуг

Является крупнейшим в Украине и вторым в Европе пресноводным озером природного происхождения. Имеет длину в 25 км. Водоем лиманного типа был образован в бассейне реки Дунай. Именно здесь на берегах археологи находили остатки поселений трипольской и черняховской культур, а также золотые накладки на конскую сбрую.

Если вы хотите увидеть Ялпуг, то нужно ехать в город Болград Одесской области.

Озеро Ялпуг в Одесской области Фото из открытых источников

Шелеховское озеро

Относится к ледниковому периоду, как и известный Байкал. Это гидрологическая достопримечательность общегосударственного значения. До него добраться непросто, ведь нужно будет идти через густой лес. На озеро приходят, чтобы порыбачить. Ловят окуня, щуку и линей.

В лесу обитают кабаны и бобры. Среди растений сможете увидеть вековые дубы, ежевику, хмель и акации.

Ближайший населенный пункт – с. Межирич Лебединского района Сумской области.

Озеро Ялпуг в Одесской области Фото из открытых источников

Это лишь несколько озер из тысячи. Впрочем, именно на них стоит побывать в первую очередь.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Крыме, в котором рассказывается о замке "Ласточкино гнездо", который возвышается на горизонте скал Авроры, Ханском дворце в Бахчисарае и других уникальных памятках.

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