Спрятанные между лесами и скалами: Топ водопадов Украины, которые стоит посетить

От самых высоких Буковинских водопадов до каскадов Днепропетровской области

Водопад Шипот Фото из открытых источников

Украина уже давно известна своей природой. Широкие поля, горы, озера и не только, привлекают ежегодно туристов отовсюду. Многие отечественные путешественники отправляются в долгие походы в поисках приключений. Но некоторые произведения природы до сих пор не очень известны.

Сегодня речь идет о водопадах. И они расположены не только в горных массивах, но и на равнинной территории Украины. Поэтому, где искать водопады на многовековых скалах, можно ли в них купаться и о другом, читайте далее в нашем материале.

Джуринский водопад

Также известен как Червоногородский. Расположен между селам Нырков и Устечко в Тернопольской области. Его можно увидеть в урочище "Червоне" ("Красное"). Входит в состав заповедника "Днестровский каньон". Имеет искусственный характер и является самым высоким равнинным водопадом в Украине. Полная высота – 16 метров, а ширина – до 20 м. Имеет три каскада. Является одним из самых популярных объектов, куда приезжают туристы отовсюду.

Водопад собрал вокруг себя немало преданий. До сих пор нет единой официальной версии его происхождения. В этой местности ходит легенда, что водоем создали турки. Они не могли захватить Червоногородский замок на холме, окруженный руслом реки. Для изменения направления течения пришлось пробить кряж. Именно так вода изменила направление. Руины крепости до сих пор видны на пути к водопаду. Место считается целебным, а потому нередко здесь люди купаются.

Джуринский водопад на Тернопольщине Фото из открытых источников

Водопад Гроты

Если вы оказались рядом с Джуринским водопадом, то стоит посетить еще одно место. Оно расположено между деревнями Шутроминцы и Нырков. Это водопад Гроты. По течению реки Джурин сюда идти около 4,5 километров. Для туристов обустроена тропа. Об этом водопаде в открытых источниках почти ничего не написано. С виду это памятник природного происхождения. Она напоминает водопад Девичьи слезы у с. Исаков в Ивано-Франковске, который рухнул несколько лет назад.

Трибуховский водопад

Имеет другое название – водопад гайдамаки Герасимовича. Он расположен на берегу реки Студеница. Это по другую сторону села Трибуховка Хмельницкой области. Достопримечательность является особой. По преданию, на этом месте в XVI веке проживал гайдамак Герасимович. Источник водопада достаточно мощный. Даже сегодня считается, что он дарит целебную силу всем, кто его пробует.

Водопад Бурбун

Расположен в каньоне реки Бобровка. Это северная окраина с. Лисец Дунаевецкого района Хмельницкой области. Водопад считают настоящей туристической жемчужиной. Его высота около 5 метров. Здесь можно увидеть нетронутую дикую природу, кусты папоротника и покрытые мхом камни. Рядом обустроены скамейки со столами. Здесь можно пообедать и отдохнуть. Над водопадом тоже есть несколько лужаек. Место подходит и для отдыха в палатках.

Малиевецкий водопад

Расположен в Малиевецком парке Хмельницкой области. Имеет искусственное происхождение. Высота падения воды – 18 метров. В скале есть двухэтажная пещера. Ее связывают с украинским предводителем крестьянского движения на Подолье и благородным разбойником Устимом Кармалюком. Кроме того, считается, что в славянские времена здесь были языческие капища. По преданию, после крещения Руси в пещере жил монах, который в бедности прославлял Бога. Сейчас возле этого места собираются не только путешественники, но и сторонники неоязычества.

Малиевецкий водопад Фото из открытых источников

Водопад возле Сатанова

Создан искусственным способом. Его можно увидеть на окраинах пгт Сатанов Хмельницкой области на реке Збруч. На ее берегах густые леса, замки и парки. Это излюбленное место отдыхающих курорта "Сатанов". Является неотъемлемой частью для туристов. Здесь можно не только купаться, но и устраивать пикники. Стоит зайти к минеральному источнику "Збручанская Нафтуся", который неподалеку. Он известен своими целебными свойствами.

Искусственный водопад в пгт. Сатанов Хмельницкой области Фото из открытых источников

Ялинский водопад

Расположен на востоке от с. Деловое Закарпатской области. Это массив Раховские горы. Водопад имеет высоту 26 метров. Здесь только один каскад. Известность получил лишь в 2011 году – тогда измерили его высоту. Сюда стоит приезжать весной во время таяния снегов. Можно посетить и зимой – во время сильных морозов. Сейчас водопад является территорией Карпатского биосферного заповедника. Поэтому здесь вас ждут еще редкие растения и деревья, пещеры и скалы.

Ялинский водопад в Закарпатской области Фото из открытых источников

Водопад Шипот

Расположен в Украинских Карпатах. Это в 6 км от с. Пилипец. Водопад можно увидеть у подножия горы Гембы. Это памятник природы местного значения. Она образовалась на месте выхода устойчивых песчаников. Водопад становится многоводным весной, когда тают снега. Если вы ищете его впервые, то можно ориентироваться на горнолыжный подъемник – он расположен в 300 метров.

Водопад имеет 5 каскадов. Высота – 14 метров. Сюда стоит приезжать в июле. С 1993 года здесь проходит фестиваль представителей различных субкультур. Кульминация события – празднование Ивана Купала в духе местных традиций.

Водопад Шипот возле с. Пилипец Фото из открытых источников

Водопад Холодный

Расположен между селами Березина, Левков и Малые Кошарища в Житомирской области. Является естественным водопадом. Хотя это и не заповедный объект, пользуется популярностью у туристов. Его можно увидеть в урочище "Лужки", где течет ручей реки Холодная. Имеет лишь один каскад и летом часто пересыхает. Поэтому сюда лучше приезжать весной.

Водопад Холодный Фото из открытых источников

Токовский водопад

Это каскад водопадов на реке Каменка. Он расположен неподалеку с. Токовское в Днепропетровской области. Имеет высоту около 6 метров и протяженность около 30 м. Он образовался на выступах красного гранита возрастом более 2 млн лет. Сам водопад является редким явлением для территории равнинной Украины, а потому это уникальная гидрологическая достопримечательность. В таком виде она существует уже немало веков.

Буковинские водопады

Расположены в Покутско-Буковинских Карпатах. На площади 38,5 гектара неподалеку от восточной части с. Розтоки Черновицкой области можно увидеть 7 водопадов. Их также называют Смугарскими. Некоторые из них достигают высоты более 18 метров и имеют разную мощность. Это довольно редкое явление для Карпат.

Все водопады расположены на ручье Полосарь. Самый высокий и красивый зовется Великий Гук. Его высота 21 м. Также можно увидеть Сыч, Ковбер, Ворота и Нижний, Средний и верхний Гуки. По дороге есть тропа, которая ведет к еще одной достопримечательности – Протятым Камням и Соколиному Глазу.

Большой Гук-самый высокий из Буковинских водопадов Фото из открытых источников

Водопад Каменка

Другое название – Каменецкий. Это еще один водопад в Украинских Карпатах. Он расположен между селами Дубина и Каменка Львовской области. Это территория одного из самых известных природных парков – "Сколевские Бескиды". В нем можно увидеть скалы Довбуша, Мертвое озеро и многое другое.

Каменецкий водопад имеет высоту около 7 метров. Здесь только один каскад, который разделяет скальный выступ на два потока. Возле памятника есть сероводородный источник минеральной воды. Стоит не путать этот водопад с другим – также Каменецким, но в Закарпатской области.

Водопад Сопит

Расположен недалеко от села Сопота Сколевского района Львовской области. Водопад можно увидеть на безымянном ручейке, который впадает в правый приток Стрыя – р. Сопит. Он имеет высоту около 7-8 метров. У подножия есть водобойный котел, который заполнен галькой песчаников. Сюда можно приходить на пикник, ведь рядом обустроены беседки. Также есть паркинг.

Водопад сопит на Львовщине Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об озерах, где можно прочитать о Свитязе, самом высокогорном водоеме Карпат, и Молочном Лимане.

Также есть материал о горных маршрутах, в котором подробнее рассказывается о других достопримечательностях Украинских Карпат и других нюансах путешествий на Говерлу.